48-Jährige getötet – Ehemann in Untersuchungshaft

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Nach Schüssen auf seine Ehefrau (wir berichteten: https://s.rlp.de/Hl4Aq) ist

ein 57-Jähriger festgenommen und am Nachmittag einem Ermittlungsrichter

vorgeführt worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete das

Amtsgericht Kaiserslautern die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Ihm wird

Totschlag vorgeworfen. Gegenüber dem Gericht räumte er die Tat im Wesentlichen

ein. Aktuell kann die Polizei eine Beziehungstat nicht ausschließen. Die

Eheleute lebten getrennt. Die Ermittlungen zum Tatmotiv, zur Herkunft der Waffe

und zum Tatablauf dauern an. Hierzu wurde auch die Obduktion der Leiche

angeordnet. |erf

Neue Schülerlotsen für die Goetheschule

Kaiserslautern (ots) – Die Goetheschule in Kaiserslautern ist um einige

„Verkehrshelfer“ reicher! Die Jugendverkehrsschule der Polizeidirektion

Kaiserslautern hat die Ausbildung der neuen Schülerlotsen in diesen Tagen

abgeschlossen.

Insgesamt 17 Schülerinnen und Schüler stellten sich der Herausforderung und

nahmen an der Ausbildung teil. 15 von ihnen absolvierten die Prüfung – und

beendeten sie mit Erfolg. Sie alle können ab sofort am Fußgängerüberweg an ihrer

Schule als Verkehrshelfer eingesetzt werden.

Die Ausbildung der Kinder erfolgte an drei Tagen und beinhaltete eine

schriftliche Prüfung. Voraussetzung, um als Verkehrshelfer eingesetzt zu werden,

ist ein Mindestalter von 13 Jahren – und natürlich der erfolgreiche Abschluss

der Ausbildung.

In bewährter Manier waren die Beamten der Jugendverkehrsschule, Tina Sornberger,

Elke Berberich und Alexander Zapp, sowie der Geschäftsführer und Vertreter der

Verkehrswacht Kaiserslautern, Oliver Cusnick, im Einsatz, um die Schülerinnen

und Schüler zu unterrichten. Normalerweise findet die Schülerlotsenausbildung im

jährlichen Rhythmus statt. Coronabedingt war dies in den vergangenen drei Jahren

allerdings nicht möglich.

Die Schülerlotsen, die keine „Hilfspolizisten“ sind, werden nach bestandenem

theoretischen Teil in die Praxis eingewiesen. Danach werden sie durch den

zuständigen Verkehrsobmann der jeweiligen Schule für ihre Dienste eingeteilt und

eingesetzt. In unregelmäßigen Abständen erfolgt eine „Überwachung“ der

eingesetzten Schülerlosten an den jeweiligen Übergängen durch die Beamten der

Jugendverkehrsschule.

Schülerlotsen sind ehrenamtlich tätig. Unterstützung erhalten sie von der

Verkehrswacht, die sich auch um die Ausrüstung der Verkehrshelfer kümmert. Dank

ihrer Uniform sind Schülerlotsen schon von weitem für jeden Verkehrsteilnehmer

gut erkennbar.

Die Jugendverkehrsschule bedankt sich ausdrücklich bei den jungen Schülerinnen

und Schülern, die durch ihr aktives Tun und ihre Bereitschaft zu helfen, einen

Teil dazu beitragen, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und insbesondere

schwächeren Verkehrsteilnehmern eine Stütze zu sein. Sie stehen bei Wind und

Wetter schon vor Schulbeginn an den Fußgängerüberwegen, um unentgeltlich ihre

Hilfe anzubieten. – Und das ist nicht selbstverständlich!

Gleichzeitig kann jeder einzelne Verkehrsteilnehmer seine ganz persönliche

Unterstützung mit einbringen, indem er den jungen Verkehrshelfern das einräumt,

was sie verdienen: Achtung und Respekt! |JVS/cri

Fußball auf dem Betzenberg: 1. FC Kaiserslautern trifft auf SpVgg Greuther Fürth (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion

Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

SpVgg Greuther Fürth ist am Samstag zu Gast beim 1. FC Kaiserslautern. Anpfiff

des Fußballspiels im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg ist um 13:00 Uhr.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die zu erwartenden

Verkehrsbeeinträchtigungen in einem angemessenen Rahmen bleiben. Bei der

bevorstehenden Partie ist damit zu rechnen, dass viele Zuschauer wieder mit

Privatfahrzeugen und angemieteten Bussen anreisen werden. Besuchern des Spiels,

die mit dem Auto nach Kaiserslautern fahren, wird dringend davon abgeraten, rund

um den Betzenberg nach Parkplätzen zu suchen. Dort ist kaum Parkraum vorhanden.

Zudem müssen Autofahrer mit Verkehrsbeeinträchtigungen im direkten

Stadionumfeld, speziell während der Abreisephase rechnen.

Die Polizei empfiehlt, den „Park & Ride“-Parkplatz Schweinsdell an der

Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost zu nutzen. Auch vom Gelände der Technischen

Universität Kaiserslautern werden „Park & Ride“-Busse zum Stadion pendeln. Die

Stadtwerke Kaiserslautern informiert unter

https://www.swk-kl.de/produkte-services/busverkehr/bus-service/park-and-ride im

Internet über den Shuttle-Betrieb von und zum Stadion. Informationen finden Sie

auch unter https://fck.de/de/stadion/anfahrt auf der Internetseite des 1. FC

Kaiserslautern. Gästefans wird empfohlen, über die A 6 den Messeplatz im

Stadtgebiet anzusteuern. Von der Autobahn, Anschlussstelle

Kaiserslautern-Centrum, sind es nur wenige Fahrminuten bis zum Messeplatz, und

von dort sind es etwa 15 Minuten zu Fuß bis ins Stadion. Aktuell bestehen in und

um Kaiserslautern einige Baustellen. Wer sich einen Überblick über Baustellen im

Stadtgebiet verschaffen möchte, findet im Baustellenportal der Stadt

Kaiserslautern unter https://geoportal.kaiserslautern.de/baustellen

Informationen dazu. Über Baustellen auf den weiteren Anfahrtsstrecken informiert

der Landesbetrieb Mobilität unter https://verkehr.rlp.de im „Mobilitätsatlas“.

Die Baustelle auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim, im Bereich der

Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost, besteht weiterhin. Um nach dem Spiel

möglichst zügig vom „Park & Ride“-Parkplatz „Schweinsdell“ auf die Autobahn

fahren zu können, soll der rechte Fahrstreifen ab Baustellenbeginn gesperrt

werden. Das bedeutet, dass der aus Richtung Saarbrücken kommende Verkehr in

dieser Zeit am Autobahndreieck Kaiserslautern nicht von der A 6 auf die A 63

wechseln kann. Empfohlen wird, die Umleitungsstrecke über Enkenbach-Alsenborn zu

nehmen und über die B 48 bis zur Anschlussstelle der A 63 bei Winnweiler zu

fahren. Bitte achten Sie wegen der Dauer der Sperrung auf die aktuellen

Durchsagen im Verkehrswarnfunk.

Pyrotechnische Gegenstände sind gefährlich und haben in Fußballstadien und

Menschenmengen nichts zu suchen! Verzichten Sie auf das Abbrennen von

Feuerwerkskörpern, auch auf dem Weg zum oder vom Stadion. Bei Verstößen drohen

den Verantwortlichen Strafanzeigen – insbesondere wegen (versuchter)

Körperverletzung beziehungsweise wegen eines Verstoßes gegen das

Sprengstoffgesetz.

Strafbare Handlungen in Zügen sowie in Bahnhöfen werden konsequent durch die

Polizei zur Anzeige gebracht. Wer die Regeln missachtet, muss mit einem

künftigen Beförderungsausschluss durch die Deutsche Bahn oder mit einem

bundesweiten Stadionverbot rechnen.

Das Polizeipräsidium Westpfalz weist darauf hin, dass in Zusammenhang mit dem

Fußballspiel Drohnen eingesetzt werden.

Die Polizei wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen

Fußballnachmittag in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein faires Fußballspiel

und auf ein faires Miteinander in und außerhalb des Stadions. |elz

Unfall zwischen Otterberg und Baalborn

Kreis Kaiserslautern (ots) – Auf der Landstraße L382, zwischen Otterberg und

Baalborn, ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall gekommen. Ein 36-jähriger

Mann war mit seinem Ford Focus in Richtung Otterberg unterwegs und überholte

zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge. Als er vor den Fahrzeugen einscheren wollte,

kam er, vermutlich aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit, nach links von der

Fahrbahn ab. Der 36-Jährige versuchte gegenzusteuern und kam dabei auf die

gegenläufige Fahrbahn. Eine entgegenkommende 60-Jährige musste mit ihrem Ford

C-Max stark abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei

streifte sie die Bordsteinkante und beschädigte ihren Reifen. Der 36-Jährige

versuchte ebenfalls auszuweichen, kam von der Fahrbahn ab und in einer Wiese zum

Stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Wagen der 60-Jährigen war

nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden

von mindestens 800 Euro. Eine Polizeistreife nahm den Unfall auf. |elz

Einbrecher stehlen Handy und Geld

Kaiserslautern (ots) – Ein Einbruch ist der Polizei aus dem Wohngebiet „Auf dem

Fischerrück“ gemeldet worden. Unbekannte Täter drangen am Mittwochabend zwischen

18.30 und 22.15 Uhr gewaltsam in ein Zweifamilienhaus ein. Sie hebelten eine

Terrassentür auf und durchsuchten im Inneren des Gebäudes jeden Raum. Gestohlen

wurden ersten Überprüfungen zufolge ein iPhone sowie Münzgeld in dreistelliger

Höhe. Der angerichtete Sachschaden ist um ein Vielfaches höher.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 jederzeit entgegen. |cri

Vorsicht Phishing-Nachrichten!

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Auf eine sogenannte Phishing-Nachricht ist eine

Frau aus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn hereingefallen. Wie die

45-Jährige am Mittwoch bei der Polizei anzeigte, hatte sie am Vorabend auf ihrem

Handy eine Kurznachricht erhalten, die angeblich von ihrer Bank stammte. Den

darin enthaltenen Link klickte die Frau an und wurde zu einer Internetseite

weitergeleitet, auf der sie ihre Anmeldedaten sowie mehrere Zahlencodes aus

ihrer Onlinebanking-App eingeben sollte.

Erst nachdem sie den Aufforderungen gefolgt war, kam der 45-Jährigen das Ganze

komisch vor. Deshalb ging sie am nächsten Morgen zu ihrer Bank und fragte bei

einem Mitarbeiter nach – von diesem erfuhr die Frau, dass die Kurznachricht gar

nicht von der Bank stammte. Später stellte sie fest, dass von ihrem Konto

unberechtigt mehrere tausend Euro abgebucht wurden. Ob das Geld „verloren“ ist

oder zurückgebucht werden kann, steht aktuell nicht fest. Die weiteren

Ermittlungen laufen.

Unsere dringende Empfehlung: Bitte bleiben Sie wachsam bei E-Mails und

Handy-Nachrichten, die irgendwelche Links enthalten. Bevor Sie solche

Verlinkungen anklicken, versichern Sie sich unbedingt, ob der Absender auch

tatsächlich der ist, für den er sich ausgibt. Misstrauisch sollten Sie

insbesondere dann werden, wenn Sie zu unbekannten Internetseiten weitergeleitet

werden und dort Ihre persönlichen Daten eingeben sollen. |cri

Trickdieb will Wasser kontrollieren

Kaiserslautern (ots) – Unter einem Vorwand hat sich ein Trickdieb am Mittwoch

Zugang zu einer Privatwohnung im Stadtgebiet verschafft. In der Mittagszeit

klingelte der Unbekannte an der Haustür eines älteren Mannes und gab vor, die

Wasserqualität in der Wohnung prüfen zu müssen, da eine Verschmutzung gemeldet

worden sei.

Der 73-jährige Bewohner glaubte die Geschichte und ließ den Unbekannten herein.

Nachdem der Mann die Wasserläufe in der Küche „kontrolliert“ hatte, forderte er

den Senior auf, auch das Wasser in der Dusche zu überprüfen. Anschließend

erklärte der Unbekannte, dass keine Verunreinigung des Wassers vorliege, dann

verließ er die Wohnung.

Erst als der Fremde schon wieder gegangen war, fiel dem Hausbewohner auf, dass

in einem anderen Raum ein Schrank durchwühlt wurde und Bargeld verschwunden ist.

Vermutlich hatte der Unbekannte die Gelegenheit genutzt, während sich der

73-Jährige im Badezimmer aufhielt.

Der mutmaßliche Trickdieb wird folgendermaßen beschrieben: etwa 50 Jahre alt,

ungefähr 1,80 Meter groß, kräftige Statur, europäisches Aussehen, sprach Deutsch

mit pfälzischem Dialekt und war bekleidet mit einer braunen Winterjacke. Zeugen,

die ebenfalls „Besuch“ von dem Unbekannten hatten, oder denen der Mann

aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei

der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Unbekannter will Pakte abfangen

Kaiserslautern (ots) – Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag in der

Kaiserstraße versucht, einen Paketzusteller zu täuschen. Der unbekannte Mann

wartete vor einem Anwesen auf den Zusteller und wollte ihm vier Pakete abnehmen,

die angeblich für ihn seien. Der Paketzusteller verlangte einen Ausweis von dem

Mann. Anstatt ihm diesen zu zeigen, schnappte sich der Mann eins der Päckchen

und flüchtete. Er verschwand zwischen den Häusern Nummer 80 und 82.

Der Mann wird als circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, zwischen 20 und 25 Jahre alt

beschrieben. Er hatte Rastalocken und trug einen rosafarbenen Pullover. Zeugen,

die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Da der Mann nicht an der Adresse, an die die Päckchen gehen sollten, bekannt war

und auch der Name auf den Päckchen mit keinem Anwohner übereinstimmt, geht die

Polizei von einem sogenannten „Paket-Catching“ aus. Hierbei bestellen Unbekannte

Waren bei einem Onlineversand an eine fremde Adresse. Dort passen sie den

Zusteller ab und nehmen die Waren an sich. Die Täter missbrauchen hierzu die

Personalien und Wohnanschriften anderer Menschen. |elz

Fahrradfahrer angefahren

Kaiserslautern (ots) – Ein Fahrradfahrer ist am Mittwochmorgen in der

Siegelbacher Straße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Nach Aussage

der 76-jährigen Autofahrerin wollte sie von der Hohenzollernstraße nach links in

die Siegelbacher Straße abbiegen. Gleichzeitig wollte der Fahrradfahrer von der

Siegelbacher Straße in die Hohenzollernstraße abbiegen. Auf der Kreuzung

touchierte die Autofahrerin den Radler am Hinterreifen. Dadurch stürzte der

44-Jährige und zog sich eine Kopfverletzung zu. Der Rettungsdienst behandelte

den Mann und brachte ihn zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. |elz