Die Polizei bittet um Mithilfe – Wer kann Hinweise zu dieser Frau geben?

Künzell (ots)

Immer wieder erbeuten Trickbetrüger durch sogenannte Schockanrufe hohe Summen. So erging es auch einer lebensälteren Dame aus Künzell. Am Dienstag (07.02.) fiel sie dreisten Betrügern zum Opfer (wir berichteten). Nun fahndet die Polizei nach dieser Frau.

Was war passiert?

Bei einer älteren Dame aus Künzell klingelte am Dienstag (07.02.) das Telefon. Was die Frau zu diesem Zeitpunkt nicht wusste? Trickbetrüger versuchten an ihr Erspartes zu gelangen! Sie meldeten sich als angebliche Polizeibeamte. Die Tochter der Dame habe einen schweren Autounfall verursacht. Dabei sei eine schwangere Frau überfahren worden. Nun sei die Tochter in psychiatrischer Behandlung. Damit sie wieder aus der Psychiatrie entlassen werden könne, müsse die Mutter nun eine hohe fünfstellige Summe aufbringen. Die Frau glaubte den Angaben der Schwindler und übergab Wertsachen in Höhe eines mittleren fünfstelligen Geldbetrags.

Nun erbittet die Kriminalpolizei Fulda Hinweise zu der Abholerin. Sie wird wie folgt beschrieben: weiblich, 160 bis 165cm groß, korpulente Erscheinung, rundliches Gesicht, dunkle schulterlange Haare. Bekleidet war sie zum Tatzeitpunkt mit einer dunklen längeren Jacke, einem hellen Rock, der unter der Jacke herausschaute und dunklen Strümpfen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei nochmals eindringlich:

Auch aktuell gibt es in Osthessen wieder verstärkt Anrufe mit dem Hintergrund Schockanruf. Bitte passen Sie auf – Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter,

Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der

Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Achten Sie

dabei darauf, dass sie das Telefonat mit den potentiellen

Betrügern zuvor beendet haben und ein Freizeichen hören können,

bevor Sie neu wählen.

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Achten Sie dabei darauf, dass sie das Telefonat mit den potentiellen Betrügern zuvor beendet haben und ein Freizeichen hören können, bevor Sie neu wählen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Wichtig für Sie zu wissen ist: Die Polizei und auch alle anderen Personen der Justiz rufen niemals bei Ihnen an und fordern die Übergabe von Geld oder Wertsachen.

Da betrügerische Anrufe mitunter allerdings durchaus echt wirken und den Angerufenen in eine besondere Lage – die Sorge um eine nahestehende Person – versetzen können, scheuen Sie sich nicht, sich bei fragwürdigen Anrufen umgehend an die Polizei zu wenden.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg sowie den Vogelsbergkreis

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (20.02.) parkte ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld sein Fahrzeug, einen schwarzen BMW 390L, ordnungsgemäß auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand der Wittastraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in dieser Zeit – zwischen 14:50 Uhr und 15:20 Uhr, einen Schaden am hinteren linken Kotflügel verursacht. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 100 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

1.300 Euro Sachschaden nach Parkplatzrempler

Philippsthal. Zwischen Montag (20.02.), 17 Uhr, und Dienstag (21.02.), 15:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den schwarzen Audi Q2 eines 58-jährigen Heringer. Das Fahrzeug stand in diesem Zeitraum in der Heinrich-Heine-Straße, auf einem Gelände in der Kleine Industriestraße sowie einem Drogeriemarkt in der Straße „An der Flutbrücke“. Der Verursacher flüchtete ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Ein Leichtverletzter bei Fahrradunfall

Ulrichstein. Am Sonntag (19.02.), gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Fahrer aus Ulrichstein mit seinem Trekkingrad die Landesstraße 3166 aus Ulrichstein kommend in Richtung Bobenhausen II. Aus bislang ungeklärter Ursache kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde in eine Klinik verbracht. Am Fahrrad entstand kein Schaden.

Einbruch in Vereinsheim

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Indem sie den Glaseinsatz der Eingangstür einschlugen, gelangten unbekannte Täter zwischen Montagmittag (20.02.) und Dienstagvormittag (21.02.) in ein Vereinsheim in der Straße „Zur Schwalmau“ in Eudorf. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flüchteten mit einer leeren Geldkassette, die wenige Meter weiter in der Feldgemarkung aufgebrochen aufgefunden wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

LKW-Unfall auf der A7, Sattelzug blockiert nach Unfall die Autobahn

Am Diensttagabend gegen 20:50 Uhr kam es auf der A7, von Fulda kommend in Fahrtrichtung Kassel, kurz hinter der Raststätte Großenmoor, zu einem schweren LKW-Unfall. Nach ersten Angaben befuhr der 44-jährige LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug die rechte Fahrspur und kam von dieser nach rechts Richtung Leitplanke von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte er über eine Strecke von ca. 200 Metern die Leitplanke und zog dann nach links. Bei dieser Lenkbewegung übersteuerte der LKW-Fahrer vermutlich den Sattelzug, so dass dieser umkippte. Im Anschluss prallte der LKW gegen die linke Betonleitwand und kam über die gesamte Fahrbahnbreite zum Erliegen. Dadurch war die Autobahn voll gesperrt. Der LKW-Fahrer wurde bei diesem Unfall glücklicherweise nur leicht Verletzt. Die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr Hünfeld, der Rettungsdienst und die Polizeiautobahnstation Petersberg hatten auf Grund eines Baustellenbereichs, kurz vor der Unfallstelle, Schwierigkeiten umgehend an die Unfallstelle zu gelangen. Eine Ableitung an der AS Hünfeld/Schlitz wurde durch die Autobahnmeisterei Fulda eingerichtet. Nachdem die ersten Maßnahmen an der Unfallstelle getroffen wurden, konnte durch Freigabe des linken Fahrsteifens der Rückstau abfließen. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Unfall ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 300.000 Euro. Die Vollsperrung der A7, ab der AS Hünfeld/Schlitz bis zur AS Niederaula, wird auf Grund der aktuell laufenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten noch aufrechterhalten.