Kaiserslautern – Am Samstag, 25. Februar 2023, 11:00 Uhr eröffnet das Stadtmuseum (Theodor-Zink-Museum|Wadgasserhof) eine neue Sonderausstellung.

Unter dem Titel „Sammlung Grimm“ „Die Pfalz auf alten Karten“ werden in der Scheune etwa einhundert historische Landkarten vom 16. bis zum 20. Jahrhundert präsentiert, die 2022 als Schenkung in städtischen Besitz kamen. Darunter sind seltene Stücke berühmter Pioniere der Kartographie wie Martin Waldseemüller, Sebastian Münster und Gerhard Mercator. Der Direktor des städtischen Kulturreferats, Christoph Dammann, wird die Gäste begrüßen, Museumsleiter Bernd Klesmann führt in die Ausstellung ein. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung mit einem internationalen Liedprogramm von Mezzosopranistin Polina Artsis und der Pianistin Anna Anstett.

Die Sonderausstellung kann bis zum 23. Juli während der Öffnungszeiten des Stadtmuseums besucht werden. Diese sind Mittwoch bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr und Samstag und Sonntag von 11:00 bis 18:00 Uhr. Montag und Dienstag hat das Stadtmuseum in der Steinstraße geschlossen. Als Begleitprogramm sind unter anderem für Sonntag, 05. März, sowie für Sonntag, 26. März, jeweils um 11:30 Uhr öffentliche Führungen geplant. Hierfür wird um Anmeldung unter der E-Mail-Adresse museum@kaiserslautern.de gebeten. Der Eintritt zur Sonderausstellung beträgt 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro.