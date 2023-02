Einbruch in Tankstelle

Bellheim (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es gegen 00:10 Uhr zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Zeiskamer Straße. Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich gewaltsam Zugang zum Objekt und entwendeten Zigaretten aus dem Verkehrsraum.

Die Tatverdächtigen konnten vor dem Eintreffen der Polizeibeamten von der Örtlichkeit flüchten.

Die Höhe des Sachschadens beziehungsweise des Diebesgutes kann noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Wörth (ots) – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich der Stadt Wörth vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Schockanruf, tödlicher Verkehrsunfall handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen.

Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0.