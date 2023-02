Bergstrasse

Bensheim: Zeugen nach Einbruchsversuch in Bürgerbüro gesucht

Nach einem versuchten Einbruch am Dienstagabend (21.02.), in der Zeit zwischen 18.40 und 21.00 Uhr, suchen die Ermittler des Bensheimer Kommissariats 41 nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Kriminelle drangen durch ein Fenster in das Bürgerbüro in der Hauptstraße ein und brachen anschließend mehrere Schubladen von Bürocontainern auf. Entwendet wurde nach bisherigem Ermittlungsstand aber nichts. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.

Bensheim: Zeugen nach Einbruchsversuch in Bürgerbüro gesucht

Bensheim (ots) – Nach einem versuchten Einbruch am Dienstagabend (21.02.), in

der Zeit zwischen 18.40 und 21.00 Uhr, suchen die Ermittler des Bensheimer

Kommissariats 41 nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Kriminelle drangen durch ein Fenster in das Bürgerbüro in der Hauptstraße ein

und brachen anschließend mehrere Schubladen von Bürocontainern auf. Entwendet

wurde nach bisherigem Ermittlungsstand aber nichts. Zeugen, denen in diesem

Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter

der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.

Wald-Michelbach: Polizei überwacht Geschwindigkeit

Am Dienstag (21.02.) führten Beamte der Polizeistation Wald-Michelbach Geschwindigkeitskontrollen auf der Landesstraße 3105, zwischen Aschbach und Affolterbach, in Fahrtrichtung Affolterbach durch. Im Laufe der knapp einstündigen Messungen am Abend, wurden 10 Verstöße gegen die geltende Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h festgestellt. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer aus Grasellenbach, der mit 122 Stundenkilometern vom Radar erfasst wurde. Auf ihn kommen nun 320 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot zu. Die übrigen Verkehrsverstöße zogen jeweils Verwarngelder und in einem Fall einen Punkt nach sich.

Zeuge einer Unfallflucht gesucht.

Viernheim (ots) – Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim hat Ermittlungen

wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Im Zeitraum von Dienstag, den

21.02.23, 06:30 Uhr bis 21:30 Uhr wurde in der Lorscher Straße, in Höhe der

dortigen Postfiliale, ein dort geparkter, weißer, PKW Fiat beschädigt. An dem

Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der

Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug des

Geschädigten war die Nachricht eines Zeugen / einer Zeugin hinterlassen worden.

Der Unfall war offensichtlich durch den Zeugen / die Zeugin beobachtet worden.

In der Nachricht wurde das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs genannt.

Leider wurden keine Angaben zur Person des Zeugen / der Zeugin hinterlassen. Die

Polizeistation Lampertheim bittet den Zeugen / die Zeugin sich mit der

Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 94400 in

Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Darmstadt: Reizgas in Klassenraum gesprüht / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Nachdem ein bislang unbekannter Täter am Mittwochmorgen

(22.2.) gegen 8.30 Uhr Pfefferspray in einen belegten Klassenraum der

Friedrich-List-Schule in der Hilpertstraße sprühte, ermittelt nun die

Kriminalpolizei. Der Täter öffnete nach derzeitigem Ermittlungsstand die

Klassentür, sprühte Reizgas in den Raum und flüchtete anschließend unerkannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen verletzte sich niemand durch den Angriff. Der

Täter soll nach momentanem Kenntnisstand zur Tatzeit eine blaue Jacke getragen

haben.

Wenn Sie Hinweise zu dem Täter geben können, melden Sie sich bitte bei dem

Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0.

Darmstadt: Einbruch in Kellerräume eines Mehrfamilienhauses / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Montagabend (20.2.) alarmierten Anwohner eines

Mehrfamilienhauses in der Gießener Straße die Polizei, nachdem sie bemerkt

hatten, dass mehrere Kellerverschläge durchsucht wurden. Die unbekannten Täter

hebelten dazu in einem noch unbekannten Zeitraum die Hauseingangstür sowie

mehrere Kellerverschläge auf. Anschließend durchsuchten die Diebe die Räume und

flüchteten danach unerkannt. Ob und was die Kriminellen erbeuten konnten, muss

nun ermittelt werden.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise

auf die Täter haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 43 in Darmstadt

unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Darmstadt-Dieburg

Babenhausen: Rund 50 Sportvereinstaschen entwendet / Zeugenaufruf der Polizei

Babenhausen (ots) – Diebe verschafften sich zwischen Freitagabend (17.2.) und

Dienstagmittag (21.2.) Zutritt zur Sporthalle in der

Bürgermeister-Willand-Straße. Dabei gelangten die Täter durch ein Fenster in das

Gebäude und entwendeten dort nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Kartons mit

circa 50 Sporttaschen sowie ein TV-Gerät. Auf den Taschen ist der Schriftzug „SG

Rot-Weiß Babenhausen“ abgedruckt. Anschließend flüchteten die Kriminellen

unbemerkt.

Wenn Sie Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Beute haben, melden Sie

sich bitte bei dem Kommissariat 41 in Dieburg unter der Rufnummer 06071 /

9656-0.

Seeheim-Jugenheim: Lebensmittelautomat im Visier Kriminellern / Wer kann Hinweise geben?

Seeheim-Jugenheim (ots) – Ein Lebensmittelautomat in der Sandmühlstraße geriet

zwischen Montagabend (20.2.) und Dienstagmorgen (21.2.) in das Visier

unbekannter Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge versuchten die Kriminellen

unter Anwendung von Gewalt den Automaten aufzubrechen. Ihr kriminelles Vorhaben

scheiterte, woraufhin sie flüchteten. Dennoch entstand an dem Automaten ein

Schaden, der auf circa 500 Euro geschätzt wird. Vor diesem Hintergrund sucht das

Kommissariat 42 in Pfungstadt nach Zeugen, die Verdächtigtes beobachtet haben

oder sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind

unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in der Darmstädter Straße gesucht

Am Mittwoch, den 22.02. befuhren um kurz nach 13 Uhr drei Fahrzeuge die Darmstädter Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Aufgrund einer rot zeigenden Ampel musste der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin eines graufarbenen Opels an der Haltlinie stoppen. Der hinter ihr fahrende Fahrzeugführer eines VW Golf bemerkte dies rechtzeitig und kam hinter dem Opel zum Stehen. Ein hinter dem VW Golf fahrender Sattelzug bemerkte das Bremsen der beiden vorausfahrenden Fahrzeuge jedoch zu spät und fuhr auf den VW auf. Aufgrund des Aufpralls wurde der VW auf den vor ihm stehenden Opel geschoben. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 3.000,00 Euro.

Der Opel in der Farbe grau entfernte sich anschließend in Richtung Kurt-Schumacher-Ring von der Unfallstelle, ohne einen Personalienaustausch mit den anderen Unfallbeteiligten sichergestellt zu haben.

Weitere Hinweise auf den Opel oder dessen Fahrzeugführer nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142 696-0 entgegen.

Gernsheim: 53-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall am Mittwochmorgen (22.02.) wurde ein 53 Jahre alter Mann schwer verletzt. Gegen 10.00 Uhr wurde die Polizei über den Vorfall auf einer Baustelle in der Breslauer Straße informiert. Nach ersten Erkenntnissen ist eine Betonplatte aus noch ungeklärter Ursache umgefallen und traf den Arbeiter. Der 53-Jährige, der aus dem Kreis Bergstraße kommt, wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung der genauen Ursache des Arbeitsunfalls wurde zudem ein Mitarbeiter der Abteilung Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt in die Untersuchungen eingebunden.

Rüsselsheim: Werkzeug aus Transporter gestohlen/10.000 Euro Schaden

Werkzeug im Wert von etwa 10.000 Euro wurde in der Nacht zum Mittwoch (22.02.) aus dem Innenraum eines Transporters in der Virchowstraße gestohlen. Um an die Beute zu gelangen, wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Wegen des Aufbruchs hat die Kriminalpolizei (K 21/22) die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Darmstadt/Büttelborn: Verfolgungsfahrt endet mit Karambolage und Festnahmen – 50.000 Euro Schaden an fünf Fahrzeugen

Darmstadt/Büttelborn (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (22.02.), gegen 1.30 Uhr,

wollte eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen auf der A 67 bei

Büttelborn einen mit vier Personen besetzten Audi mit Kölner Kennzeichen

kontrollieren. Der Fahrer des Audi erhöhte jedoch seine Geschwindigkeit und

versuchte anschließend dem verfolgenden Polizeifahrzeug mit deutlich überhöhter

Geschwindigkeit und mehrfacher Missachtung roter Ampeln im Innenstadtbereich von

Darmstadt zu entkommen.

In der Arheilger Straße kollidierte das Fluchtfahrzeug schlussendlich mit

insgesamt vier am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen und schob eines davon gegen

eine Mauer. Nach ersten Schätzungen dürfte der bei dem Unfall verursachte

Schaden bei insgesamt rund 50.000 Euro liegen.

Die vier Insassen flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle. Im Rahmen der

eingeleiteten Fahndung konnten der 21 Jahre alte mutmaßliche Fahrer sowie ein

gleichaltriger Beifahrer festgenommen werden. Am verunfallten Fluchtfahrzeug

befanden sich Autokennzeichen, die Mitte Februar im Bereich Köln gestohlen

wurden. Die beiden Männer wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden in ein

Krankenhaus eingeliefert. Der mutmaßliche Fahrer ist nicht im Besitz einer

Fahrerlaubnis und zudem bestand bei ihm der Verdacht auf den vorherigen Konsum

von Drogen. Er und sein Beifahrer mussten Blutentnahmen über sich ergehen

lassen. Die Ermittlungen zu den zwei bislang unbekannten und noch flüchtigen

weiteren Fahrzeuginsassen dauern derweil an.

Der 21-Jährige wird sich nun unter anderem in Strafverfahren wegen Gefährdung

des Straßenverkehrs, verbotenen Kraftfahrzeugrennens, unerlaubtem Entfernen von

der Unfallstelle und Fahrens unter Drogeneinfluss zu verantworten haben.

Odenwaldkreis

Breuberg-Neustadt: Berauscht am Steuer

Eine 25 Jahre alte Autofahrerin kontrollierten Beamte der Polizeistation Höchst am Dienstagabend (21.02.) in der Breitenbacher Straße.

Rasch ergaben sich Anzeichen darauf, dass die Frau trotz vorherigem Konsum von Marihuana am Straßenverkehr teilnahm. Sie wurde daraufhin von den Ordnungshütern vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sie erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Bad König: Kunden überwältigen renitenten Ladendieb

Mit einem prall gefüllten Einkaufswagen, in dem sich Waren im Wert von insgesamt fast 400 Euro befanden, wollte ein 26 Jahre alter Mann am Dienstagnachmittag (21.02.) einen Einkaufsmarkt in der Berliner Straße ohne zu bezahlen verlassen.

Ein Mitarbeiter des Marktes bemerkte dies und versuchte anschließend den 26-Jährigen daran zu hindern. Dieser riss sich aber aus dem Griff und rannte davon. Mehrere Kunden konnten den Flüchtigen kurz darauf überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der mutmaßliche Ladendieb zog sich bei seiner heftigen Gegenwehr Blessuren leichterer Art zu. Die Kunden blieben alle unverletzt. Der Mann wird sich nun einem Strafverfahren wegen Verdachts des räuberischen Diebstahls zu verantworten haben.