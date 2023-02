Brand im Keller,

Mengerskirchen, Ölwiese, Dienstag, 21.02.2023, 12:40 Uhr

(wie) In Mengerskirchen kam es am Dienstag zu einem Brand im Keller eines Wohnhauses. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 12:40 Uhr in die Straße „Ölwiese“ gerufen, da es dort in einem Kellerraum eines Einfamilienhauses zu einem Brand gekommen war. Ein Bewohner hatte im Gebäude die Rauchentwicklung bemerkt und den Ursprung im Keller lokalisieren können. Er verließ das Gebäude und wartete auf das Eintreffen der Feuerwehr. Diese betrat den betroffenen Raum und konnte eine brennende Akku-Ladestation schnell löschen und somit einen Schaden am Gebäude verhindern. Nachdem das Haus von den Einsatzkräften gelüftet worden war, konnte der Bewohner wieder in das Innere des Gebäudes. Für die Polizei ergab sich kein Hinweis auf eine strafbare Handlung.

Betrunkener verursacht Frontalzusammenstoß, Limburg, Offheimer Weg, Dienstag, 21.02.2023, 18:40 Uhr

(wie) Am Dienstagabend hat ein stark betrunkener Mann in Limburg einen Unfall mit Verletzten verursacht. Der 28-Jährige war mit einem BMW im Offheimer Weg von Limburg kommend in Richtung Offheim unterwegs. Hierbei kam er aufgrund seiner starken Alkoholisierung nach links von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er zunächst seitlich mit dem Peugeot einer 27-Jährigen, bevor er frontal mit dem Mercedes eines 26-Jährigen zusammenstieß. Bei dem Unfall wurden die 27-Jährige und der 26-Jährige verletzt. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Da der Atemalkoholtest bei dem 28-Jährigen einen Wert von über 3,1 Promille anzeigte, wurde der Mann festgenommen und ein Arzt entnahm eine Blutprobe in der Polizeidienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 28-Jährige die Dienststelle wieder verlassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 23.000 EUR.

Betrunken mit Fahrzeug überschlagen,

Dornburg, Landesstraße 3046, Dienstag, 21.02.2023, 23:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat sich ein Betrunkener mit seinem Fahrzeug bei Dornburg überschlagen. Ein 22-Jähriger befuhr mit einem Ford die L 3046 von Frickhofen in Richtung Elbtal. Kurz nach einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet rechts auf den Grünstreifen. Diesen durchfuhr er für circa 50 Meter, bevor sich das Fahrzeug dann überschlug und schließlich im angrenzenden Feld zum Stehen kam. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt, sein Fahrzeug stark beschädigt. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo ihm auch eine Blutprobe abgenommen wurde, da sein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,9 Promille angezeigt hatte. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 12.000 EUR.