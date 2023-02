Kreis Mainz-Bingen: Die Polizei-News

Raub mit Schusswaffe

Mainz (ots) – Am Mittwoch den 15.02.2023 kam es gegen 19:45 Uhr in Nierstein in der Nähe des Sportplatzes zu einem Raub, bei dem eine Person eine Schusswaffe vorgezeigt haben soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich eine Gruppe von vier Personen, drei Männer, eine Frau, mit einem weißen Audi A3 am Sportplatz in Nierstein.

Hier wurde zunächst das Smartphone eines 24-jährigen Mannes unter Vorhalt einer Waffe geraubt. Unmittelbar danach wurde ein 25-jähriger Mann mit dem Auto an einen Geldautomaten in Undenheim gefahren um dort mit Nachdruck Geld abzuheben. Da die Abhebung fehlschlug, lässt die Personengruppe den Geschädigten zurück und flüchtete mit dem weißen Audi A3 in Richtung Wörrstadt.

Die beiden Geschädigten zeigten die Taten bei der Polizei an. Eine Fahndung verlief zunächst ergebnislos.

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen übernommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Beim Überholen LKW gerammt

A 63/Ilbesheim (ots) – Zu einem Zusammenprall während eines Überholvorganges kam es am 21.2.2023 gegen 12:30 Uhr auf der A 63 bei Ilbesheim. Dort wollte eine 35-jährige Autofahrerin gerade einen LKW überholen. Als sie in Höhe des Führerhauses war, kam sie nach rechts auf die Fahrspur und prallte mit dem LKW zusammen.

Die 35-Jährige und ihre zwei und 4-jährigen Kinder blieben glücklicherweise unverletzt. Am PKW der Frau entstand jedoch Sachschaden, den die Polizei auf ca. 2.000 Euro schätzt. Der Sachschaden am LKW wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Der PKW der 35-Jährige musste abgeschleppt werden.

Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang.