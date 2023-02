Neustadt: Neustadt an der Weinstraße feiert die Mandelblüte – Letzte Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Neustadt an der Weinstraße – Wo präsentiert sich die Mandelblüte schöner als in Gimmeldingen? Das Neustadter Weindorf hat die Mandelblüte in aller Munde gebracht, es liegt am Rande des Haardtgebirges und bietet einen tollen Blick in die Rheinebene. Mit seinen Feierlichkeiten zur Mandelblüten läutet Gimmeldingen traditionell die Pfälzer Weinfestsaison ein. Gäste dürfen sich in diesem Jahr auf ein neues Veranstaltungs-Konzept freuen.

Die „Gimmeldinger Mandelblüte 20.23“ wird an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden mit rund 20 Ausschankstellen, von Gimmeldinger Winzern, Vereinen und Privatpersonen, gefeiert. Über 20 weitere Beschickerinnen und Beschicker sorgen mit einem abwechslungsreichen kulinarischen Angebot von Saumagen über Flammkuchen und Churros bis hin zu leckeren Süßwaren, wie Fruchtspießen und Crepés für eine Stärkung zwischendurch. Kunsthandwerk, typisch pfälzische Produkte und ein Angebot für Kinder runden die Feierlichkeit ab.

„Die Planungen zur „Gimmeldinger Mandelblüte 20.23“ sind nahezu abgeschlossen, wir warten nun auf die volle Blütepracht und dann kann es endlich losgehen“,

so die Verantwortlichen.

Blick auf das Neustadter Weindorf Gimmeldingen zur Mandelblüte (Foto: Reinhard Kermann)

Die Festmeile erstreckt sich auch in diesem Jahr über die Neubergstraße, beginnend am König-Ludwig-Pavillon über die Peter-Koch-Straße und das Dorfzentrum in die Kurpfalzstraße. Neu in diesem Jahr: Auf Mandelblütenfans, die die Blütenpracht etwas abseits der Festmeile genießen möchten, warten am „Keschteplätzel“, weitere Weinausschankstellen. Das „Keschteplätzel“ isterreichbar über den Panorama-Wanderweg zwischen dem Mußbacher Bahnhof und dem Blumengeschäft Schupp.

Mit dem diesjährigen Angebot sollen die Besucherinnen und Besucher animiert werden, sich nicht nur an einem Wochenende, sondern über mehrere Wochen an der rosafarbenen Blütenpracht zu erfreuen. Bereits ab Anfang März 2023 werden verschiedene Weingüter in Gimmeldingen auch unter der Woche als Straußwirtschaften ihre Türen öffnen und Gäste bewirten.

Eine Personengruppe, unter anderem mit Vertreterinnen und Vertretern der Verwaltung, legt den Zeitraum der „Gimmeldinger Mandelblüte 20.23“ fest.

Über den Termin, weitere Informationen und Aktionen zur Mandelblüte in Neustadt an der Weinstraße informiert die TKS unter https://www.neustadt.eu/Mandelblüte.

Mandelblüte in Neustadt an der Weinstraße (Foto: Kurt E. Groß/kgp.de)

Krönung der Mandelblütenhoheiten

Die Krönung der neuen Mandelblütenkönigin und Mandelblütenprinzessin findet am Sonntag, 26. Februar, um 16:00 Uhr in der Meerspinnhalle in Gimmeldingen statt. Veranstalter ist der Verkehrs- und Verschönerungsverein Gimmeldingen und der Weinbauverein Gimmeldingen. Gekrönt wird die neue Mandelblütenkönigin (Melanie Schmidt) und die neue Mandelblütenprinzessin (Erva Satun) von der amtierenden Pfälzischen Weinkönigin Lea Baßler. Auf die Besucherinnen und Besucher der Krönungsveranstaltung wartet ein abwechslungsreiches Programm. Das Programm wird musikalisch umrahmt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.