Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Fahrraddiebe in Weißkirchen zugange,

Oberursel, Weißkirchen, Grabenstraße, Am Gaßgang, Festgestellt: 21.02.2023

(sun)Am Dienstag wurden in Weißkirchen mehrere Fahrraddiebstähle festgestellt. Zwischen dem 01. Januar 2023 und dem zurückliegenden Dienstag brachen Einbrecher in einen sich auf dem Grundstück eines Wohnhauses in der Grabenstraße befindlichen Fahrradcontainer ein. Sie bogen den mit einem Vorhängeschloss gesicherten Griff des Containers auf und verschafften sich so Zugriff zu zwei Elektrofahrrädern. Anschließend flohen die Diebe mit den Rädern in unbekannte Richtung. Wenig später wurde ein weiterer Fahrraddiebstahl „Am Gaßgang“ in einem Mehrfamilienhaus festgestellt. Zwischen 09:00 Uhr des vergangenen Montags und 08:45 Uhr des Dienstags hebelten Unbekannte die Kellertür des Hauses auf. Anschließend haben die Diebe auch das Türschloss zu den Kellerräumen aufgebrochen, um hieraus zwei Fahrräder zu entwenden. Sie flüchteten auch in diesem Fall unerkannt mit den E-Bikes. Der Sachschaden beträgt etwa 350 Euro, wohingegen der Wert der vier gestohlenen Fahrräder im fünfstelligen Bereich liegt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Hochwertige Baumaschinen gestohlen,

Kronberg im Taunus, Oberhöchstadt, Industriestraße, Montag, 20.02.2023, 17:30 Uhr bis Dienstag, 21.02.2023, 08:30

(sun)In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter in Oberhöchstadt mehrere hochwertige Baumaschinen aus Garagen, welche als Lagerraum genutzt werden. Zwischen 17:30 Uhr und 08:30 Uhr öffneten die Diebe auf unbekannte Art und Weise die sich auf einem Firmengelände befindlichen Garagen und entwendeten anschließend das Diebesgut im Wert von circa 6.000 Euro. Die Diebe flohen in unbekannte Richtung. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Diebstahl aus einem schwarzen Sprinter, Kronberg im Taunus, Oberhöchstadt, In der Schneithohl, Freitag, 10.02.2023, 16:30 Uhr bis Montag, 20.02.2023, 06:45 Uhr

(sun)In Oberhöchstadt entwendeten unbekannte Täter Werkzeuge aus einem geparkten Sprinter im Wert von circa 3.500 Euro. Das Fahrzeug stand vom Freitag, den 10.02.2023, um 16:30 Uhr, bis vergangenen Montag, um 06:45, Uhr auf einem Privatgrundstück in der Straße „In der Schneithohl“. Den schwarzen Mercedes Sprinter öffneten die Diebe auf unbekannte Art und Weise. Anschließend flohen diese mit der Beute in unbekannte Richtung. Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen, sind an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu richten.

Versuchter Einbruch,

Bad Homburg v. d. Höhe-Gonzenheim, Auf der Steinkaut, Montag, 20.02.2023, 17:30 Uhr bis Dienstag, 21.02.2023, 06:45 Uhr (sun)Im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen versuchten unbekannte Täter in einen Baucontainer auf einer Baustelle der Straße „Auf der Steinkaut“ in Bad Homburg-Gonzenheim einzubrechen. Zwischen 17:30 Uhr des Vortages und 06:45 Uhr am Dienstag wollten die Täter die Türen zu den Baucontainern aufhebeln, was ihnen allerdings misslang. Die Tür ist dabei beschädigt worden, hielt jedoch stand, sodass die unbekannten Täter unverrichteter Dinge geflohen sind. Der Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Gartenmöbel gestohlen,

Oberursel, Hohemarkstraße, Dienstag, 24.01.2023 bis Dienstag, 21.02.2023

(sun)Im Verlauf des vergangenen Monats haben unbekannte Täter aus einem Garten in Oberursel einige Gartenmöbel und einen Grill gestohlen. Während sich die Täter Zugang zum Garten verschafften, beschädigten diese den Gartenzaun, wobei ein geringer Sachschaden entstanden ist. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240 – 0.