Vollsperrung der B 27 nach Verkehrsunfall

Neukirchen

Aktuell (18.45 Uhr) ist die B 27 zwischen Rothenkirchen und Neukirchen nach einem Verkehrsunfall voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet ein aus Richtung Bad Hersfeld kommender PKW-Fahrer aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und touchierte zwei entgegenkommende PKW.

Offenbar wurde hierdurch mindestens eine Person verletzt.

Über die Schadenshöhe sowie die Art und Schwere der Verletzungen liegen bislang keine Informationen vor.

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort.

Festnahme nach Sonderkontrolle

Bebra. Die Polizeistation Rotenburg führte am Mittwoch (22.02.), gegen 15 Uhr, eine Sonderkontrolle rund um das Bahnhofsgebiet von Bebra durch. Den Beamten fiel dabei ein 18-jähriger Bebraner auf, den sie einer Kontrolle unterzogen. Sie fanden Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sowie ein Klappmesser auf. Die Person wurde vorläufig festgenommen und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 18-Jährige muss sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- sowie das Waffengesetzt verantworten.

Kurze Zeit später, gegen 15.30 Uhr, unterzogen die Beamten einen 57-jährigen Pkw-Fahrer einer Kontrolle. Der Mann stand augenscheinlich unter Alkohol- sowie Betäubungsmitteleinfluss und führte ebenfalls eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich. Die Überprüfung des 57-Jährigen ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt, weshalb er umgehend festgenommen wurde. Gegen ihn wurde zusätzlich Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und Alkohol erstattet.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Bad Hersfeld. Am Dienstag (21.02.), gegen 15.15 Uhr, befuhr eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Jena die A 4 von Eisenach kommend in Richtung Kirchheim. Ein 46-jähriger Fahrer einer Transportfirma aus dem Werra-Meißner-Kreis fuhr gleichzeitig auf der B27 aus der Hersfelder Innenstadt kommend in Richtung Fulda. An der Schnittstelle A4 / B27 verschätzte sich die Pkw-Fahrerin nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen vermutlich in der Entfernung des von links herannahenden Lkw-Fahrers und prallte mit diesem zusammen. Die 31-Jährige kam mit ihrem Fahrzeug im Straßengraben zum Stehen. Das Auto war nicht mehr Fahrbereit. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 5.500 Euro.

Kanister in Brand geraten

Hersfeld-Rotenburg

Friedewald. Auf bislang unbekannte Weise gerieten am Mittwoch (22.02.), gegen 13 Uhr, zwei 1.000-Liter-Kanister in Brand. Die leeren Plastikbehälter standen zu diesem Zeitpunkt auf einem Anhänger in der Straße „Im Erlich“ in Lautenhausen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Fulda. Zwei männliche, sich bekannte Personen gerieten am Montag (20.02.), gegen 23 Uhr, auf dem Gehweg in der Florengasse/Dalbergstraße miteinander in Streit. Die zunächst verbalen Streitigkeiten endeten in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der einer der beiden Männer durch das Schlagen mit einem Ziegelstein verletzt wurde. Die sich Streitenden rannten aus der Florengasse in Richtung eines Hotels in der Dalbergstraße/ Ecke „Am Florentor“ hintereinander her, wo ein bislang unbekannter Zeuge auf sie aufmerksam wurde und durch beherztes Eingreifen Schlimmeres verhinderte. Dieser wird nun gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen in Verbindung zu setzen. Er wird durch den Geschädigten wie folgt beschrieben: circa 1,90 groß, etwa 40 Jahre alt, dunkle kurze Haare, kräftige Statur, Brille. Wer Hinweise zu dem Zeugen oder dem Vorfall geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Papiertonne angezündet

Hünfeld. Zwei unbekannte Täter zündeten am Mittwoch (22.02.), gegen 10.35 Uhr, eine Papiermülltonne auf dem Hessentagsweg/Töpferstraße an. Die Mülltonne stand zu diesem Zeitpunkt an einer Hauswand sowie einer weiteren Mülltonne, die ebenfalls durch das Feuer beschädigt wurden. Die Männer wurden durch einen Zeugen beobachtet und werden wie folgt beschrieben: Einer von ihnen ist circa 1,70 m groß, schmal, trug zum Tatzeitpunkt eine Mütze, ein Joggingoberteil und einen Rucksack. Sein Begleiter ist circa 1,80 m groß, ebenfalls schmal und trug eine Mütze und Jacke. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 750 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Eichenzell. Ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Mauerleger“ wurde am Mittwoch (22.02.), zwischen 0 und 11 Uhr, durch unbekannte Täter heimgesucht. Die Einbrecher schlugen ein bodentiefes Fenster ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Benzin gestohlen

Hünfeld. Unbekannte Täter zapften zwischen Samstagmittag (18.02.) und Mittwochmorgen (22.02.) aus einem Bagger eines landwirtschaftlichen Betriebs in der St. Vitus-Straße in Nüst Benzin im Wert von rund 135 Euro ab. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Kalbach. Unbekannte Täter brachen in ein Vereinsheim, an der Landesstraße 3207 in Uttrichshausen ein. Der Einbruch wurde am Dienstagnachmittag (21.02.) festgestellt. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten sie ins Innere. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. In der Schwarzmannstraße in Horas hebelten unbekannte Täter am Mittwoch (22.02.), zwischen 18 und 19 Uhr, die Balkontür eines Einfamilienhauses auf. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Schmuckstücke. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de