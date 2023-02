Steine auf Schienen – Lebensgefahr nicht nur für den Verursacher

Mannheim (ots) – Bislang unbekannte Personen haben Dienstag (21. Februar) im

Bereich Mannheim-Rheinau und Mannheim-Waldhof mehrere Steine auf Bahngleise

gelegt. Zwei Züge wurden bei diesem gefährlichen Unterfangen beschädigt und es

kam zu Verzögerungen im Bahnverkehr.

Gegen 13:30 Uhr meldete der S-Bahn Fahrer der S9 zwischen Mannheim und

Karlsruhe, mehrere Schottersteine und Betonstücke überfahren zu haben. Der

Lokführer erkannte am Ereignisort mehrere Jugendliche, die für die Tat in Frage

kamen. Eine Beschreibung konnte er jedoch nicht abgeben.

Wenige Stunden später vermeldete der Lokführer einer Regionalbahn zwischen

Lampertheim und Mannheim ebenfalls Schottersteine auf den Gleisen überfahren zu

haben. Auch hier stellten die Beamten vor Ort keine Verursacher mehr fest.

Beide Züge konnten ihre Fahrten fortsetzen und werden nun in einer Werkstatt

überprüft. Die Schadenshöhen können bislang nicht beziffert werden und sind

Gegenstand der Ermittlungen durch die Bundespolizei.

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass es sehr gefährlich ist, Gegenstände auf

die Gleise zu legen. Züge die Steine überfahren, machen diese zu Geschossen, die

unkontrolliert umherfliegen. Damit begeben sich die Verursacher in Lebensgefahr.

Auch für den Lokführer und die Fahrgäste im Zug kann dieses Handlung

lebensgefährlich sein. Im schlimmsten Fall kann es dabei sogar zur Entgleisung

eines Zuges kommen.

Gegen die bislang unbekannten Personen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen

des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Mannheim-Seckenheim: Pferdetransportanhänger entwendet – Zeugen gesucht!

Mannheim-Seckenheim (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete in

dem Zeitraum von Samstag gegen 18:00 Uhr bis Dienstag gegen 10:30 Uhr einen im

Schlittweg abgestellten Pferdetransportanhänger. Die Unbekannten brachen das

Sicherheitsschloss des Anhängers gewaltsam auf. Es entstand ein Diebstahlschaden

in Höhe von circa 15.000 Euro.

Der Polizeiposten Mannheim-Seckenheim ermittelt nun wegen des besonders schweren

Fall des Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621-48971 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Bäckerei – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschaffte sich eine

derzeit noch unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei im

Quadrat L14. Die Täterschaft hebelte zwei Türen auf und gelangte so in den

Verkaufsraum. Hier wurden sämtliche Schränke, Schubladen sowie die Kasse nach

Wertgegenständen und Bargeld durchsucht. Jedoch befanden sich in der Bäckerei

keine stehlenswerten Gegenstände. Durch das gewaltsame Eindringen entstand an

den Türen ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier

Mannheim-Oststadt sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben

und bittet diese, sich unter der Telefonnummer0621/174-3310 zu melden.

Mannheim: 15-Jährige in den S-Quadraten beraubt

Mannheim (ots) – Am Montagabend gegen 20:50 Uhr wurden zwei 15-Jährige in der

Nähe eines Schnellimbisses auf den Planken von einer fünfköpfigen Personengruppe

angesprochen und zum Mitgehen aufgefordert. Die Personen begaben sich dann über

die ÖVA-Passage und den Lameypark zu den S-Quadrate. Dort stoppte die

Personengruppe zwischen zwei Mehrparteienhäusern. Die Täter nutzten die

Situation und fingen an, die beide 15-Jährigen nach Wertgegenständen zu

durchsuchen. In deren Folge wurden ihnen eine Kette und deren Smartphones

entwendet. Zudem griffen die Täter die Jugendlichen unvermittelt körperlich an

und nahmen einem Jugendlichen seine Sportschuhe ab. Die Jugendlichen wurden

hierbei leicht verletzt. Als die Täter von den zwei 15-Jährigen abließen,

flüchteten sie in Richtung Paradeplatz.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

männlich, circa 15 bis 17 Jahre alt, zwischen 170 und 180 cm groß,

nordafrikanisches Erscheinungsbild; einer der Täter trug eine weiße

Lacoste-Weste.

Das Haus des Jugendrechts des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die weitere Angaben zu den

Tätern machen können. Sie werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche

Hinweistelefon unter 0621/174-4444 zu wenden.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Polizei zieht positive Bilanz aus der Fastnachtszeit

Mannheim/Heideberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am heutigen Aschermittwoch lässt

sich auf die Fastnachtszeit zurückblicken, die gestern im Zuständigkeitsbereich

des Polizeipräsidiums Mannheim mit dem Fastnachtszug in Heidelberg und dem

Straßenfasching in der Mannheimer Innenstadt ein närrisches Ende fand.

In Heidelberg nahmen mehrere zehntausende Menschen entlang der Aufzugsstrecke

durch Bergheim und der Heidelberger Altstadt bis zum Marktplatz am Fastnachtszug

teil. Im Rahmen der Feierlichkeiten auf dem Marktplatz und in den umliegenden

Seitenstraßen ereigneten sich verschiedene Straftaten. Hierbei wurden unter

anderem sechs Körperverletzungsdelikte, zwei Widerstandshandlungen bzw. tätliche

Angriffe gegen Vollstreckungsbeamte und Vollstreckungsbeamtinnen sowie zwei

Sachbeschädigungen zur Anzeige gebracht und mehrere Platzverweise ausgesprochen.

Der Umzug im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen wurde von circa dreitausend

Personen in friedlicher Atmosphäre besucht.

In Mannheim erfreuten sich mehrere tausende Besucherinnen und Besuchern an der

Straßenfastnacht und den Faschingsumzug in Sandhofen. Auch hier kann, abgesehen

von den wenigen polizeilich relevanten Nebenerscheinungen, von friedlichen

Veranstaltungsabläufen gesprochen werden. In der abschließenden Einsatzbilanz

der Straßenfastnacht in der Mannheimer Innenstadt sind eine versuchte

gefährliche Körperverletzung und mehrere kleinere Streitigkeiten zu verzeichnen.

Die Umzüge in den Stadtteilen Sandhofen und Neckarau verliefen ohne nennenswerte

Störungen.

Im Rhein-Neckar-Kreis fanden ebenfalls mehrere friedlich verlaufende Umzüge und

Karnevalsveranstaltungen statt. In Malsch fanden sich einige tausend

Karnevalsfreudige zusammen sowie in Ketsch, Hockenheim, Altlußheim,

Schwetzingen, Nußloch, Mühlhausen, Weinheim, Eberbach und Ilvesheim.

In Malsch wurde der Umzug von über zwanzigtausend Zuschauerinnen und Zuschauern

freudig begleitet. Allerdings kam es während des Umzugs zu einer kurzen

Unterbrechung, da ein Motivwagen an einer Dachrinne hängen blieb und die

Feuerwehr sicherheitshalber mögliche herunterstürzende Dachziegeln entfernen

musste. Darüber hinaus kam es entlang der Umzugsstrecke zu einem

Körperverletzungsdelikt. Während einer nachfolgenden Veranstaltung unterstütze

die Polizei mehrfach den vor Ort eingesetzten Sicherheitsdienst des

Veranstalters bei mehrere störenden Personen, wobei es zu keinen

strafrechtlichen Handlungen kam.

In Ketsch genossen die mehr als zehntausend Feiernden den Umzug störungsfrei.

Lediglich während der anschließenden „After-Train-Party“ kam es zu zwei

gefährlichen Körperverletzungsdelikten.

Beim 62. Hockenheimer Fastnachtszug nahmen circa zwanzigtausend friedliche

Zuschauerinnen und Zuschauer teil. Im Verlauf des Nachmittags bzw. des frühen

Abends kam es aufgrund des fortgeschrittenen Alkoholisierungsgrades einzelner

Umzugsbesucher zu Ordnungsstörungen, bzw. sich anbahnenden Auseinandersetzungen,

welchen durch frühzeitiges polizeiliches Einschreiten begegnet wurde.

Der Rosenmontagsumzug in Altlußheim verlief analog zu den Umzügen in der

Umgebung friedlich und mit ausgelassener Stimmung. Es kam lediglich zu einer

Beleidigung und Widerstandshandlung zum Nachteil Polizeibeamter nach einem nicht

befolgten Platzverweis und einem Körperverletzungsdelikt. Eine Feier von etwa

150 Minderjährigen in einem Schulhof in Kooperation mit der Gemeinde.

Die Faschingsumzüge oder Veranstaltungen in Schwetzingen, Nußloch, Mühlhausen

sowie Weinheim verliefen ohne nennenswerte Ereignisse.

In Eberbach verlief der eigentliche Umzug ohne besondere Vorkommnisse. Am Abend

mündeten wechselseitige Beleidigungen in einer körperlichen Auseinandersetzung

unter vier Frauen. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte kam es zu einer

Widerstandshandlung und Beleidigung.

In Ilvesheim erfreuten sich circa Zwanzigtausend friedlich an dem Umzug. Erst am

Abend kam es gegen 20.30 Uhr während einer Veranstaltung in einem Vereinsheim zu

einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei sind die Täter der Fangruppierung

eines Fußballvereins zuzuordnen, die darüber hinaus noch mindestens ein Fahrzeug

beschädigten. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause kann die Polizei zusammenfassend über

das närrische Treiben seit dem „Schmutzigen Donnerstag“ in Mannheim, Heidelberg

und dem Rhein-Neckar-Kreis ein positives Einsatzfazit ziehen.

Mannheim: Verkehrsunfall auf der Magdeburger Straße

Mannheim (ots) – Gegen 18:10 Uhr war ein 60-jähriger Mann mit seinem PKW, einem

BMW auf der Magdeburger Straße unterwegs. Ungefähr 100 Meter vor der Einmündung

zur Chemnitzer Straße wechselte der Fahrzeugführer ruckartig auf die rechte

Fahrbahn, kollidierte zuerst mit dem Bordstein sowie der dortigen

Lärmschutzwand. Das Fahrzeug geriet durch den Aufprall ins Rollen, Überschlug

sich und blieb auf der rechten Seite liegen. Der Fahrzeugführer musste von der

Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Hierzu wurde das Fahrzeug

aufgeschnitten. Der Fahrer wurde durch den Unfall nur leicht verletzt. Die

Unfallaufnahme hat das Polizeirevier Mannheim Käfertal übernommen. Die

Magdeburger Straße musste aufgrund der Rettungsarbeiten für über zwei Stunden

voll gesperrt werden.