Homberg: Nach Reizgasattacke vom 13.02.2023 – Polizei ermittelt Tatverdächtige

14 Personen durch versprühte Reizgase verletzt – Polizei hat Tatverdächtige ermittelt Tatzeit: 13.02.2023, 16:49 Uhr Insgesamt 14 Personen wurden am Nachmittag des 13.02.2023 durch versprühtes Reizgas (Tierabwehrspray) verletzt, welches von unbekannten Jugendlichen in einem Einkaufszentrum in der August-Vilma-Straße versprüht wurde (wir berichteten). Die Ermittlungen der Homberger Polizei richteten sich sehr schnell gegen vier von fünf Personen, die am 16.02.2023 im Rahmen eines Ladendiebstahls festgenommen wurden. Tatverdächtig für die Sprühattacke in dem Einkaufszentrum sind vier männliche und eine weibliche Jugendliche im Alter von 14 – 18 Jahren aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Zu diesen Personen gingen auch mehrere Zeugenhinweise ein. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, da die Jugendlichen auch für weitere Straftaten tatverdächtig sind. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.