Zwei Unbekannte flüchten nach nächtlichem Einbruch in Keller von Haus in Fuldatal-Rothwesten: Polizei sucht Zeugen

Fuldatal-Rothwesten (Landkreis Kassel): Zwei bislang unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht in den Keller eines Einfamilienhauses in der Eichendorffstraße im Fuldataler Ortsteil Rothwesten eingebrochen. Die Bewohner des Hauses waren gegen 0:20 Uhr durch Geräusche hochgeschreckt und hatten nach dem Rechten gesehen, woraufhin die Einbrecher die Flucht ergriffen. Wie sich herausstellte, waren die Täter über ein Fenster in den Keller eingebrochen. Dabei war ihnen jedoch ein Werkzeug heruntergefallen, wodurch die Bewohner wach wurden. Diese sahen durch die Fenster anschließend noch zwei Täter vom Grundstück in Richtung Straße gehen. Es soll sich um zwei 1,65 bis 1,70 Meter große Männer gehandelt haben, von denen einer eine dunkle Daunenjacke und einen rot-braunen Schal trug. Bevor die Einbrecher ertappt wurden, hatten sie in dem Keller nach Beute gesucht, offenbar aber nichts entwendet.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Brand in Kellerwohnung im Vorderen Westen: Feuer vermutlich durch Kerze ausgelöst

Kassel-Vorderer Westen: Am gestrigen Dienstagabend kam es gegen 21:20 Uhr in einer Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Pestalozzistraße in Kassel zu einem Brand. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden in der Kellerwohnung, die nach dem Brand nicht mehr bewohnbar ist, beläuft sich nach vorsichtigen Schätzungen auf ca. 50.000 Euro. Weitere Wohnungen des Hauses waren nicht betroffen. Wie die an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, liegen bislang keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder einen technischen Defekt vor. Nach ersten Ermittlungen war das Feuer offenbar im Wohnzimmer im Bereich eines Holztisches entstanden, auf dem zur fraglichen Zeit eine Kerze brannte. Wie es letztlich zu dem Brand kam, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die nun von dem Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt werden.

Unbekannter wirft Stahltür auf Gleise

Hofgeismar (Landkreis Kassel) (ots) – Wegen Verdachts eines Gefährlichen

Eingriffs in den Bahnverkehr und des Hausfriedensbruchs ermittelt seit gestern

Abend (21.2.) die Bundespolizeiinspektion Kassel.

Zu einem Polizeieinsatz im Bahnhof Hofgeismar kam es gegen etwa 20 Uhr, nachdem

ein bislang Unbekannter die Stahltür eines Schaltschrankes (30cmx70cm) aus dem

Fenster des Bahnhofsgebäudes auf die Gleise geworfen hatte.

Beamte der Polizei Hofgeismar entfernten die Tür aus dem Gleisbett, kurz bevor

eine Regiotram Einfahrt in den Bahnhof hatte und verständigten die

Bundespolizei.

Laut einer Zeugin soll ein Jugendlicher aus dem nördlichen Landkreis Kassel für

die Tat verantwortlich sein. Verletzt wurde niemand. Auch für den Bahnverkehr

gab es keine Behinderungen.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei

unter der Telefon-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Drei Jungen auf Fahrrädern nach Zusammenstoß mit geparktem Pkw in „Bunte Berna“ sowie zwei Zeuginnen gesucht

Kassel-Bettenhausen: Am gestrigen Dienstagabend fuhr ein Junge auf einem Fahrrad gegen 18:50 Uhr in der Straße „Bunte Berna“, Höhe des „Wichtelbergwegs“ gegen einen geparkten Pkw. Gemeinsam mit zwei Freunden, die ebenfalls mit Fahrrädern unterwegs waren, fuhr der Junge anschließend weg, obwohl zwei derzeit unbekannte Zeuginnen ihn nach dem Unfall noch darauf angesprochen haben sollen. Dies hatte eine weitere Zeugin der zum Unfallort gerufenen Streife des Polizeireviers Ost berichtet. Sie selbst hatte den Zusammenstoß jedoch nur aus der Ferne beobachtet. An dem geparkten Ford Fiesta war durch den Unfall ein Schaden am Rücklicht sowie Dellen und Kratzer entstanden. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 2.500 Euro. Ob sich der Junge, der laut der Zeugin etwa 14 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein soll, bei dem Unfall verletzte, ist nicht bekannt. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei sind bei der Klärung des Falls nun auf der Suche nach den beiden noch unbekannten Zeuginnen sowie dem Jungen und bitten um Hinweise unter Tel. 0561 – 9100.