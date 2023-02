Marburg-Biedenkopf: Jugendliche nach brutalem Angriff in Haft

*Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion *

Die Staatsanwaltschaft Marburg führt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen zwei im Landkreis Marburg-Biedenkopf wohnende Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren, nachdem beide am Freitag, 17. Februar, einen 19-jährigen Marburger brutal zusammengeschlagen haben sollen. Inzwischen befinden sie sich in Untersuchungshaft.

Der Marburger geriet ersten Erkenntnissen zufolge gegen 10.05 Uhr in der Untergasse mit mehreren Jugendlichen in einen zunächst verbalen Streit. Einer der Beschuldigten soll ihn sodann mit einem Teleskopschlagstock attackiert und durch Faustschläge zu Boden gebracht haben. Anschließend sollen beide Beschuldigte massiv auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen und -getreten haben. Erst als mehrere Zeugen sich einmischten und die Polizei riefen, flüchteten die Beschuldigten. Der 19-Jährige kam im Anschluss mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Die vorläufige Festnahme des 14-Jährigen erfolgte noch während der Fahndungsmaßnahmen am Freitag. Er wurde am Samstag, 18. Februar, dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Kirchhain vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg Haftbefehl erließ. Gegen den 16-Jährigen erließ das Amtsgericht Marburg am Montag, 20. Februar, Haftbefehl. Er wurde am Dienstag, 21. Februar, festgenommen und der zuständigen Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Marburg vorgeführt.

Beide Beschuldigte befinden sich nun wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in einer Justizvollzugsanstalt.

Biedenkopf – Mehrere Einbrüche

In der Nacht zum Donnerstag, 23. Februar kam es in Biedenkopf zu mehreren möglicherweise zusammenhängenden Einbrüchen. Die bisher bekannten Tatorte liegen einmal in der Georg-Kramer-Straße und zwei Mal in der Hainstraße. In dem Modehaus in der Georg-Kramer-Straße ging um 03.25 Uhr die Alarmanlage los. Die nach bisherigen Informationen zwei Täter ergriffen daraufhin sofort und ohne Beute die Flucht. Sie verursachten beim Versuch, die Eingangstür aufzubrechen einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Aufgrund der Dunkelheit gibt es eine nur vage Beschreibung der Personen. Beide waren von schlanker Statur und wirkten eher jung. Sie hatten Jacken oder Pullis mit Kapuzen an und diese auch aufgesetzt. Einer trug zudem eine Baseballkappe. In der Hainstraße erfolgten ebenfalls durch aufgebrochene Türen Einbrüche in einen Imbiss und in das Verwaltungsgebäude des Krankenhauses. Hier lässt sich die in der Nacht zum Donnerstag liegende Tatzeit nicht weiter einschränken. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und der Umfang einer eventuellen Beute stehen noch nicht fest.

Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat in der Tatnacht die oben beschriebenen Personen gesehen und kann sie näher beschreiben oder Hinweise geben, die zur Identifizierung beitragen? Wem sind in der Nacht in der Georg-Kramer-Straße und/oder in der Hainstraße Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat dort Beobachtungen gemacht, die mit den Einbrüchen in einem Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ebsdorfergrund- Hachborn: Fliegengitter beschädigt

Zwei Schnitte am montierten Fliegengitter vor der Haustür stellten Bewohner eines Einfamilienhauses in der Hachborner Straße am Mittwoch, 22. Februar, fest, als sie gegen 21 Uhr nach Hause kamen. Eine Stunde zuvor war der etwa 50 Euro hohe Schaden noch nicht vorhanden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Gartenmöbel entwendet

Eine Gartengarnitur bestehend aus einem Tisch und zwei Bänken entwendeten Diebe aus einem Innenhof der Philipps-Universität in der Deutschhausstraße. Das Fehlen der Möbel im Wert von über 1.000 Euro bemerkten Verantwortliche am Dienstag, 14. Februar. Wann genau sie abhandenkamen, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind in diesem Zusammenhang mehrere Personen, vermutlich mit mindestens einem Fahrzeug, beim Abtransport der Bänke und des Tischs aufgefallen? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Kirchhain/ Stadtallendorf: Schilder entwendet

An der Kreisstraße 14 (Röthestraße) und an der Kreisstraße 12 (Niederrheinische Straße) entwendeten Unbekannte jeweils das Ortseingangsschild von Kirchhain beziehungsweise Stadtallendorf. Zeugen stellten das Fehlen der Schilder Anfange letzter Woche fest, wann genau Diebe die Ortsschilder im Wert von etwa je 150 Euro entwendeten, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise hierzu (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Renault touchiert

In der Lahnstraße touchierte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten schwarzen Renault Twingo und verursachte damit einen etwa 300 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher am Mittwoch, 22. Februar, zwischen 10 und 10.30 Uhr unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Ostkreis – Positive Alkohol- und Drogentests

Innerhalb von knapp zwei Stunden beendete die Polizei Stadtallendorf in Kirchhain und Stadtallendorf eine Autofahrt und eine Fahrt mit einem E-Scooter nach jeweils positiven Anzeigen der Tests zur Feststellung des Einflusses von Alkohol oder anderer berauschender Mittel.

Bei der Kontrolle in Kirchhain um kurz vor 21 Uhr, reagierte der Drogentest eines 31Jahre alte Autofahrers positiv auf THC. Der bereits seit Jahren im Ostkreis lebende Mann fuhr zudem, ohne einen gültigen Führerschein zu haben.

Um kurz vor 23 Uhr stoppte die Polizei dann in Stadtallendorf einen E-Scooter. Der 32 Jahre alte Fahrer gab auf Befragen den Genuss von Cannabis zu, was der Drogentest letztlich mit einer positiven Reaktion auf THC bestätigte. Nach der Wahrnehmung von Alkoholgeruch führte der Mann den angebotenen Alkotest durch, der einen Wert von etwas mehr als 1,2 Promille anzeigte.

Die Polizei veranlasste in beiden Fällen eine Blutprobe.