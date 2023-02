Frankfurt: Championsleaguepartie Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel – Bilanz der Frankfurter Polizei

Frankfurt (ots) – (hol) Anlässlich der gestrigen Begegnung hielten sich mehrere

hundert Gastfans aus Neapel in Frankfurt auf, die in kleinen Teilen schon einen

Tag vor dem Spiel anreisten. Insbesondere der Aufenthalt und das damit

einhergehende Aufeinandertreffen größerer oder kleinerer Fangruppen beider Lager

in unterschiedlichen Teilen des Stadtgebiets stellte die Polizei vor eine

Herausforderung. Nichts desto trotz gelang es aufgrund der intensiven

Vorbereitung und des umfangreichen, flexiblen und abgestuften Einsatzkonzepts,

die von vielen Seiten befürchteten großen Ausschreitungen zu verhindern.

Zwar versuchten wiederholt einzelne Gruppen gewaltsuchender Anhänger von

Eintracht Frankfurt, insbesondere am Vorabend des Spiels, handfeste

Auseinandersetzungen herbeizuführen. Die Polizei Frankfurt verhinderte einige

dieser Versuche durch rechtzeitiges und konsequentes Einschreiten jedoch

frühzeitig. So stellten die Beamten am Montag u. a. eine neunköpfige Gruppe

gewaltsuchender Frankfurter fest und nahm diese aufgrund der bei ihnen

aufgefundenen Sturmhauben, Quarzsandhandschuhen und Mundschutz zunächst in

Gewahrsam. Anschließend sprach die Polizei ihnen Bereichsbetretungsverbote aus.

Trotzdem kam es an anderer Stelle am Abend vor dem Spiel zu gewaltvollen

Konfrontationen. Besonders hervorzuheben sind hierbei die beiden Attacken auf

Anhänger der SSC Neapel vor einem Apfelweinlokal in Sachsenhausen, die den

Medien bereits bekannt sind.

Die Vorspielphase am Spieltag im Stadtgebiet gestaltete sich zunächst friedlich.

Die Gäste aus Neapel sammelten sich ab den Mittagsstunden vorwiegend auf dem

Römerberg, von wo aus sie die Polizei sicher über den Hauptbahnhof ins Stadion

geleitete. Ein Teil der neapolitanischen Risikofans reiste mit zwei Reisebussen

an. Die Polizei hielt beide auf der Raststätte „Weiskirchen“ an und führte

umfangreiche Kontrollen von über 100 Personen durch. Dabei fand sie u.a.

pyrotechnische Gegenstände, Sturmhauben und Zahnschutz. In der Folge nahm die

Polizei neun Italiener in Gewahrsam.

Gegen 15:00 Uhr nahmen aufmerksame Polizisten eine Gruppe wahr, die Sturmhauben

und Sandhandschuhe trugen. Diese hatte es augenscheinlich auf eine Straßenbahn

abgesehen, in der italienische Gästefans mitfuhren. Unverzüglich kontrollierten

die Einsatzkräfte die Gruppe und nahmen elf Männer in Gewahrsam.

Gegen 20:00 Uhr attackierten 50-100 Personen der Frankfurter Fanszene aus einer

noch größeren Gruppe heraus unvermittelt italienische Minivans im

Oberforsthauskreisel in Höhe der dortigen Tankstelle. Die polizeilich begleitete

Fahrzeugkolonne, die anhand der italienischen Kennzeichen als solche erkennbar

war, befand sich auf dem Weg ins Stadion und musste an besagter Örtlichkeit

verkehrsbedingt anhalten. Diesen Umstand nutzten Frankfurter Gewalttäter, um die

Kleinbusse mit Steinen und Glasflaschen zu bewerfen. Offensichtlich saßen in den

Fahrzeugen Gleichgesinnte, denn aus mehreren stiegen mit Eisenstangen und

Baseballschlägern bewaffnete italienische Risikofans aus. Die unmittelbar

bevorstehende Auseinandersetzung unterband die vor Ort anwesende Polizei zügig

durch den Einsatz von Pfefferspray und Einsatzstock. Sie nahm elf Frankfurter

und vier neapolitanische Aggressoren fest. Ein Polizist verletzte sich leicht,

war jedoch weiter dienstfähig. Die Minivans wurden zum Teil erheblich

beschädigt. Bei der Durchsuchung dieser Autos fanden die Beamten noch eine

Vielzahl an pyrotechnischen Gegenständen sowie Sturmhauben und stellte diese

sicher.

Während des Spiels kam es im Fanblock von Eintracht Frankfurt immer wieder zum

Teil zum massiven Zünden von Pyrotechnik.

Nach Spielende eskortierte die Polizei die Gastfans sicher und ohne

Zwischenfälle zum Bahnhof bzw. zum Busparkplatz.

Die Polizei leitete zahlreiche Ordnungswidrigkeitenverfahen (Pyrotechnik) und

Strafverfahren, u.a. wegen Verdachts des Landfriedensbruchs und

Körperverletzung, ein. Gegen zwei Neapolitaner wird zudem wegen Widerstands

gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Zwei Taschendiebe im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Zivilfahnder der

Bundespolizei am Dienstag zwei Taschendiebe festgenommen, die kurz zuvor

versucht hatten einer Reisenden das Handy aus der Handtasche zu ziehen. In der

Haupthalle des Hauptbahnhofes hatten der 33-jährige Täter mit seinem 24-jährigen

Komplizen die Reisende bedrängt. Als die Frau jedoch den Diebstahlsversuch

bemerkte, brachen die Beiden die Tat ab. Beim Versuch im Gedränge

unterzutauchen, wurde die Zwei festgenommen und zur Wache gebracht. Nach

Feststellung der Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen

Diebstahls, werden Beide heute dem Haftrichter vorgeführt.

Haftbefehl im Darmstädter Hauptbahnhof vollstreckt

Darmstadt (ots) – Im Hauptbahnhof Darmstadt haben Beamte der Bundespolizei am

Dienstag einen 41-jährigen Mann verhaftet, den die Staatsanwaltschaft Offenbach

mit einem Haftbefehl suchte. Der 41-Jährige, der noch eine Freiheitsstrafe von

75 Tagen zu verbüßen hat, war den Beamten bei einer Kontrolle ins Netz gegangen.

Danach wurde er zur Wache gebracht, wo ihm der Haftbefehl eröffnet wurde. Da er

die ersatzweise Zahlung von 750 Euro zur Abwendung der Haft nicht zahlen konnte,

wurde er in eine Justizvollzugsanstalt in Frankfurt am Main eingeliefert.

Frankfurt – Rödelheim: Fund einer Flugabwehrgranate

Frankfurt (ots) – (lo) Am gestrigen Dienstagabend (21. Februar 2023) entdeckten

Bauarbeiter bei Baggerarbeiten in der Straße „Seegewann“ eine Flugabwehrgranate.

Es kam zu einer kontrollierten Sprengung durch den Kampfmittelräumdienst.

Gegen 17.45 Uhr meldeten Bauarbeiter der Polizei, dass sie im Rahmen ihrer

Arbeiten auf einer Baustelle eine augenscheinliche Granate gefunden hätten.

Unverzüglich kam es zur Verständigung des Kampfmittelräumdienstes. Dieser

identifizierte den Fund als eine ca. 15 kg schwere Flugabwehrgranate. Der

Zustand der Granate machte einen Abtransport unmöglich, weswegen eine Sprengung

vor Ort durchgeführt werden musste.

In der Folge kam es zu Teilräumungen von drei angrenzenden Wohnhäusern. Aus

Sicherheitsgründen wurde zeitweise die Starkstromleitung vorsorglich

abgeschaltet und der Strom abgeleitet.

Um 19.55 Uhr erfolgte schließlich die kontrollierte Sprengung. Es kam dabei zu

keinerlei Personen- oder Sachschäden. Die Bewohner der angrenzenden Häuser

konnten danach in ihre Wohnungen zurückkehren.

Frankfurt-Gallus: Festnahme nach Diebstahl aus Pkw

Frankfurt (ots) – (fue) Über Notruf teilte ein Zeuge am Mittwoch, den 22.

Februar 2023, gegen 03.05 Uhr, mit, dass er soeben beobachten konnte, wie ein

Täter einen schwarzen Koffer und eine helle Tüte aus einem in der Ottostraße

abgestellten Pkw der Marke VW Fox entwendet hatte.

Über die Mainzer Landstraße habe sich der Unbekannte in Richtung der

Düsseldorfer Straße entfernt. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Person, auf

welche die Beschreibung durch den Zeugen zutraf, festgenommen werden. Der

Beschuldigte, ein 43-jähriger Mann, wühlte noch in dem besagten schwarzen

Koffer. Das Diebesgut konnte sichergestellt werden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach mehreren Mülltonnenbränden

Frankfurt (ots) – (th) In der Nacht von Dienstag (21. Februar 2023) auf Mittwoch

(22. Februar 2022) brannten im Bahnhofsviertel mehrere Mülltonnen. Ein

Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Während einer Streifenfahrt entdeckten Polizeibeamte gegen 02.00 Uhr in der

Weserstraße eine brennende Mülltonne. Kurz darauf wurden die Polizisten von

Passanten auf einen weiteren Mülltonnenbrand in der Kaiserstraße aufmerksam

gemacht. Während die alarmierte Feuerwehr die Mülltonne in der Weserstraße

löschte, bekämpfen die Polizeibeamte den Brand in der Kaiserstraße mit einem

Feuerlöscher. Die Überwachungskamera eines angrenzenden Hotels filmte die

Brandstiftung an der Mülltonne in der Kaiserstraße. Auf Grund der Aufzeichnungen

konnte kurze Zeit später in unmittelbarer Tatortnähe im Rahmen der Fahndung ein

Tatverdächtiger von einer weiteren Streife identifiziert und festgenommen

werden. Der 33-jährige polizeibekannte Mann wurde nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ob er für weitere Mülltonnenbrände in

Tatortnähe in den Tagen zuvor verantwortlich ist, ist Gegenstand von

Ermittlungen.