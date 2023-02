Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 22.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Betrunken am Steuer

Bad Dürkheim (ots) – Die sogenannte „0,5 – Promille Grenze“ überschritt ein 38 – jähriger Autofahrer am Dienstagabend gegen 18 Uhr in der Erpolzheimer Straße. Die Polizeibeamten hatten im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Vortest erbrachte ein Ergebnis von 0,67 Promille. Dem 38 – Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein wurde vorübergehend einbehalten. Ein Ordnungswidrigkeitverfahren wurde eingeleitet.

Grünstadt: Fahrzeug geriet in Vollbrand

Grünstadt (ots) – Am Mittwoch, 22.02.2023, gegen 07:25 Uhr, kam es zum Brand eines Kleintransporters in der Richard-Wagner-Straße in Grünstadt. Das Fahrzeug wurde zuvor von seinem Fahrer abgestellt; kurz darauf fing der Motorraum an zu qualmen. Bei Eintreffen von Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen stand die Front des Fahrzeugs bereits in Vollbrand. Auf der Ladefläche des Transporters befand sich eine Gasflasche, welche durch die Feuerwehr im Rahmen der Löscharbeiten geborgen werden konnte. Ein Gebäude- oder Personenschaden ist nicht entstanden. Bei der Ursache des Bandes dürfte es sich um einen technischen Defekt handeln.

Grünstadt: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Katalysatoren und Abgasanlagen

Grünstadt (ots) – Wie am gestrigen Nachmittag bekannt wurde, kam es im Zeitraum von Montag, 23.01.2023 bis Mittwoch, 15.02.2023 zu Diebstählen von Katalysatoren und Abgasanlagen. Die bislang unbekannte Täterschaft machte sich im Von-Ketteler-Ring in Grünstadt an mehreren abgestellten Wohnmobilen zu schaffen, baute hier die Katalysatoren der Fahrzeuge aus und entwendete diese. Durch die Diebstahlshandlungen entstand hoher Sachschaden.

Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Von-Ketteler-Ring gemacht haben, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Wachenheim: Brennenden PKW gelöscht

Wachenheim (ots) – Am Dienstag, 21.02.2023 gegen 15.50 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem qualmenden PKW in die Bahnhofstraße aus. Als die 51-jährige Besitzerin ihr Fahrzeug startete, stieg eine kleine Flamme sowie Qualm aus der Motorhaube auf. Ein 32-jähriger Zeuge hatte den Vorfall beobachtet, reagierte geistesgegenwärtig und löschte das Fahrzeug mit einem Eimer Wasser. Die hinzugerufene Feuerwehr kühlte ebenfalls den Motorraum. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Ursächlich für den Brand war ein technischer Defekt.

Hettenleidelheim, Eisenberg: E-Scooter Fahrer ohne Versicherungsschutz unterwegs

Hettenleidelheim/Eisenberg (ots) – Am gestrigen Abend gegen 18:20 Uhr wurde im Rahmen der Streife auf einem Radweg zwischen Eisenberg und Hettenleidelheim ein 14-jähriger Fahrer eines E-Scooters gesichtet. Da dieser während der Fahrt ein Mobiltelefon in der Hand hielt, unterzogen ihn die Beamten einer Verkehrskontrolle. Hier stellte sich dann heraus, dass am E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war und für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz besteht. Aufgrund der fehlenden Versicherung für den E-Scooter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Grünstadt darauf hin, dass versicherungspflichtige Roller, Mopeds, Mofa´s und E-Scooter ab dem 01.03.2023 ein neues Versicherungskennzeichen benötigen. Die Farbe des neuen Versicherungskennzeichens ab dem 01.03.2023 ist schwarz. Wer dann noch ein altes Kennzeichen angebracht hat, ist nicht mehr versichert und begeht eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Haßloch: Einbrüche in Kleingärten in Haßloch – Geschädigte gesucht

Haßloch (ots) – In der Zeit vom 19.02. bis zum 20.02.2023 brachen Unbekannte in mehrere Kleingärten am „Mußbacher Weg“ in Haßloch ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde sich zu mindestens sieben Grundstücken unbefugt Zutritt verschafft. Es wurden Wohnwagen und Gartenhäuser aufgebrochen.

Die genaue Schadenshöhe steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder selbst geschädigt ist, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der Rufnummer 06324-9330 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pihassloch@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Grünstadt: Unfallflucht auf dem Globus Parkplatz – Unfallgeschädigter unbekannt – Zeugen gesucht

Grünstadt (ots) – Am 22.02.2023 kam es gegen 12:15 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes Globus Grünstadt beim Einparken zu einem Verkehrsunfall mit einem geparkten Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich hierbei unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, zeigte sich jedoch zu einem späteren Zeitpunkt bei der Polizei selbst an. Laut Angaben des Unfallverursachers kollidierte dieser beim Einparken mit der linken Seite (Heckbereich) eines dunklen Pick-Ups. Das Kennzeichen des Pick-Ups habe sich der Unfallverursacher nicht gemerkt. Ob ein Schaden am Pick-Up entstanden sei, ist bisher ebenfalls unbekannt.

Monsheim: Rollerfahrer unter Cannabis-Einfluss

Monsheim (ots) – Eine Streife der PI Grünstadt stellte gestern Abend, am 21.02.2023 gegen 21:00 Uhr, eine Motorroller fest, welcher auf einem Feldweg am Ortsausgang Monsheim in Richtung Bockenheim stand. Der Fahrzeugführer, welcher sich neben dem Roller befand, wurde durch die Streife angesprochen und kontrolliert. Da im Rahmen der Überprüfung typische Anzeichen für einen Drogenkonsum beim Rollerfahrer auffielen und zudem ein Schnelltest positiv auf Cannabis reagierte, wurde dem 18-Jährigen aus dem Donnersbergkreis eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Betäubungsmitteleinfluss, was eine Ordnungswidrigkeit darstellt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):