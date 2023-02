Rheinland-Pfalz: Miriam Welte neue Vorsitzende der Sporthilfe RLP

Mainz – Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte ist am Donnerstag in einer außerordentlichen Vorstandssitzung zur neuen Vorsitzenden der Stiftung Sporthilfe RLP gewählt worden. Die Wahl fiel einstimmig aus. Die 36-Jährige tritt damit die Nachfolge von Dr. Ulrich Becker an, der Ende Januar als Vorsitzender der Sporthilfe ausgeschieden war.

Die erfolgreichste rheinland-pfälzische Bahnradsprinterin aller Zeiten ist aktuell Vizepräsidentin beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und war davor zwei Jahre als Vizepräsidentin Leistungssport des Landessportbundes RLP (LSB) aktiv – bereits in dieser Funktion hat die Pfälzerin eng und gut mit der Sporthilfe RLP zusammengearbeitet. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe in Rheinland-Pfalz“, sagt Welte.

Dem sechsköpfigen Vorstand der Stiftung Sporthilfe RLP gehören außerdem noch Jürgen Häfner (Geschäftsführer Lotto RLP), Stephan Wilhelm (stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der EWR AG), Karin Beckhaus (Schatzmeisterin), Dr. Mark Pfeiffer (LSB-Vizepräsident Leistungssport) und Christof Palm (LSB Hauptgeschäftsführer) an.