Widerstand gegen Kommunalen Vollzugsdienst

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmittag 21.02.2023 gegen 11:30 Uhr, leistete ein 30-Jähriger Widerstand gegen den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD). Der KVD wollten den 30-Jährigen in der Rheinuferstraße kontrollieren, als der Mann wegrannte. Ein Beamter des KVD konnte den Mann einholen und wollte ihn festhalten.

Der 30-Jährige schlug um sich und konnte wieder weglaufen. Nach kurzer Verfolgung konnten die Kräfte des KVD den Mann festsetzen. Auf seiner Flucht warf der 30-Jährige eine Dose mit rund 4 Gramm Marihuana weg.

Der Mann schien auch bei der Kontrolle unter Drogeneinfluss zu stehen. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, um die Schuldfähigkeit festzustellen. Der 30-Jährige muss sich nun wegen des Widerstandes und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Bei Drogengeschäften aufgefallen – Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag 20.02.2023 kontrollierten Polizeikräfte vier Männer in der Mannheimer Straße. Die Männer im Alter von 33, 40, 43 und 48 Jahren waren zuvor beim Verkauf von Drogen beobachtet worden.

Die Polizeibeamten stellten ca. 10 Kilogramm Marihuana und rund 20.000 Euro Bargeld sicher. Die Männer wurden vorläufig festgenommen. Der 40-Jährige und der 33-Jährige wurden gestern dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehle.

Die Männer wurden anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht. Der 43-Jährige und der 48-Jährige wurden wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß entlassen.

Mit Schreckschusswaffe geschossen

Ludwigshafen (ots) – Am späten Dienstagabend 21.02.2023 gegen 22:00 Uhr, wurde im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Bayreuther Straße mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Die alarmierten Polizeikräfte konnten Schreckschusshülsen vor der Wohnung eines 21-Jährigen auffinden.

Der 21-Jährige vermutet einen Zusammenhang zu einer Geldforderung, welche er vor einigen Tagen über Soziale Medien von einem Bekannten erhalten habe. Durch die Hinweise des 21-Jährigen konnte ein 16-Jähriger ermittelt werden. Dieser streitet die Tat jedoch ab. Das gemeinsame Sachgebiet Jugendkriminalität hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Einfamilienhaus eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte verschafften sich zwischen dem 19.02.2023, 10:15 Uhr, und dem 21.02.2023, 19:15 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Deichstraße. Im Innern des Hauses wurden mehrere Räume durchwühlt. Es gelang den Unbekannten unter anderem Schmuck und Bargeld zu erbeuten. Die Höhe des entstandenen Schadens wird derzeit ermittelt.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Sie haben etwas Verdächtiges gehört oder beobachtet? Melden Sie sich unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

Geldbeutel gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmittag 21.02.2023 gegen 13:45 Uhr, wurde einer 87-Jährigen der Geldbeutel aus der Jackentasche gestohlen. Die Frau war zu dieser Zeit in der Rheingalerie. Sie gab an, dass eine Frau mit zwei Kindern den Geldbeutel gestohlen habe, konnte die Personen aber nicht weiter beschreiben.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Bargeld aus Auto geklaut

Ludwigshafen (ots) – Eine 58-Jährige und ihre 56-jährige Kollegin parkten ihren Firmenwagen am 21.02.2023, 07:15 Uhr, in der Prälat-Caire-Straße vor dem dortigen Bahnhof. Als sie nach einer halben Stunde zu ihrem Auto zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass eine Scheibe eingeschlagen war. Aus dem Fahrzeuginnern wurde Bargeld gestohlen.

Der Schaden durch den Diebstahl sowie die eingeschlagene Scheibe beläuft sich auf rund 250 Euro. Sie haben zur fraglichen Zeit etwas beobachtet? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten

Kleinkraftradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 21.02.2023 gegen 14 Uhr, wurde ein 71-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades bei einem Unfall in der Oppauer Straße verletzt. Ein 45-jähriger Autofahrer hielt zunächst am Fahrbahnrand und fuhr an, ohne den auf der Oppauer Straße fahrenden Zweiradfahrer passieren zu lassen.

Der 71-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagnachmittag 21.02.2023 gegen 15:30 Uhr, wurde ein 18-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Eine 28-jährige Autofahrerin missachtete beim Abbiegen von der Wredestraße in die Heinigstraße den Vorrang des Radfahrers, der die Straße auf einem Radweg überquerte.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt. Am Auto der 28-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro.

Unfallflucht dank aufmerksamen Zeugen geklärt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmittag 21.02.2023 gegen 12:30 Uhr, wurde ein geparktes Auto auf dem Parkplatz des Pfalzbaus beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie ein Auto den Schaden verursacht hatte und anschließend wegfuhr. Dank der Zeugen konnte die 53-jährige Verursacherin ermittelt werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.

In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Betrugsversuche via WhatsApp

Ludwigshafen (ots) – Eine 59-Jährige aus Ludwigshafen erhielt am 19.02.2023 eine WhatsApp-Nachricht, vermeintlich von ihrem Sohn. Unter dem Vorwand, einen neuen Laptop kaufen zu wollen, wurde ihr eine Bankverbindung geschickt. Der 59-Jährigen war die Masche bereits bekannt und sie ließ sich nicht darauf ein.

Bereits am 02.02.2023 hatten Betrüger versucht die Ludwigshafenerin zu täuschen. Bei diesem ersten Betrugsversuch erhielt sie eine SMS, ebenfalls angeblich von ihrem Sohn. Unter dem Vorwand, dass der Sohn eine neue Nummer habe, wurde die 59-Jährige aufgefordert die Nummer einzuspeichern und den Chat über die Plattform WhatsApp fortzusetzen. Bevor die Betrüger Geld fordern konnten, traf sie ihren Sohn und der Betrug flog auf.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auch auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Achtung „Dooring“ – Radfahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Ein 20-Jähriger, der sein Auto am 21.02.2023 gegen 17 Uhr, in der Luitpoldstraße geparkt hatte, übersah beim Öffnen der Fahrzeugtür einen von hinten kommenden 25-jährigen Radfahrer. Dieser stieß mit der Tür zusammen und stürzte. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde er hierdurch leicht verletzt. An seinem Fahrrad entstand außerdem ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Wir appellieren an alle Autofahrenden: Unachtsames Öffnen der Fahrzeugtür kann verheerende Folgen haben. „Dooring“ heißt das Phänomen, bei dem meist Rad- oder E-Scooterfahrende betroffen sind.

Ein einfacher Griff hilft Autofahrenden, das Risiko zu minimieren. Beim sogenannten „Holländischen Griff“ werden Fahrer- oder Beifahrertür jeweils mit der Hand geöffnet, die der entsprechenden Tür abgewandt ist. Dabei wird automatisch die Schulter zur Fahrbahn bzw. Gehweg gedreht und von hinten kommende Fahrzeuge oder Fußgänger werden so besser gesehen. In den Niederlanden gehört diese Praxis schon lange zur Fahrschulausbildung, daher der Name des ebenso einfachen wie sinnvollen Griffs.

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat hierzu einen Präventionsclip erstellt, der unter folgendem Link abrufbar ist: https://youtu.be/9N-82X6f04Q