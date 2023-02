Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Autos

Maxdorf (ots) – Zwei leicht Verletzte und rund 37.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend bei Maxdorf. Gegen 17:45 Uhr wollte ein 23-jähriger Autofahrer die Weisenheimer Straße, von der Kurpfalzstraße kommend queren, um in den Heideweg in Birkenheide einzufahren.

Hierbei übersah er einen aus Richtung Weisenheim kommenden 77-jährigen Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Das Fahrzeug des 23-Jährigen wurde hierdurch um 180 Grad gedreht und rückwärts in den Heideweg geschleudert. Hierbei prallte er gegen zwei weitere dort haltenden Fahrzeuge.

Durch den Unfall wurde eine 73-jährige Beifahrerin und eine 51-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Die Weisenheimer Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich leicht

Neuhofen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall der ungewöhnlichen Art kam es am Dienstagmittag auf einem Radweg neben der L534 zwischen Waldsee und Neuhofen. Ein 50-jähriger Pedelec-Fahrer aus Neuhofen und seine 32-jährige Begleiterin, die mit dem Fahrrad unterwegs war, befuhren nebeneinander den genannten Radweg.

Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit touchierten sich dann die Lenker der beiden Fahrzeuge, sodass die 32-jährige Fahrradfahrerin stürzte.

Durch den Sturz erlitt sie Schürfwunden und eine Prellung im Gesicht. Sie wurde zu weiteren medizinischen Versorgung in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. Der 50-jährige Pedelec-Fahrer blieb unverletzt.

Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss

Waldsee (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Dienstagmittag in der Rehhütter Straße konnten bei einem 19-jährigen Pkw-Fahrer aus Schifferstadt drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogen-Vortest bestätigte dann den Verdacht einer Einnahme von Betäubungsmitteln.

Nach Entnahme einer Blutprobe wurde unter anderem der Fahrzeugschlüssel des geführten Fahrzeuges sichergestellt. Denn 19-jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Positive Bilanz nach Fastnachtsumzügen

Altrip/Neuhofen/Waldsee (ots) – Nach drei Fastnachts-Umzügen in Altrip, Neuhofen und Waldsee zieht die Polizei in Schifferstadt eine positive Bilanz. Trotz großen Andrangs verliefen die drei Umzüge aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse.

In Altrip kam es zu einem Einsatz mit einer Person, die aufgrund übermäßigen Alkoholgenusses in eine hilflose Lage geriet. In Waldsee kam es nach dem offiziellen Ende des Umzuges, den schätzungsweise 14.000 Menschen besuchten, im Bereich der Ludwigstraße zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 20-jährigen aus Schifferstadt und einer 19-jährigen Speyrerin.

Schockanruf

Kleinniedesheim (ots) – Am 21.02.2023, gegen 14.00 Uhr, wurde eine 87-jährige Frau aus Kleinniedesheim von einem vermeintlichen Polizeibeamten angerufen und es wurde ihr mitgeteilt, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei welchem eine Frau verstorben sei. Sie müsse jetzt eine Kaution hinterlegen, damit ihr Sohn wieder frei komme.

Die Frau übergab sodann einem Kurier einen niedrigen 5-stelligen Betrag sowie Schmuck. Kurze Zeit später kam ihr das Ganze merkwürdig vor, weshalb sie schließlich hiesige Dienststelle kontaktierte.

Den Kurier beschrieb sie als etwa 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, männlich, stämmige Figur.

Immer häufiger gehen bei der Polizei Meldungen Anrufe von falschen Polizeibeamten ein. Häufig werden ältere Menschen angerufen, es werden Geschichten erfunden, um die Opfer unter Druck zu setzen und so an Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu gelangen.

Seien Sie misstrauisch und befolgen Sie folgende Tipps ihrer Polizei:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an.

Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie die Nummer selbst. Wenn möglich, wählen Sie bitte auch von einem anderen Telefon aus uns zurück.

Sie können sich aber auch an das örtliche Polizeirevier wenden. Erzählen Sie den Beamten von den Anrufen. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie sie im Zweifelsfall selber wählen können.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich!

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z.B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.