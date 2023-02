Randalierer spuckt Polizist an

Albersweiler (ots) – Am Abend des 20.2. wurden Polizisten aus Annweiler und Landau zunächst zu einer hilflosen Person nach Annweiler gerufen. Der Mann nahm vor Eintreffen der Streifen den Zug nach Albersweiler, von wo aus dann mehrere Anrufe hinsichtlich einer randalierenden Person eingingen.

Der 29-Jährige konnte in der Kanalstraße angetroffen werden. Da er alkoholisiert war und sich direkt aggressiv zeigte, wurde er gefesselt. Aufgrund seines Ausnahmezustandes wurde er in eine Klinik verbracht. Bei der Zuführung zum Rettungswagen beleidigte er die Beamten auf das Übelste und spuckte einem der Polizisten ins Gesicht.

Im Nachgang stellte sich heraus, dass der Täter zuvor bereits einen Zugbegleiter angegriffen hatte.

Zu schnell und alkoholisiert in die Verkehrskontrolle

Roschbach (ots) – Deutlicher Alkoholgeruch schlug den kontrollierenden Beamten gestern Mittag auf der L 516 bei Roschbach entgegen, als sie einen 52 Jahre alten Autofahrer bei einer Geschwindigkeitsmessung kontrollierten. Mit 97 km/h anstatt den erlaubten 70 km/h raste der Mann in die Kontrollstelle.

Dann musste der Fahrer wegen seiner Alkoholfahne noch einen Alko-Test durchführen. Mit dem Ergebnis von 1,32 Promille qualifizierte er sich für die Blutprobe. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Auch bei einem 72-jährigen Autofahrer wurde Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt. Die Polizisten mussten ihm ebenfalls die Weiterfahrt untersagen, weil der Schnelltest 0,4 Promille ergab.

Ohne Fahrerlaubnis

Edenkoben (ots) – Ein 53-jähriger Autofahrer wurde gestern (21.02.2023, 16.10 Uhr) auf der K6/A65, AS Edenkoben kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er trotz behördlichem Fahrerlaubnisentzug immer noch im Besitz seines Führerscheins ist. Diesen hatte er trotz Aufforderung nicht abgegeben. Das Dokument wurde sichergestellt.

Ein Strafverfahren wegen wiederholtem Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Einbruch in Firmengebäude

Edenkoben (ots) – Ersten Ermittlungen zufolge sind gestern Abend (21.02.2023, zwischen 23 Uhr und 0 Uhr) zwei bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude im Industriering eingebrochen. Zunächst wurde eine Scheibe eingeschlagen und ein Fenster geöffnet.

Anschließend wurde der gesamte Bürokomplex durchsucht. Mit einem geringen Bargeldbetrag konnten die beiden Unbekannten flüchten. Hinweise zu den Tätern oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 entgegen.

Geschäftseinbrüche

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – In der Nacht von 21./22.02.2023, brachen bislang unbekannte Täter im Industriegebiet Pleisweiler-Oberhofen in mehrere Firmen ein. Bei den Einbrüchen in der Kurfürstenstraße und der Straße „Im Weidfeld“ wurden Bargeld sowie Werkzeug- und Arbeitsgeräte entwendet.

Der angerichtete Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343 93340 oder pibergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Edenkoben (ots) – Unbekannte haben heute Nacht (21.02./22.02.2023, zwischen 18 Uhr und 8 Uhr) versucht, in der Lerchenweide in ein Firmengebäude einzubrechen. Da sie bei ihrem Vorhaben vermutlich gestört wurden, flüchteten die Einbrecher unverrichteter Dinge.

Hinweise oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Kabeldiebe brechen ein

Offenbach/Queich (ots) – Im Schlangengarten in Offenbach kam es im Zeitraum vom 17.-21.2.23 zu einem Einbruch in ein Firmengelände, wo anschließend aus einem Gebäude heraus 600kG Kupferkabel entwendet wurden.

Die noch unbekannten Täter trennten zunächst einen Stahlmattenzaun auf und nutzten dann vermutlich einen Pkw oder Kleintransporter um das Diebesgut abzutransportieren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Landau entgegen.