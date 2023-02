Stutensee – Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der

Landesstraße 560 wurden zwei Personen schwer verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei, fuhr ein 61-jähriger

SUV-Fahrer gegen 06:35 Uhr auf der L560 von Bruchsal kommend in Richtung

Stutensee. Als er auf Höhe Stutensee-Friedrichstal einen Rollerfahrer überholen

wollte, übersah er offenbar einen entgegenkommenden Kastenwagen und kollidierte

frontal mit diesem.

Der Fahrer des Transporters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von

der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch der Unfallverursacher wurde

bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in eine Klinik gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten ist die L560 derzeit

zwischen der L558 und der K3579 in beide Richtungen gesperrt.

Die Verkehrspolizeiinspektion ist aktuell auf der Suche nach Zeugen. Diese werden

gebeten, sich telefonisch unter 0721/944840 zu melden.

Karlsruhe – Einbrüche in Kindertagesstätten und Kirchen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montagvormittag bis

Dienstagmorgen in zwei Kirchen sowie drei Kindertagesstätten im Stadtteil

Karlsruhe-Neureut ein.

In einer Kirche in der Moldaustraße hebelten bislang unbekannte Täter offenbar

ein Fenster auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Hierbei

verursachten sie einen erheblichen Sachschaden und entwendeten einen geringen

Bargeldbetrag.

Ebenfalls in der Moldaustraße gelangten Diebe in einen Kindergarten, indem sie

gewaltsam eine Tür aufhebelten. Im Inneren durchwühlten die Eindringlinge

Schubladen und Schränke. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist bislang nicht

bekannt.

Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse drangen unbekannten Täter über ein

Fenster in eine weitere Kindertagesstätte in der Hermann-Höpker-Aschoff-Straße

ein. Dort entwendeten sie Bargeld und verursachten ebenfalls einen hohen

Sachschaden am Mobiliar.

In der Tannenstraße hebelten Unbekannte ein Fenster auf und gelangten so

offenbar in die Räumlichkeiten einer dritten Kindertagesstätte. Zudem drangen

vermutlich die gleichen Einbrecher in die angrenzende Kirche sowie das Pfarrbüro

ein. Die Höhe des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden stehen derzeit

noch nicht fest.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, ist derzeit Gegenstand

der polizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminaltechnik wurde mit der Sicherung der Spuren am Tatort beauftragt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt unter 0721-967180 in Verbindung setzen.

Karlsruhe – Kraftrad entwendet – Hinweise gesucht

Karlsruhe (ots) – Mitten im Wohngebiet wurde am Dienstag, zwischen 21:00 und

23:00 Uhr, ein auf einem Parkplatz in der Erzbergerstraße in Karlsruhe

abgestelltes Kraftrad entwendet. Der Besitzer meldete den Diebstahl umgehend der

Polizei.

Das Fahrzeug wurde zwischen zwei weiteren Krafträdern geparkt, welche offenbar

in der ursprünglichen Parkposition verblieben. Auch war das gestohlene Kraftrad

mittels Lenkradschloss und gezogenem Schlüssel Diebstahl gesichert.

Möglicherweise haben die Diebe das Kraftrad in ein größeres Fahrzeug verladen.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug mit dem Kennzeichen NW (Neustadt an der Weinstraße)

handelt es sich um ein Kraftrad der Marke Suzuki (DR-Z400S) mit blauer

Folierung. Die Grundfarbe ist schwarz, der Tank silberfarben und die Handgriffe

pinkfarben. Es hat eine digitale Öltemperaturanzeige und blau weißes LED

Abblendlicht. Das Fußraster für potentielle Beifahrer wurde mit Kabelbindern

fixiert.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/666-3311

mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.

Stadt- und Landkreis Karlsruhe – Rückschau des Polizeipräsidiums Karlsruhe auf Faschingsveranstaltungen

Karlsruhe (ots) – Insgesamt zufriedenstellend werden im Polizeipräsidium

Karlsruhe die Einsatzlagen anlässlich der zurückliegenden

Faschingsveranstaltungen im Dienstbezirk bewertet. Überwiegend ergaben sich

veranstaltungstypische Vorkommnisse. Schwerwiegende Straftaten wie Raubdelikte

blieben die Ausnahme. Sexuelle Übergriffe wurden nicht bekannt. Der Großteil der

Veranstaltungen verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei.

In der Zeit von Donnerstag, 16.02.2023 bis Dienstag, 21.02.2023, fanden im

Stadt- und Landkreis Karlsruhe insgesamt 19 Faschingsumzüge sowie eine

Fastnachtsveranstaltung, die polizeiliche Maßnahmen erforderlich machten, statt.

Entlang der Umzugstrecken fanden sich geschätzte 255.500 Besucherinnen und

Besucher ein. Zusammengenommen über 600 Einsatzkräfte der Polizei, darunter auch

rund 100 Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz, waren bei den

Faschingsveranstaltungen im Einsatz.

Im Anschluss an eine Hallenfaschingsveranstaltung in Kronau wurden in den frühen

Morgenstunden des 19. Februar zwei Raubdelikte bekannt. Beim Faschingsumzug in

Karlsruhe am 21. Februar versuchten zwei Personen im Bereich der Ritterstraße,

Ecke Kriegsstraße, einen Motorradeinsatzhelm der Polizei zu stehlen. Bei der

anschließenden Festnahme leisteten die Tatverdächtigen Widerstand gegen drei

Polizeibeamte und griffen sie tätlich an. Die Einsatzkräfte blieben dabei

unverletzt. Am Helm entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. In

diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 0721

666-3311 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.

Zusammenfassend hat die Karlsruher Polizei anlässlich der

Faschingsveranstaltungen seit vergangenem Donnerstag 16

Körperverletzungsdelikte, acht Beleidigungen, fünf Straftaten gegen das

Betäubungsmittelgesetz, 22 Anzeigen von Sachbeschädigungen, Diebstählen,

Verkehrsdelikten und waffenrechtlichen Verstößen sowie sieben

Ordnungswidrigkeiten aufgenommen. Gegen 27 Personen wurden Platzverweise

ausgesprochen, sechs Personen mussten in Gewahrsam genommen und eine Person

festgenommen werden. Bei sechs Widerständen gegen Polizeibeamte und zwei

weiteren gegen Mitarbeitende des Kommunalen Ordnungsdienstes wurde ein Polizist

leicht verletzt. Die vielfach eingesetzten Jugendschutzteams führten 571

gezielte Ansprachen durch.

Karlsruhe – Polizeipräsidium und Stadt Karlsruhe stimmen optimiertem Sicherheitskonzept des Karlsruher Sportclubs zu

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe und des

Polizeipräsidiums Karlsruhe

Nach dem Pyroexzess von Karlsruher Fans am 12.11.2022 im BBBank Wildpark hatten

Polizei und Stadt Karlsruhe ihre Zustimmung zum Ordnereinsatzkonzept, das Teil

des Sicherheitskonzeptes des Karlsruher SC ist, vorübergehend ausgesetzt. Nun

hat der Verein ein optimiertes Konzept vorgelegt, dem sich auch die

Sicherheitsbehörden anschließen können.

Kurz vor dem Beginn der Zweitligabegegnung zwischen dem Karlsruher SC und dem FC

St. Pauli wurden auf der Südtribüne bengalische Fackeln, Rauchtöpfe, Böller und

Silvesterraketen gezündet und mehrere Stadionbesucher durch freigesetzte

Rauchgase verletzt.

Infolge dessen setzten das Polizeipräsidium Karlsruhe und das Ordnungs- und

Bürgeramt der Stadt Karlsruhe ihre Zustimmung zum Ordnereinsatzkonzept als Teil

des Sicherheitskonzeptes des Karlsruher SC zunächst aus.

Polizeivizepräsident Hans Matheis stellt klar: „Dem Polizeipräsidium Karlsruhe

ist die Sicherheit aller Gäste und Einsatzkräfte im Stadion wichtig. Da ist kein

Platz für gefährliche Pyrotechnik und damit zusammenhängende schwere Straftaten

mit Verletzten.“

Bürgermeister Dr. Albert Käuflein, der als Ordnungsdezernent der Stadt Karlsruhe

auch für die öffentliche Sicherheit Verantwortung trägt, ergänzt: „Es ist uns

wichtig, dass beim Besuch von Heimspielen des KSC im BBB Wildpark Karlsruhe kein

Fan Sorge haben muss, dass die persönliche Sicherheit oder gar Gesundheit

beeinträchtigt werden könnte. Auch Fußballspiele sollen von allen Fans aller

Altersklassen bedenkenlos besucht werden können.“

Der Karlsruher SC hat seine Sicherheitsmaßnahmen insbesondere an den

Einlasskontrollen zum Stadion zwischenzeitlich angepasst. Während der letzten

beiden Heimspiele am 27.01. und 10.02.2023 wurden keine pyrotechnischen

Gegenstände abgebrannt. Folglich erteilten das Polizeipräsidium und die Stadt

Karlsruhe nunmehr ihr Einvernehmen zum neuen, verbesserten Ordnereinsatzkonzept

des Karlsruher SC, womit Fußballspiele im BBBank Wildpark weiterhin im gewohnten

Rahmen stattfinden können.

Die Entwicklungen bei den kommenden Heimspielen des Karlsruher SC werden von den

Sicherheitsbehörden konsequent im Auge behalten, um auch in Zukunft einen

möglichst sicheren Stadionbesuch für alle Fußballfans zu gewährleisten.

Karlsruhe – Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Am Montagabend konnte ein 42-jähriger Mann von Anwohnern der Zähringerstraße

dabei beobachtet werden, wie er gegen 23:30 Uhr in die Kellerräume eines

Mehrfamilienhauses eindrang. Seine Tatbeute, zwei Fahrräder und ein Ventilator,

stellte er zum Abtransport auf dem Bürgersteig ab. Nachdem der Mann von den

Bewohnern auf sein Tun angesprochen worden war, flüchtete er ohne das

bereitgestellte Diebesgut.

Eine Polizeistreife fahndete mit Erfolg nach dem Tatverdächtigen und nahm ihn

schließlich in der Karlsruher Innenstadt vorläufig fest. An der Tatörtlichkeit

hinterließ der Mann durch sein gewaltsames Eindringen einen Sachschaden von etwa

1.000 Euro.

Am Dienstag wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

dem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wurde gegen Meldeauflagen außer

Vollzug gesetzt.

Waghäusel – Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein Fahrradfahrer bei einem

Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der Kreisstraße 3536 bei Waghäusel zu.

Der 93-jährige Radfahrer war derzeitigen Erkenntnissen zufolge gegen 13:15 Uhr

auf der St.-Leoner Straße in Kirrlach unterwegs. Als er die K3536 überqueren

wollte, übersah er offenbar einen 49-jährigen Autofahrer, der auf der

Kreisstraße von St. Leon-Rot kommend in Richtung Kirrlach fuhr. Bei einer

anschließenden Kollision wurde der 93-jährige schwer verletzt und mit einem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb

unverletzt. Am Fahrrad des Verunfallten sowie am Hyundai des 49-Jährigen

entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro.

Karlsruhe – Polizei zieht vorläufig positive Bilanz nach Karlsruher Faschingsumzug

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagnachmittag zog nach pandemiebedingter Zwangspause

der Karlsruher Fastnachtsumzug wieder durch die Karlsruher Innenstadt. In einer

ersten Bilanz blickt das Polizeipräsidium dabei auf einen überwiegend

zufriedenstellenden Einsatzverlauf zurück.

Mit neuer Streckenführung startete der Umzug traditionell um 14:11 Uhr in der

Ettlinger Straße und führte über die Beiertheimer Allee, Mathystraße, Karlstraße

und Kaiserstraße bis zum Marktplatz, wo er gegen 17:10 Uhr endete. Nach

Schätzungen des Veranstalters hatten sich rund 60.000 Besucherinnen und Besucher

entlang der Aufzugsstrecke eingefunden.

Größere Ausschreitungen waren im Umfeld der Veranstaltung mit Sachstand 19:00

Uhr ebenso wenig zu verzeichnen wie die Begehung schwerwiegender Straftaten.

Dennoch mussten die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten immer

wieder bei einzelnen Körperverletzungsdelikten, Streitigkeiten und

randalierenden Personen einschreiten, Platzverweise aussprechen und mehrere

Personen in Gewahrsam nehmen. Bei einer Streitigkeit auf dem Marktplatz leistete

ein Mann Widerstand gegen einen Polizeibeamten und verletzte ihn dabei leicht.

Im Bereich der Kriegsstraße griffen zwei alkoholisierte Personen zwei Polizisten

an. Die Beamten blieben dabei unverletzt. Die Tatverdächtigen wurden in

Gewahrsam genommen.

Mit einem statistischen Gesamtüberblick über das polizeiliche Geschehen im

Zusammenhang mit dem Karlsruher Fastnachtsumzug ist am morgigen Mittwoch zu

rechnen.