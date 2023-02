Kreis Kaiserslautern – Nach einer turbulenten und erfolgreichen Kampagne gab Sinika Walter-Haselbauer als 1.Vorsitzende des Unterhaltungsvereins Bruchmühlbach (UVB) am Aschermittwoch den Koffer mit dem Regierungsschlüssel zurück. Beim traditionellen Heringsessen dankte Landrat Ralf Leßmeister dem UVB für die verantwortungsvolle Verwahrung.

„Nach langer Corona bedingter Pause konnte in diesem Jahr wieder im ganzen Kreis eine tolle Karnevalskampagne stattfinden, die gestern beim großen 72. Westricher Faschingsumzug Fasnachtsumzug in Ramstein-Miesenbach ihren Abschluss fand,“

lobte der Kreischef. Er danke allen Vertreterinnen und Vertretern der eingeladenen Vereine, die in den Städten und Gemeinden dafür sorgen, dass der Karneval gebührend gefeiert werden kann. Sein besonderer Dank galt vor allem auch den zahlreichen Rettungskräften der Feuerwehren, Polizei und Hilfsorganisationen sowie allen Reinigungstrupps, die nach den Umzügen und Veranstaltungen wieder für Sauberkeit im öffentlichen Raum sorgen.

Als kleines Dankeschön überreichte Landrat Leßmeister das Parfüm den „Duft des Landkreises“ in Form eines kreiseigenen Parfum-Flacons an die Prinzessinnen Laura II. vom Carneval- und Unterhaltungsverein Landstuhl und Lisa I. von den Bruchkatzen Ramstein (CuVL) sowie an Prinzessin Christin I. und Prinz Sascha I. von der Karnevalsunion Miesau (KUM). UVB-Prinzessin Tabea I. war leider verhindert.