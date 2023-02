Frontalzusammenstoß – Autofahrerin schwer verletzt

Otterberg (ots) – Auf der Landstraße zwischen Schneckenhausen und Otterberg ist es am Diensttag 21.02.2023 zu einem Frontalzusammenstoß zwischen 2 Autos gekommen. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen überholte die 58-Jährige zwei Fahrzeuge ohne auf den Gegenverkehr zu achten.

Ihr Wagen kollidierte frontal mit dem Pkw einer entgegenkommenden 30-Jährigen. Die Unfallverursacherin wurde in ihrem Fahrzeug einklemmt. Feuerwehrleute befreiten die Frau aus dem Wagen. Sie wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 30-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon.

en Beteiligten wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Die Unfallwagen wurden sichergestellt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 24.000 Euro. Ein Gutachter ist mit der Untersuchung des Unfallhergangs beauftragt.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme kam es auf der Landstraße zu Verkehrsbeeinträchtigungen. |erf

Kaiserslautern

30-Jähriger greift Polizisten an

Kaiserslautern (ots) – Ein 30-Jähriger hat in der Nacht zum Mittwoch zwei Polizeibeamte verletzt. Der alkoholisierte Mann war in der Glockenstraße wegen eines Streits aufgefallen. Als Einsatzkräfte der Polizei vor Ort eintrafen, verhielt sich der 30-Jährige gegenüber den Beamten aggressiv und beleidigend.

Einem Platzverweis leistete der Verantwortliche keine Folge, weshalb ihn die Polizisten in Gewahrsam nahmen. Hiergegen setzte sich der Mann zur Wehr. Er verletzte einen Beamten leicht.

Während der Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 30-Jährige hinterm Rücken, im Hosenbund, ein Brotmesser griffbereit stecken hatte. Das Messer setzte er gegen die Polizisten nicht ein. Die Klinge wurde vorsorglich sichergestellt.

Beim Verbringen in den Polizeigewahrsam griff der Mann einen Beamten erneut an. Er bespuckte den Polizisten. Einen Atemalkoholtest wollte der 30-Jährige nicht durchführen, weshalb ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.|erf

Brände in der Innenstadt – Abfalleimer und Unrat angezündet

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Dienstag hat ein Unbekannter in der Innenstadt an mehreren Stellen Feuer gelegt. Der Verdächtige wurde dabei von Überwachungskameras aufgezeichnet. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung.

Zwischen 3:30-04 Uhr stellte eine Polizeistreife in der Humboldtstraße, Annastraße und Marienstraße jeweils einen brennenden Abfalleimer beziehungsweise brennenden Unrat fest. In der Humboldtstraße wurden durch die Flammen eine Hausfassade und ein Fenster eines Wohn- und Geschäftshauses beschädigt.

Die Feuerwehr löschte die Brände. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf einen mindestens hohen 4-stelligen Betrag. Personen wurden nicht verletzt.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hat ein bislang unbekannter Mann die Brände vorsätzlich gelegt.

Täterbeschreibung:

männlich, Winterjacke mit Kapuze, möglicherweise reflektierende Streifen an der Hose, Schuhe mit hellen Sohlen.

Der Mann wurde von privaten Videokameras gefilmt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise: Wem ist am frühen Dienstagmorgen in der Innenstadt ein Mann aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf