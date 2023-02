Sembach (ots) – Am Donnerstag 23.02.2023 wurde eine 48-jährige Frau Opfer eines Tötungsdeliktes. Kurz vor 08 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße gemeldet. Zwei PKW waren zusammengestoßen. In einem PKW wurde die leblose Frau mit mehreren Schußwunden im Körper, hinter dem Steuer vorgefunden.

Was war geschehen:

Ein Mercedes und ein Smart waren zusammengestoßen. Das automatische Notfallsystem hatte die Rettungskräfte informiert. Als die Helfer vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass hinter dem Steuer des Smart eine leblose Frau saß. Die 48-Jährige hatte mehrere Einschusswunden im Körper.

Sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen waren erfolglos.

Im Mercedes fanden die Beamten eine Pistole. Die Ermittlungen der Polizei führten zu dem 57-jährigen Ehemann des Opfers. Kurz vor 09 Uhr nahmen ihn die Beamten widerstandslos in einem Wohnhaus in Sembach fest. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass er geschossen hat.

Zur Stunde ist der Tatort in der Hauptstraße gesperrt.

Die Spurensicherung und Ermittlungen der Polizei dauern an. |erf