Diebstahl verhindert und Täter gestellt

Heidelberg (ots) – Ein 43-jähriger Mann wurde Dienstagmittag (21. Februar) auf

der Zugfahrt von Reilsheim nach Heidelberg bestohlen. Der Geschädigte bemerkte

die Handlung und konnte eine tatverdächtige Person bis zum Eintreffen der

Polizei festhalten.

Auf Höhe des Karlstorbahnhofes ließ sich der 22-jährige marokkanische

Tatverdächtige nach Aussage des Geschädigten unvermittelt auf ihn drauffallen.

Erst kurze Zeit später bemerkte der 43-Jährige, dass sein Handy nicht mehr da

war. Der 22-jährige Tatverdächtige hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits

entfernt. Am Heidelberger Hauptbahnhof trafen die Beteiligten erneut aufeinander

und der Geschädigte konnte die Polizei hinzuziehen. Das gestohlene Handy

händigte der 22-Jährige wieder aus.

Gegen den Wohnsitzlosen wird nun eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet.

Weiterhin wird der polizeibekannte Mann im Laufe des Mittwochs einem Haftrichter

am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt.

Die Bundespolizei rät auf Reisen immer zur Vorsicht vor Taschendieben. Reisende

sollten immer ihr Umfeld im Blick behalten. Gerade kurz vor einem Zughalt,

machen Taschendiebe im Gedränge oft leichte Beute. Dabei schrecken sie auch

nicht vor ganzen Gepäckstücken zurück, die sich in den Ablagen befinden. Tipps

und Hinweise hält die Bundespolizei unter www.bundespolizei.de oder unter

www.stop-pickpockets.eu bereit.

Heidelberg-Altstadt: Autofahrerin kollidiert mit Poller – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Am Dienstagabend gegen 20 Uhr kollidierte in der Grabengasse

eine 86-jährige Skoda-Fahrerin mit einem elektrisch ausfahrbaren Poller und

verletzte sich hierbei leicht. Der Skoda wurde bei dem Unfall so stark

beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Aus dem verunfallten Auto liefen

Betriebsstoffe auf die Fahrbahn, weshalb auch die Feuerwehr Heidelberg im

Einsatz war. Da unklar ist, ob der Poller bereits ausgefahren war oder sich erst

kurz vor dem Zusammenstoß aus dem Boden anhob, sucht das Polizeirevier

Heidelberg-Mitte Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Diese werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.