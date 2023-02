Neustadt an der Weinstraße Fatih Camii Neustadt lädt am Sonntag, 26. Februar 2023, zum Spendenverkauf ein. Verkauft werden türkische Spezialitäten (gerne auch zum Mitnehmen).

Türkische Spezialitäten essen zu Gunsten der Erdbebenopfer in der Türkei von 10 bis 18 Uhr in der Neustadter Fatih Camii Moschee, Europastraße 20. Alle Speisen sind auch zum Mitnehmen. Alle Einnahmen werden an die Opfer des Erdbebens gespendet.

Fatih Camii Neustadt

Europastr. 20

67433 Neustadt an der Weinstraße