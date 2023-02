Fröhliches Feiern beim 72. Westricher Fastnachtsumzug (Foto)

Ramstein-Miesenbach (ots) – Sonniges Wetter und ein reibungsloser Ablauf prägten den 72. Westricher Fastnachtsumzug am Dienstagnachmittag in Ramstein. Start für alle Narren war um 14 Uhr. Vor Ort kamen etwa 15.000 Personen zusammen. Insgesamt starteten 75 Zugnummern, darunter 5 Festwagen, 60 Fußgruppen sowie 8 Musikkapellen.

Bis auf wenige Ausnahmen verlief der Umzug friedlich und die Besucher feierten ausgelassen. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Bedrohung musste seitens der Polizei aufgenommen werden. Ein Mann hatte einem Besucher Schläge angedroht, weil er nicht dessen Bier bekam.

Gegen 18 Uhr endete der Umzug. Vor Ort arbeiteten Polizei, Feuerwehr, US-amerikanische Militärpolizei, das Ordnungsamt Ramstein und der Rettungsdienst Hand in Hand. Die Polizei bedankt sich bei allen Besuchern sowie den eingesetzten Kräften für einen reibungslosen Ablauf.|Lkh

Rettungsdienst mit Drehleiter unterstützt

Otterberg – Am Samstagabend 18.02.2023 forderte der Rettungsdienst die Feuerwehr in die Lauerstraße an. Anfangs unterstützten die Einsatzkräfte die lebensrettenden Maßnahmen. Nachdem der Patient stabilisiert war, wurde er liegend mit der Drehleiter aus dem dritten Obergeschoss auf einen Weg vor dem Mehrparteienhaus transportiert. Zur weiteren Behandlung brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Vor Ort war auch ein Notarzt.

Aufgrund der engen Platzverhältnisse wurde ein Strauch beschädigt. Nach den Rettungsmaßnahmen schnitt ein Feuerwehrangehöriger mit einer Motorsäge die abstehenden Äste weg, damit der Weg wieder passierbar ist. Rund eine Stunde lang war die Feuerwehr mit acht Helfern und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Quelle: Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg

Wem gehört der Autoschlüssel?

Schwedelbach (ots) – Eine Spaziergängerin hat am Montagabend im Wald zwischen Schwedelbach und Reichenbach-Steegen einen Autoschlüssel gefunden. Der Schlüssel gehört offensichtlich zu einem Volkswagen.

Die Frau erinnerte sich, dass ihr auf einem Parkplatz ein brauner VW aufgefallen war und ihr zwei Jogger im Wald entgegenkamen. Möglicherweise gehört ihnen der Autoschlüssel. Der Eigentümer des Schlüssels wird gebeten, sich unter Tel. 0631/369 2250 zu melden. |erf