Bergstrasse

Graffitisprayer treiben ihr Unwesen!

Neckarsteinach – Im Verlauf des vergangenen Wochenendes (17.-19.02.)

wurden unter anderem im Bachweg in Neckarsteinach mehrere, großflächige Graffiti

im Bereich der dortigen Kneipp-Anlage und eines Spielplatzes aufgebracht. Es

wurden u.a. markante ‚Tags‘ wie „BAX“, „SLEX“ und „RoSo“ an Wände und Spielgerät

gesprüht. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen und bittet um

Hinweise auf die Urheber der Schmierereien.

Hinweise nimmt die Polizei in Hirschhorn unter 06272-9305-0 entgegen.

Bensheim: Berauscht und ohne Führerschein/Polizei stellt Auto sicher

Bensheim – Einen 58 Jahre alten Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder

des Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwochnachmittag (22.02.) in der

Rheinstraße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 58-Jährige offenbar

unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend

positiv auf den vorherigen Konsum von Amphetamin. Zudem konnte der Mann den

Polizisten keinen Führerschein vorlegen.

Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme

unterziehen. Zur Verhinderung weiterer Verkehrsstraftaten stellten die Beamten

das Auto sicher. Den Mann erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter

Drogeneinfluss sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Darmstadt

Zug überfährt Fahrrad, Eisenstangen und Plastikfass

Darmstadt – Jugendliche haben am Mittwochmittag ein Fahrrad, mehrere

Eisenstangen sowie ein größeres Plastikfass im Bereich von Darmstadt

Kranichstein in die Gleise gelegt. Der Lokführer eines Nahverkehrszuges der

Hessischen Landesbahn erkannte die Fahrthindernisse und leitete sofort eine

Notbremsung ein. Die konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Zug die

Gegenstände überfuhr. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt und auch

der Zug wurde nicht größer beschädigt. Unmittelbar danach meldete der Lokführer

den Vorfall der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main. Als wenig später der

Bereich von Beamten der Bundespolizei und der Hessischen Landespolizei abgesucht

wurde, konnte aufgrund von Zeugenaussagen ein 15-jähriger Jugendlicher aus

Darmstadt als Tatverdächtiger ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

eingeleitet. Der Zug der HLB konnte die Fahrt in Richtung Aschaffenburg mit

einiger Verspätung fortsetzen.

Darmstadt: Krankenfahrstuhl mit 25 km/h – Polizei warnt vor Folgen

Darmstadt – Mitte Februar kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des

Polizeipräsidiums Südhessen in der Innenstadt einen Rollstuhlfahrer, der mit

seinem technisch umgebauten Rollstuhl knapp 25 km/h fuhr. Die Nutzung solcher

nicht zertifizierter und zulässiger technischer Umrüstungen können aber

ernsthafte rechtliche Probleme mit sich bringen. Darauf möchten die

Ordnungshüter in diesem Zusammenhang eindringlich hinweisen.

Alle Kraftfahrzeuge, die schneller als 6 km/h fahren, auch Krankenfahrstühle,

müssen technischen Prüfungen standhalten. Hier geht es selbstverständlich in

erster Linie um die Sicherheit der Insassen, auch im Falle eines eventuellen

Unfalles. Bei der Nutzung einer wie bei der Kontrolle festgestellten angebauten

„Antriebseinheit“ kann es im Falle eines Unfalles zu schweren und schwersten

Verletzungen der Rollstuhlfahrenden kommen, weil die Lenkstange unkontrolliert

in den vorderen Bereich der Nutzungen drücken bzw. schlagen kann.

Weiterhin bedürfen Kraftfahrzeuge mit einer Geschwindigkeit über 6 km/h einer

Betriebserlaubnis und einer Haftpflichtversicherung, damit im Falle des

(Un)Falles eine Versicherung für etwaige Schäden eintritt. Eventuell kann, je

nach erreichbarer Geschwindigkeit, auch eine Fahrerlaubnis notwendig sein.

Die Polizei möchte daher darauf hinweisen, dass eine Nutzung einer solchen

Antriebseinheit im öffentlichen Straßenverkehr verboten ist und diese

ausschließlich auf privatem Grund genutzt werden darf.

Es gibt für Rollstuhlfahrende andere, zertifizierte und zulässige technische

Möglichkeiten der Unterstützung, die geprüft und sicher sind. Bitte informieren

Sie sich entsprechend vor einem möglichen Kauf.

Darmstadt: Ohne Licht im Auto unterwegs / Verkehrskontrolle zieht Festnahmen, Wohnungsdurchsuchung und Ermittlungsverfahren nach sich

Darmstadt – Nach einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend (22.2.) werden

sich zwei 20 – Jährige aus Darmstadt strafrechtlich wegen des Verdachts des

Drogenhandels verantworten müssen. Im Bereich des Willy-Brandt-Platzes hatte das

Duo gegen 19 Uhr, als Insassen eines fahrenden und unbeleuchteten Autos, die

Aufmerksamkeit von Streifenbeamten des 1. Polizeireviers auf sich gezogen. Als

die Polizisten das Fahrzeug stoppten und die Männer das Fenster öffneten, schlug

ihnen rasch auffälliger Haschisch Geruch entgegen. Ein anschließender

Fluchtversuch des 20-jährigen Fahrers zu Fuß wurde von einer hinzukommenden

Streife verhindert und beide Insassen vorläufig festgenommen. Bei der

Durchsuchung des Autos stießen die Beamten auf rund 230 Gramm Haschisch und etwa

6 Gramm Kokain. Beide Männer kamen mit zur Wache und auf richterliche Anordnung

erfolgte zudem eine Wohnungsdurchsuchung. Hier konnten keine weiteren

Beweismittel aufgefunden werden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen

wurden beide Darmstädter nach Hause entlassen. Die weiterführenden Ermittlungen

zu den Hintergründen hat das Kommissariat 34 übernommen (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt: Scheibe von Auto eingeschlagen / Zeugen gesucht

Darmstadt – In der Nacht zum Donnerstag (21.-22.2.) haben Kriminelle die

Scheibe eines geparkten Autos in der Arheilger Straße eingeschlagen. Das

Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall der Sachbeschädigung und nimmt

sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Arheilgen: Gehweg von Rollerfahrern verbotswidrig genutzt / 64-Jähriger mit Fäusten geschlagen / Zeugen gesucht

Darmstadt – Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit

einer gefährlichen Körperverletzung stehen, suchen die Ermittlerinnen und

Ermittler des Kommissariats 43 Zeugen mit Hinweisen. Gegen 17 Uhr hatten zwei

junge Männer auf einem Roller in der Hebbelstraße die Aufmerksamkeit auf sich

gezogen, als sie dort verbotswidrig den Gehweg für ihre Fahrt nutzten. Als ein

64-jähriger Passant das Duo ansprach, stoppten beide und schlugen auf den Mann

ein. Dabei verletzten sie ihn leicht und flüchteten im Anschluss. Eine

detaillierte Personenbeschreibung liegt den Beamtinnen und Beamten aktuell nicht

vor. In diesem Zusammenhang werden Augenzeugen der Tat gesucht und Hinweisgeber,

die Aufschluss über die Identitäten der Rollerfahrer geben können. Unter der

Rufnummer 06151/9690 ist das Kommissariat 43 zu erreichen.

Darmstadt-Nord: Kupferkabel entwendet /Zeugen gesucht

Darmstadt – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Kriminelle in der

Zeit zwischen Montag (15.2.) und Dienstagnachmittag (21.2.) ihr Unwesen auf

einer Baustelle in der Frankfurter Straße getrieben und dort circa 200 Meter

Kupferkabel entwendet. Der Wert der Beute wird derzeit auf mehrere Tausend Euro

geschätzt. Das Kommissariat 43 hat eine Verfahren eingeleitet und nimmt

sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Arheilgen: Lebensmittelgeschäft im Visier Krimineller

Darmstadt – Ein Lebensmittelgeschäft am Strahringerplatz geriet am frühen

Donnerstagmorgen (23.2.) in das Visier Krimineller. Nach bisherigen

Erkenntnissen verschafften sich drei Täter gegen 3.45 Uhr Zugang zu dem

Verkaufsraum, entwendeten Lebensmittel und traten mit ihrer Beute die Flucht an.

Zeugen konnten die Flüchtenden beobachten und alarmierten die Polizei. Eine

unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die drei Männer, zu denen

keine detaillierte Beschreibung vorliegt, wurden auf ein Alter von circa 20 bis

25 Jahre geschätzt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro

belaufen. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und für

weiterführende Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Babenhausen-Sickenhofen: Einfamilienhaus im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Babenhausen-Sickenhofen – Ein Einfamilienhaus in der Ringstraße rückte am

Mittwochabend (22.2.) in das Visier unbekannter Krimineller. Nach derzeitigem

Kenntnisstand gelangten die ungebetenen Gäste zwischen 18 und 20 Uhr unter

Einwirkung von Gewalt ins Innere des Hauses. Im Anschluss durchwühlten sie

mehrere Räume und Schränke. Schließlich erbeuteten sie diverse Schmuckstücke und

Geld. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Griesheim: Zwei Blutentnahmen innerhalb von wenigen Stunden

Griesheim – Zwei Blutentnahmen innerhalb von weniger als vier Stunden

musste ein 46 Jahre alter Mann am Donnerstag (23.02.) über sich ergehen lassen.

Er wird sich jetzt zudem in zwei Ermittlungsverfahren strafrechtlich

verantworten müssen. Gegen 8 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und meldete

einen Mann, der mit vermeintlichen gesundheitlichen Problemen neben seinem

Fahrzeug liegen würde. Eine Streife der Polizeistation Griesheim war umgehend

vor Ort. Bei dem Mann handelt es sich um den 46-Jährigen aus Griesheim. Ein

Alkoholtest ergab einen Wert von fast 4 Promille. Zudem räumte er gegenüber der

Streife ein, zuvor mit seinem Wagen gefahren zu sein. Es folgte die vorläufige

Festnahme und eine Blutentnahme auf der Wache. Hier wurde sein Führerschein

beschlagnahmt und die Autoschlüssel vorsorglich sichergestellt.

Gegen 11.30 Uhr fiel der 46-Jährige den Polizisten jedoch am Steuer seines

Wagens im Gegenverkehr im Eberstädter Weg auf. Es folgte die zweite Kontrolle

und ein erneuter Alkoholtest. Dieser zeigte immer noch 3,54 Promille an.

Ermittlungen ergaben, dass sich der Fahrer die Ersatzschlüssel für sein Auto

besorgt und sich wieder hinter das Steuer gesetzt hatte. Die Beamten erstatteten

eine weitere Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und behielten auch

die Ersatzschlüssel ein.

Geschädigte und Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Darmstadt – Am Mittwoch, den 22.02.2023, gegen 14:00 Uhr kam es in

Darmstadt auf der Landskronstraße vor der Kreuzung Heidelberger Straße zu einem

Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Die Verursacherin streifte beim

Vorbeifahren einen dunklen SUV. Dabei entstand bei dem verursachenden Fahrzeug

ein Sachschaden von etwa 1000,-EUR. Die Verursacherin und der Geschädigte

entfernten sich im Anschluss beide von der Unfallstelle. Im Nachgang meldete

sich dann die Verursacherin bei der Polizei.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die den Unfall beobachtet

haben.

Hinweise bitte an das 2. Polizeirevier Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 /

969-41210

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Weißer BMW „GG-HN 105“ gestohlen/Wer kann Hinweise geben?

Nachdem bislang Unbekannte einen weißen BMW „X6“ entwendeten, sucht die Polizei nach Hinweisgebern.

Der Besitzer stellte seinen Wagen am Mittwochabend (22.02.), gegen 22.30 Uhr, vor einem Wohnhaus in der Adolf-Korell-Straße in Königstädten ab. In der Nacht zum Donnerstag (23.02.) machten sich bislang Unbekannte an dem Wagen zu schaffen und flüchteten mit diesem unerkannt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befanden sich an dem BMW die Kennzeichen „GG-HN 105“. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zum Standort des weißen Wagens geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am Mittwoch, den 22.02.2023 zwischen 09:00 Uhr – 16:00 Uhr, kam es im Hoherodskopfweg im Stadtteil Walldorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte hierbei Teile eines Gartenzauns. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss an die Kollision von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zum genannten Verkehrsunfall nimmt die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105 – 40060 entgegen.

Odenwaldkreis

Fränkisch-Crumbach: Verkehrsunfall

Polizei sucht Geschädigten

Fränkisch-Crumbach

Fränkisch-Crumbach: Verkehrsunfall / Polizei sucht Geschädigten Am Mittwoch (22.02.) gegen 19:00 Uhr verursachte ein 89-jähriger Odenwälder mit seinem Opel Mokka einen Verkehrsunfall in der Darmstädter Straße in Fränkisch-Crumbach und beschädigte dadurch zwei geparkte PKW.

Die Unfallspuren am PKW des 89-Jährigen lassen jedoch darauf schließen, dass zuvor mindestens ein weiteres bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich Rodensteiner Straße / Darmstädter Straße beschädigt wurde. Dieses müsste eine seitliche Beschädigung in Höhe von 50-90 cm aufweisen.

Ebenfalls ist nicht auszuschließen, dass durch den 89-Jährigen eine Hauswand oder eine Mauer in diesem Bereich beschädigt wurde. Die bislang bekannte Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Wer im Bereich Rodensteiner Straße / Darmstädter Straße in Fränkisch-Crumbach einen Schaden an seinem Fahrzeug oder seiner Hauswand feststellt oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter der Nummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzten.

