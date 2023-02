Wiesbaden: Die Polizei-News

Streitigkeiten in der Ludwig-Erhard-Straße – 41-Jährige

leistet Widerstand, Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße, 21.02.2023, 17.55 Uhr,

(pl)Nach vorangegangenen Streitigkeiten in der Ludwig-Erhard-Straße leistete

eine 41-jährige Frau am Dienstagabend Widerstand gegen die eingesetzten

Polizeikräfte. Um kurz vor 18.00 Uhr wurde ein vorbeifahrendes Ehepaar in der

Ludwig-Erhard-Straße auf einen Streit zwischen einem 36-jährigen Mann und der

41-jährigen Frau aufmerksam. Die beiden kamen daraufhin der augenscheinlich

angegriffenen Frau zur Hilfe und verständigten die Polizei. Im weiteren Verlauf

habe der 36-Jährige den einschreitenden Ehemann beleidigt sowie bedroht und sich

dann zunächst auch den eintreffenden Polizeikräften gegenüber aggressiv gezeigt.

Während er sich jedoch beruhigen ließ, habe sich stattdessen die 41-Jährige

gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr gesetzt. Nach Angaben der

eingesetzten Polizeikräfte habe die Frau im Verlauf des Einsatzes um sich

getreten, versucht zu beißen und Beleidigungen sowie Drohungen ausgesprochen.

Die festgenommene 41-Jährige wurde von einer hinzugezogenen

Rettungswagenbesatzung in Begleitung einer Polizeistreife vorsorglich zur

Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sie war jedoch nicht

behandlungsbedürftig und wurde demnach wieder entlassen. Von den eingesetzten

Polizeikräften wurde bei dem Widerstand niemand verletzt. Gegen die Frau wurde

ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstandes eingeleitet. Der 36-Jährige muss

sich wegen der Beleidigungen und Drohungen zum Nachteil des Ehemannes

verantworten. Da bei ihm darüber hinaus bei einer Durchsuchung auf der

Dienststelle Betäubungsmittel aufgefunden worden sind, erwartet ihn nun auch

diesbezüglich ein entsprechendes Strafverfahren.

Exhibitionist im Park an der Orangerie, Wiesbaden-Bierstadt, Weinreb,

21.02.2023, 14.00 Uhr,

(pl)Ein unbekannter Mann zeigte sich am Dienstagnachmittag in dem Park an der

Orangerie Aukamm einer 66-jährigen Frau in schamverletzender Weise. Nach Angaben

der 66-Jährigen sei sie gegen 14.00 Uhr mit ihren Hunden vom Emil-Pfeiffer-Weg

kommend durch den Park in Richtung Orangerie gelaufen, als der Unbekannte mit

einem Fahrrad an ihr vorbeigefahren sei. Im weiteren Verlauf habe sich der Mann

auf einen Baumstamm gesetzt und vor der vorbeilaufenden Frau an seinem

Geschlechtsteil manipuliert. Die Geschädigte, welche sich daraufhin von der

Örtlichkeit entfernte, beschrieb den Exhibitionisten als ca. 1,80 Meter groß,

dunkelhäutig und mit schwarzen gelockten Haaren. Er sei mit einem weißen Fahrrad

unterwegs gewesen und habe einen weißen Jogginganzug und eine weiße Bauchtasche

getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Wohnung von zwei Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Nerotal, 21.02.2023,

20.10 Uhr bis 20.25 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend wurde zwischen 20.10 Uhr und 20.25 Uhr im Nerotal eine

Wohnung von zwei Einbrechern heimgesucht. Das Duo begab sich in den rückwärtigen

Bereich des Hauses und machte sich dort an der Terrassentür der betroffenen

Wohnung zu schaffen. Nachdem es ihnen gelungen war, durch die Tür in die

Räumlichkeiten einzubrechen, durchsuchten sie die Zimmer nach Diebesgut und

entwendeten eine Geldkassette mit Inhalt. Mit der Beute ergriffen die Täter dann

die Flucht. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Einbrechern

verliefen ohne Erfolg. Die beiden dunkelgekleideten Täter sollen ca. 1,70-1,80

Meter groß gewesen sein und eine normale Statur gehabt haben. Sie führten

jeweils eine Taschenlampe mit sich und trugen eine helle Mütze sowie einen Schal

über das Gesicht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Einbrechern unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Einbrecher ertappt,

Wiesbaden, Augustastraße, 22.02.2023, 05.00 Uhr,

(pl)In der Augustastraße wurde ein Einbrecher am frühen Mittwochmorgen von

Bewohnern eines Mehrfamilienhauses ertappt. Der Unbekannte war gegen 05.00 Uhr

zunächst in eine unverschlossene Garage des Hauses eingedrungen, woraus er

Getränke mitgehen ließ. Als er dann anschließend versuchte, zwei Wohnungsfenster

des Hauses einzuschlagen, wurden die Geschädigten auf den Einbrecher aufmerksam

und der Täter ergriff die Flucht. Er wurde als etwa 1,70 Meter groß, schlank,

ca. 35-40 Jahre alt und dunkelgekleidet beschrieben. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Tür eines Kosmetikstudios hält Aufhebelversuchen stand, Wiesbaden-Biebrich,

Stettiner Straße, 20.02.2023, 18.30 Uhr bis 21.02.2023, 1250 Uhr,

(pl)zwischen Montagabend und Dienstagmittag hat die Eingangstür eines

Kosmetikstudios Einbrechern standgehalten. Die Täter versuchten erfolglos, die

Tür aufzuhebeln und ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld,

Wiesbaden, 21.02.2023,

(pl)Mittels betrügerischen Kontaktaufnahmen via SMS und WhatsApp wurde am

Dienstag eine Frau aus Wiesbaden um Bargeld betrogen. Wie beim klassischen

Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen

Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem

kaputten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im

Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue

Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da

auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher,

einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran,

mit dem eigenen Kind zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte eine Überweisung

und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war. Die Polizei

rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche!

Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer

Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an

unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um

Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben

Sie kein Geld an fremde Personen.

Verkehrskontrollen zur Fastnachtszeit, Mainz-Kastel, Theodor-Heuss-Brücke,

20.02.2023 bis 21.02.2023,

(pl)Auch in diesem Jahr hat die Wiesbadener Polizei über die Fastnachtszeit

wieder verstärkte Verkehrskontrollen durchgeführt. Ziel der Kontrollen war es,

alkoholisierte oder durch Drogenkonsum berauschte Verkehrsteilnehmerinnen und

Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr zu ziehen und so während der „närrischen

Tage“ für Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen. Am Rosenmontag richtete der

Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei zwischen 10.15 Uhr und 17.15

Uhr eine Kontrollstelle auf dem Brückenkopf der Theodor-Heuss-Brücke am dortigen

Hochkreisel ein. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde ein E-Scooterfahrer

kontrolliert, welcher seinen Scooter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

führte. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und in seinen mitgeführten Sachen

Haschisch aufgefunden. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Aufgrund

des sehr starken Fußgängeraufkommens auf der Brücke in Verbindung mit dem guten

Wetter, war ein deutlich erhöhtes Fahrzeugposeraufkommen feststellbar. Auf Grund

der gefährlichen Fahrweise musste einem Poser die Weiterfahrt durch eine

präventive Sicherstellung des Autoschlüssels untersagt werden. Ein weiterer

erhielt mit seinem Fahrzeug einen Platzverweis für den Bereich des Brückenkopfes

sowie der Reduit. Am Fastnachtsdienstag wurden zwischen 08.15 Uhr und 12.00 Uhr

an derselben Örtlichkeit nochmals Kontrollen durchgeführt. Hierbei wurden

Geschwindigkeitsmessungen mittels Handlaser betrieben. Ein Mini Cooper wurde

beim Befahren der Brücke mit 90 km/h gemessen. Der Autofahrerin erwartet ein

Bußgeld von 260 Euro, 2 Punkte und ein Monat Fahrverbot. Zusammenfassend kann

gesagt werden, dass eine Vielzahl an Atemalkoholtests durchgeführt wurden und an

beiden Tagen erfreulicherweise keine einzige Person unter dem Einfluss von

Alkohol ein Fahrzeug fuhr. Der berauschte E-Scooterfahrer hatte keinen

Faschingsbezug.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Steine gegen Fassade von Einkaufsmarkt geworfen,

Eltville am Rhein, Weinhohle, Dienstag, 21.02.2023, 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag warfen Unbekannte in Eltville Steine gegen einen

Einkaufsmarkt und verursachten dadurch einen Sachschaden von mehreren Tausend

Euro. Gestern Nachmittag entdeckten Mitarbeiter des Marktes in der Straße

„Weinhohle“, dass die rückseitige Fassade sowie Fenster des Gebäudes mehrere

Beschädigungen aufwiesen, die auf Steinewürfe zurückzuführen waren. Als

Tatzeitraum kommt die Zeitspanne von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr in Betracht. Erste

Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Steine aus Richtung des alten

Güterbahnhofes geworfen wurden. Der Sachschaden soll sich auf circa 5.000 Euro

belaufen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum, insbesondere am Güterbahnhof, verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

(06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Jugendgruppe stielt Motorroller, Niedernhausen, Lenzhahner Weg, Dienstag,

21.02.2023, 16:15 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag hat eine Jugendgruppe in Niedernhausen einen

Motorroller unberechtigt an sich genommen, eine Runde gedreht und dann auf einem

Schulgelände zurückgelassen. Gegen 16:15 Uhr konnten Anwohner des „Lenzhahner

Weg“ beobachten wie eine vierköpfige Jugendgruppe den Hinterhof eines Wohnhauses

aufsuchte und sich an einem abgestellten Motorroller zu schaffen machte. Den

Jugendlichen gelang es, den Roller in Betrieb zu nehmen und mit diesem

davonzufahren. Kurze später meldete ein weiterer Zeuge, dass die besagte Gruppe

das Gefährt auf dem Gelände einer in der Nähe befindlichen Schule abgestellt und

zurückgelassen hätten. Die Gruppe sei anschließend getürmt. Im Rahmen der

Fahndung konnte die Gruppe nicht mehr angetroffen werden. Dem Besitzer wurde der

Roller wieder ausgehändigt.

Einer der Jugendlichen habe eine dunkle, karierte Mütze und helle Kleidung

getragen. Ein weiter soll eine Jeans und einen blauen Parka mit Kapuze getragen

haben. Ein dritter Jugendlicher habe einen schwarzen Pullover und Jeans getragen

und einen Rucksack mitgeführt.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen, Eltville am Rhein, Wörthstraße, Freitag,

17.02.2023, 11:30 Uhr bis Dienstag, 21.02.2023, 08:00 Uhr

(fh)In den zurückliegenden Tagen haben Diebe Werkzeug aus einem in Eltville

abgestellten Transporter gestohlen. Zwischen Freitag und Dienstag parkte ein

Peugeot Boxer am Straßenrand der Eltviller Wörthstraße. Diese Begebenheit

machten sich die Unbekannten zu Nutze und öffneten unbemerkt und auf unbekannte

Art und Weise das Fahrzeug. Von der Rückbank entwendeten sie einen

Werkzeugkasten samt Inhalt im Wert von rund 1.700 Euro. Im Anschluss nahmen die

Diebe die Beine in die Hand und flüchteten unbemerkt.

Hinweise zum Diebstahl werden von der Polizeistation Eltville unter der

Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegengenommen.

Betrunkener Fahrer unterwegs – Geschädigte gesucht, Bundesstraße 54 von

Burg-Hohenstein nach Aarbergen & L 3031 bis Hünstetten-Ketternschwalbach

Sonntag, 19.02.2023, 22:35 Uhr bis 22:55 Uhr

(fh)Am späten Sonntagabend hat die Polizei einen deutlich alkoholisierten

Autofahrer festgenommen, welcher zuvor die B 54 und L 3031 befahren und dabei

mutmaßlich weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet hatte. Gegen 22:35 Uhr meldete

sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass er auf der B 54 in Höhe Burg

Hohenstein in Fahrtrichtung Aarbergen hinter einem roten Nissan Qashqai mit

polnischem Kennzeichen fahren würde, welcher immer wieder auf die Gegenfahrbahn

gefahren sei. Dort sei es fast zu Zusammenstößen gekommen. Im weiteren Verlauf

fuhr der Mitteiler dem Nissan hinterher und übermittelte der Polizei den

Standort. Die Fahrt ging in der Folge von Aarbergen über die L 3031 bis nach

Hünstetten-Ketternschwalbach, wo der Fahrzeugführer, ein 56-Jähriger von der

verständigten Polizei angehalten und kontrolliert werden konnte. Schnell zeigte

sich den Beamten, dass der Angehaltene deutlich unter dem Einfluss von Alkohol

stand, was auch die vom Zeugen beschriebene Fahrweise erklärte. Ein Alkoholtest

ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Der 56-Jährige musste daraufhin die

Polizisten zur Dienststelle begleiten. Diese durfte er nach weiteren Maßnahmen,

wie unter anderem einer Blutentnahme, wieder verlassen.

Die Polizei sucht nun nach möglichen Autofahrerinnen und Autofahrern, die dem

roten Nissan zwischen 22:35 Uhr und 22:55 Uhr auf der B 54 oder L 3031

entgegengekommen sind und durch die Fahrweise gefährdet wurden. Die

Telefonnummer der Polizeistation Bad Schwalbach lautet: (06124) 7078-0.

Geldautomat gesprengt – Mindestens zwei Tatverdächtige in Pkw flüchtig

Bad Schwalbach (ots) – Taunusstein-Hahn, Aarstraße,

Mittwoch, 22.02.2023, 03:35 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch wurde in Taunusstein-Hahn ein in einem Bürokomplex

befindlicher Geldausgabeautomat von Unbekannten gesprengt. Die Ermittlungen der

Polizei dauern aktuell an, Personen wurden nicht verletzt.

Um 03:35 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, da Anwohner in

Taunusstein-Hahn aus Richtung eines Bürokomplexes in der Aarstraße

Knallgeräusche vernommen hatten. Sofort wurden mehrere Streifen nach

Taunusstein-Hahn entsandt. Schnell zeigte sich, dass Unbekannte einen

Geldausgabeautomaten in dem Bürogebäude, in dem sich unter anderem auch das

Rathaus der Stadt befindet, gesprengt hatten. Ob die Unbekannten an Bargeld aus

dem Automaten gelangten ist aktuell unklar und Gegenstand der laufenden

Ermittlungen. Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein

Polizeihubschrauber unterstützte, konnten die Tatverdächtigen bislang nicht

festgenommen werden. Ersten Hinweisen zufolge sollen mindestens zwei

Tatverdächtige beteiligt gewesen und in einem dunklen Pkw in Richtung

Taunusstein-Wehen geflüchtet sein. Neben der Schutz-und Kriminalpolizei sowie

der Feuerwehr kamen auch Sprengstoffexperten des Hessischen Landeskriminalamtes

zum Einsatz. Der betroffene Bereich musste zwischenzeitlich für den Fahrzeug-

und Öffentlichen Personennahverkehr mit Unterstützung des Ordnungsamts gesperrt

werden. Weiterhin wird von einem Statiker die Beschaffenheit des Gebäudes

geprüft. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zur Schadenshöhe

gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft

Frankfurt die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise,

insbesondere im Hinblick verdächtiger Beobachtungen zu einem mit überhöhter

Geschwindigkeit flüchtenden Pkw, unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.