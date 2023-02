Einbruch in Büro

In der vergangenen Nacht begaben sich unbekannte Täter auf ein Firmengrundstück in der Helgoländer Straße in Eschwege. Hierzu wurde zunächst der Maschendrahtzaun umgedrückt. Im Anschluss wurden zwei Fensterscheiben des Gebäudes zerstört, um auf diesem Weg in die Büroräume zu gelangen. Diese wurden durchwühlt und aus eine Kassette ein kleiner Bargeldbetrag entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 800 EUR angegeben.

Kupferkabel entwendet

In der vergangenen Nacht drangen unbekannte Täter auf das Gelände der EAM in der Retteröder Straße in Hessisch Lichtenau ein. Auf dem Firmengelände begaben sich die Täter in in mehrere Hallen, wo sie letztendlich Kupferkabel und -brücken im Wert von mindesten ca. 10.000 EUR entwendeten. Den bisherigen Ermittlungen nach dürfte sich die Tat zwischen 01.00 Uhr und 03:00 Uhr ereignet haben.

Hinweise bitte in beiden Fällen an die Kriminalpolizei unter Telefon: 05651/9250.

Kontrollen gewerblicher Güterverkehr

Bereits am Mittwoch, dem 15.02.2023 fand unter der Leitung des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Werra-Meißner auf dem Parkplatz unterhalb der Burg Ludwigstein eine groß angelegte Kontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs statt. An der Kontrolle beteiligten sich neben den anderen Polizeidirektionen des Polizeipräsidiums Nordhessen auch der Zoll, das BALM (Bundesamt für Logistik und Mobilität – ehemals BAG) und das Amt für Arbeitsschutz beim RP Kassel.

65 Fahrzeuge kontrolliert, 28 Verstöße festgestellt

Im Rahmen dieser Kontrolle wurden insgesamt 65 Kraftfahrzeuge aus dem fließenden Verkehr heraus angehalten und teils intensiven Kontrollen hinsichtlich der gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten, des technischen Zustands, der Beladung sowie Verstößen gegen das SchwarzArbG und das für die B 27 bestehende Durchfahrtsverbot für Lkw über 12 Tonnen unterzogen. Bei diesen Kontrollen wurden insgesamt 28 Verstöße festgestellt. Ein Kleintransporter wurde infolge technischer Mängel nach Vorführung bei einer Prüfstelle aus dem Verkehr gezogen.

Zwei Mal in Kontrolle gefahren

Als dreist ist das Verhalten eines Klein-Lkw-Fahrers zu beschreiben, dem vom BALM eine unerlaubte Güterbeförderung nachgewiesen werden konnte. Nachdem er ausgiebig über die geltenden Beförderungs-vorschriften belehrt und eine Sicherheitsleistung erhoben worden war, durfte der Fahrer weiterfahren. Nicht schlecht staunte allerdings der Mitarbeiter der BALM, als er den besagten Klein-Lkw nachmittags an der Kontrollstelle „wiedererkannte“. Andere Kontrollkräfte hatten diesen zufällig abermals angehalten. Nachdem dem Fahrer ein erneuter Verstoß gleicher Art nachgewiesen werden konnte, wurde eine weitere Sicherheitsleistung angeordnet und erhoben. Insgesamt wurde als Summe beider Sicherheitsleistungen ein mittlerer vierstelliger Betrag festgesetzt.

Darüber hinaus wurden noch Verstöße wegen des Verstoßes gegen die Ladungssicherung festgestellt. So musste zum Beispiel der abgebildete Lkw die nicht ausreichend gesicherten Altpapierballen mit zusätzlichen 11 Spanngurten nachsichern, bevor er weiterfahren durfte.

Mit Außenspiegeln zusammengestoßen

Um 10:59 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 48-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Lkw die L 3239 von Kammerbach in Richtung Bad Sooden-Allendorf. Kurz nach der Ortschaft Kammerbach kam ein Lkw entgegen, der von einem 68-Jährigen aus Großalmerode gefahren wurde. Wer letztendlich zu weit links gefahren ist blieb bei Unfallaufnahme unklar. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Unfallfluchten

Eine Unfallflucht ereignete sich am gestrigen Tag in der Goldbachstraße in Eschwege. Zwischen 11:37 Uhr und 11:45 Uhr wurde auf einem Parkplatzgelände der Pkw eines 61-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal im Bereich der Heckklappe – vermutlich beim Ausparken – angefahren und beschädigt.

Eine weitere Unfallflucht wird aus der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege angezeigt. Zwischen dem 21.02.23, 13:15 Uhr und dem 22.02.23, 16:00 Uhr wurde ein in Höhe Haus-Nr. 28 geparkter gelber Kia Venga im Bereich der linken Fahrzeugtür angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Hinweise auf die Verursacher an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250.

Einbruch in Ferienhaus

Zwischen dem 14.02.23 und dem 22.02.23, 18:30 Uhr versuchten unbekannte Einbrecher in ein Ferienhaus in der Straße „Am Kaiserhof“ in Dudenrode einzudringen. Hierzu wurde das Schloss der Eingangstür angegangen, jedoch gelang es nicht dieses zu öffnen, so dass es beim Sachschaden blieb. Hinweise: 05651/9250.

Vogelkästen auf Schulgelände zerstört

Angezeigt wurde die Zerstörung von insgesamt sieben Nistkästen in der Schulstraße in Wanfried. Die Nistkästen wurden im Rahmen eines Schulprojektes erbaut und auf dem Schulgelände der Anne-Frank-Schule aufgestellt. Die Tat soll sich zwischen dem 29.01.23 und dem 19.02.23 ereignet haben. Der Schaden wird mit 140 EUR angegeben. Hinweise: 056512/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl von Geldbörse

Am gestrigen Mittwoch wurde einer 76-jährigen Kundin aus Helsa während des Einkaufs die Geldbörse gestohlen. Die 76-Jährige befand sich zwischen 13:15 Uhr und 13:30 Uhr im dortigen Aldi-Markt, als ihr das Portmonee aus dem Einkaufswagen entwendet wurde. Neben Bargeld befanden sich noch Bankkarte und Personaldokumente in der Geldbörse. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Einbruch in Imbiss

Am 22.02.23, gegen 03:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in einen Imbiss in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau ein. Zunächst wurde ein Außenrollo gewaltsam nach oben geschoben und das dahinterliegende Fenster aufgehebelt. In den Imbissräumen wurden die Schränke und Schubladen durchsucht. Aus dem Verkaufsraum wurde dann die Registrierkasse mit Wechselgeld entwendet. Durch den oder die Täter wurde zudem ein weiteres Fenster beschädigt, so dass ein Sachschaden von ca. 1200 EUR entstand.

Ein weiterer Einbruch fand in das nebenstehende Gebäude eines Fitnessstudios statt, wo ebenfalls ein Fenster aufgehebelt wurde. Die Räume wurden durchsucht, offenbar aber nichts entwendet. Der Sachschaden wird mit 350 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.