Landau: Die Polizei-News

Unfallstatistik für das Jahr 2022

Landau (ots) – 9682 Verkehrsunfälle in der Südpfalz. Alle 54 Minuten ereignet sich ein Verkehrsunfall innerhalb der Polizeidirektion Landau und alle 8 Stunden wird dabei eine Person verletzt. Alle 4 Stunden entfernt sich ein Verkehrsteilnehmer unerlaubt vom Unfallort.

Mit einem Anstieg von 10,5 % bewegt sich die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle 2022 über dem Vorjahresniveau (2021: 8.763 / 2022: 9.682), aber unter den Verkehrsunfallzahlen vor der Coronapandemie (2018: 10.375 / 2019: 10.327).

Im Bereich des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sind die Fallzahlen um 13,5% gestiegen (2021: 1.936 / 2022: 2.197); die Aufklärungsquote liegt bei 41,3 % und hält sich somit, trotz steigender Fallzahlen, fast auf dem Niveau des Vorjahres (2021: 42,3 %).

Auch bei den Risikogruppen Kinder, Junge Fahrende, Senioren und motorisierte Zweiräder konnten steigende Fallzahlen registriert werden.

Im Bereich der Verunglückten konnte ebenfalls ein Anstieg der Fallzahlen festgestellt werden. Zum Vorjahr ergibt sich ein Anstieg von 14,1 % (2021: 1.180 / 2022: 1.346).

Bei den Unfallursachen Alkohol und berauschende Mittel ist eine Zunahme festzustellen. Zur ausführlich Unfallstatistik gelangen Sie hier: https://s.rlp.de/lTA

Bekifft mit dem Auto unterwegs

Landau (ots) …war am Dienstag, 21.2. gegen 11:15 Uhr ein 35-jähriger Mann in der August-Croissant-Straße. Er wurde dort einer Kontrolle unterzogen, wobei die Drogenbeeinflussung festgestellt wurde. Im Anschluss wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Auto aufgebrochen, aber keine Beute gemacht

Landau (ots) – Am 21.02.23 nutze ein noch unbekannter Täter die einstündige Abwesenheit des Eigentümers von 20:15h-21:15h, um auf dem Parkplatz eines Fitness-Studio in der Albert-Einstein-Straße ein kleines Heckfenster an einem blauen Rover Defender aufzubrechen.

Es kann vermutet werden, dass der Täter bei der weiteren Tatausführung gestört wurde und deshalb keine Beute machte. Aus diesem Grund bittet die Polizei Personen, welche eventuell eine dahingehende verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich zu melden.