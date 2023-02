Einbruch in Lagercontainer

Germersheim (ots) – Am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in die Lagerhalle eines Reifenhändlers in der Sondernheimer Straße ein.

Dort entwendeten sie neuwertige Reifen im Gesamtwert von ca. 8.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter Tel: 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Durchfahrtsverbot überwacht

Westheim (ots) – Aufgrund einer Bürgerbeschwerde wurde gestern Morgen das Durchfahrtsverbot im Bereich Haardtweg/ Mühlweg in Westheim kontrolliert. Erfreulicherweise kam es zu keinerlei Verstößen.

Weitere Kontrollen sind bereits geplant.