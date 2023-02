Weingarten – Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 5

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der

Bundesautobahn 5 bei Weingarten wurde ein 32-jähriger Pkw-Fahrer tödlich

verletzt.

Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge, fuhr der 32-Jährige gegen

14:15 Uhr auf der A5 in Fahrtrichtung Norden. Zwischen den Anschlussstellen

Karlsruhe-Nord und Bruchsal übersah er offenbar das Stauende und fuhr auf einen

stehenden Lkw auf. Anschließend kollidierte der Mercedes mit zwei weiteren

Lastkraftwagen und blieb unter einem Sattelzug stecken.

Der Mercedes-Fahrer wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an

der Unfallstelle verstarb.

Für die Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge ist die Richtungsfahrbahn

derzeit voll gesperrt. Der Verkehr wird aktuell bei der Anschlussstelle

Karlsruhe-Nord ausgeleitet. Die Abschlepp- und Reinigungsmaßnahmen werden noch

längere Zeit in Anspruch nehmen. Es kam bereits zu Staubildungen von mehreren

Kilometern.

Rheinstetten – Kleinkraftradfahrer versucht Verkehrskontrolle zu entkommen

Karlsruhe (ots) – Beim Erkennen einer Verkehrskontrolle versuchte ein

21-Jähriger Kleinkraftradfahrer am Montag gegen 17:00 Uhr in Rheinstetten zu

flüchten.

Der Mann befuhr zunächst die Mörscher Straße in Fahrtrichtung Südwesten. Als er

die eingesetzten Polizeibeamten unmittelbar vor dem Polizeiposten Rheinstetten

erkannte, wechselte er die Fahrtrichtung in Richtung Norden. Zwei Beamte der

Motorradstaffel nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Der Flüchtige fuhr sich

schließlich in einer Sackgasse an der Einmündung Emil-Wachter-Straße /

Josef-Winter-Straße fest und kollidierte im Rahmen eines Wendevorgangs mit einem

Polizeimotorrad. Auch der Zusammenstoß hinderte den 21-Jährigen nicht, seinen

Fluchtversuch fortzusetzen. An der Einmündung zur Siegelgrundstraße verlor er

die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte alleinbeteiligt. Nach einem

weiteren kurzen Versuch zu Fuß zu entkommen, konnte er schließlich von den

Polizeibeamten gestellt werden.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurden gleich mehrere Verstöße

festgestellt. So war der 21-Jährige offenbar unter der Beeinflussung von

Betäubungsmitteln unterwegs. Des Weiteren konnte der Mann keine Versicherung

vorweisen und nahm ohne gültige Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teil. Im Rahmen

der Verfolgungsfahrt überfuhr er zudem eine rote Ampel.

Der flüchtige Kleinkraftradfahrer verursacht einen Sachschaden im vierstelligen

Bereich.

Karlsruhe – ROADPOL-Kontrollwoche „gewerblicher Güter- und Personenverkehr“

Karlsruhe (ots) – Die Verkehrspolizei Karlsruhe führte vom 13.02.2023 bis

19.02.2023 gezielte Schwerpunktkontrollen zur Überwachung des gewerblichen

Güter- und Personenverkehrs durch. Das Hauptaugenmerk war hierbei auf die

Bereiche Großraum-/Schwertransporte und den damit einhergehenden

Ausnahmegenehmigungsverfahren sowie Abfall- und Gefahrguttransporte gerichtet.

Außerdem wurden internationale Personentransporte mit Kleinstbussen, aber auch

große Reisebusse inspiziert. In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Karlsruhe

wurden u.a. Schülerbeförderungen behinderter Kinder an einer Schule

kontrolliert. Im Allgemeinen wurden die Lenk- und Ruhezeiten, der technische

Zustand der eingesetzten Fahrzeuge sowie die Ladungssicherung gezielt unter die

Lupe genommen.

Bei insgesamt sechs Schwerpunktaktionen ergaben sich zahlreiche Verstöße. Von

insgesamt 41 kontrollierten Fahrzeugen musste bei 19 Fahrzeugen die Weiterfahrt

untersagt werden. Die Beanstandungsquote lag bei 91 %. Bei Verstößen im

Zusammenhang mit im Ausland ansässigen Unternehmen wurden Sicherheitsleistungen

von rund 5800 Euro als Teilbeträge erhoben, wobei nach Bearbeitung der Anzeigen

und den damit verbundenen Feinauswertungen durch die Behörden größere Beträge im

mehrstelligen Bereich nachgefordert werden müssen. Bei einem Schwertransport

waren die technischen Mängel derart gravierend, dass bspw. von sechs Rädern am

Auflieger lediglich noch eines überhaupt Bremswerte erzielte, wenn auch nur

geringe. Aufgrund fehlender Wartung führten an der Zugmaschine zudem zahlreiche

weitere Mängel zur Verkehrsunsicherheit. Einem Kleinbus, welcher zur

Schülerbeförderung behinderter Kinder eingesetzt wurde, musste aufgrund

erheblicher technischer Mängel die Weiterfahrt untersagt und die Kinder mit

einem Ersatzfahrzeug weiterbefördert werden. Ein internationaler Bustransport

wurde mit gravierenden Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten beanstandet;

außerdem konnten hierbei Manipulationen am digitalen Fahrtenschreiber durch

Benutzen fremder Fahrerkarten und dem damit verbundenen Hinwegtäuschen über

tatsächliche Arbeitszeiten nachgewiesen werden. Außerdem gab es bei den Abfall-

und Gefahrguttransporten teils erhebliche Verstöße zu beklagen, was vielfach zur

Untersagung der Weiterfahrt führte. Die notwendigen Transportpapiere waren teils

fehlerhaft oder unvollständig. Ein internationaler Abfalltransport war völlig

falsch deklariert und musste damit zum Absender zurückgeleitet werden.

Die Ergebnisse der „ROADPOL-Kontrollwoche gGuP“ bestätigen, dass der

Kontrolldruck bei gewerblichen Transporten weiterhin hochgehalten werden muss.

Pfinztal – Jugendliche versuchen Auto zu entwenden

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag gegen 04:30 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte

Jugendliche in der Ellenbogenstraße in Kleinsteinbach ein Auto zu stehlen.

Das betroffene Fahrzeug war am rechten Fahrbahnrand geparkt und unverschlossen.

Die beiden Tatverdächtigen entdeckten einen kaputten Fahrzeugersatzschlüssel und

versuchten mehrfach das Auto damit zu starten. Zwischenzeitlich stiegen die

Jugendlichen aus, um die vereiste Frontscheibe freizukratzen. Den Dieben gelang

es offenbar das Fahrzeug ein paar Meter nach vorne zu bewegen bis der Motor

wieder ausging. In diesem Moment kam ein Zeuge hinzu und vertrieb die

Jugendlichen.

Der Zeuge konnte die Tatverdächtigen als knapp unter 18 Jahre alt beschreiben.

Beide trugen blaue Jeans, eine FFP2-Maske und jeweils einen dunkelfarbenen

Kapuzenpullover, dessen Kapuze den Kopf verdeckte.

An der Tatörtlichkeit konnten zwei Fahrräder vorgefunden werden, welche offenbar

den Dieben zuzuordnen sind.

Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter

0721/4907-0 mit dem Polizeirevier Durlach in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Glück im Unglück hatte eine 76-jährige Autofahrerin sowie ihre

Beifahrerin, als ihr Pkw am Montagmittag in der Kaiserallee mit einer

Straßenbahn kollidierte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bog die Skoda-Fahrerin gegen 14:45 Uhr von der

Kaiserallee nach links in die Händelstraße ein. Dabei übersah sie wohl das

Rotlicht einer Ampel und stieß in der Folge mit einer S-Bahn zusammen. Bei dem

Unfall befand sich neben der 76-jährigen Fahrerin auch eine 40-jährige

Beifahrerin im Auto. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. An

der Straßenbahn sowie am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstanden Sachschäden

von circa 14.000 Euro.

TGV- Fahrt ohne Ticket endete mit Widerstand

Karlsruhe (ots) – Am späten Vormittag (18. Februar) stellte ein Zugbegleiter

einen Reisenden ohne gültigen Fahrschein fest. Im weiteren Verlauf leistete er

noch Widerstand gegen die eingesetzten Bundespolizisten.

Gegen 10 Uhr kontrollierte ein Bahnmitarbeiter einen 24-jährigen Mann aus

Kamerun. Da dieser keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte, sollte der Mann

den TGV am Karlsruher Hauptbahnhof verlassen. Dieser Aufforderung kam der Mann

nicht nach und somit wurde eine Streife der Bundespolizei angefordert.

Der Tatverdächtige leistete beim Herausbringen aus dem Zug erheblichen

Widerstand. Nur mit großer Kraftanstrengung gelang es, dem Mann Handschließen

anzulegen, so dass er anschließend auf die Dienststelle gebracht werden konnte.

Der 24-Jährige erlitt durch seine Widerstandshandlungen leichte Abschürfungen an

den Händen, die durch einen verständigten Polizeivertragsarzt in Augenschein

genommen wurden. Eine weitere Behandlung lehnte er ab.

Die eingesetzten Bundespolizisten wurden bei diesem Einsatz nicht verletzt.

Den Mann erwarten nun Strafanzeigen unter anderem wegen des Widerstandes gegen

Vollstreckungsbeamte.

Ettlingen – Räuberischer Diebstahl an Bushaltestelle

Karlsruhe (ots) – Opfer eines räuberischen Diebstahls an einer Bushaltestelle

wurde ein 18-jähriger Mann am Montagmorgen. Nach derzeitigen Erkenntnissen

wartete der 18-Jährige gegen 08:40 Uhr an der Ersatzhaltestelle Im Stöck. Seinen

Rucksack platzierte er neben sich. Drei unbekannte männliche Täter näherten sich

ihm daraufhin und griffen offenbar nach seinem Rucksack. Als der junge Mann

versuchte, seinen Rucksack wiederzuerlangen, schlugen und traten die drei Männer

nach ihm. Danach flüchteten die Unbekannten mit dem geraubten Rucksack in

Richtung Bahnhof. Der Rucksack des jungen Mannes konnte im Nachgang durch die

Kräfte der Polizei Karlsruhe im Bereich des Bahnhofes Bruchhausen hinter einem

überdachten Fahrradstellplatz aufgefunden werden. Der 18-Jährige erlitt durch

die Schläge und Tritte Verletzungen am Auge.

Die drei mutmaßlichen Täter beschrieb der Geschädigte wie folgt: Einer der

Männer, der den Rucksack entwendete, war etwa 200 cm groß, hatte dunkle Haare

und einen Ziegenbart. Er trug eine weiße Winter-Steppjacke mit Pelz sowie eine

dunkle Jogginghose. Ein weiterer männlicher Täter hatte einen dunkelbraunen

Vollbart. Er trug eine schwarze Lacoste-Kappe, eine schwarze Jacke und war

allgemein dunkel gekleidet. Am rechten Handgelenk trug er eine Armbanduhr. Der

dritte Mann war rund 180 cm groß und schwarz gekleidet. Wer in diesem

Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555

in Verbindung setzen.

Karlsruhe – Pkw-Fahrer erfasst Radfahrer und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bereits am Donnerstag, den 16.02.2023 kam es an der Kreuzung

Durlacher Allee / Ostring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem

Fahrradfahrer. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei fuhr ein bislang unbekannter

Auto-Fahrer gegen 08:15 Uhr auf der Durlacher Allee in Richtung Innenstadt. Als

der Mann an der Kreuzung nach rechts auf den Ostring abbiegen wollte, übersah er

offenbar einen Radfahrer, der etwa auf gleicher Höhe auf einem

Fahrradschutzstreifen fuhr. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem

sich der 21-jährige Fahrradfahrer leichte Verletzungen zuzog. Nach der Kollision

hielt der Unfallverursacher kurz an, entfernte sich dann jedoch von der

Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Fahrrad des jungen Mannes

entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Bei dem Unfallfahrzeug

handelt es sich laut dem Geschädigten um einen weißen Pkw.

Zeugen, die Angaben zum Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 bei der Verkehrspolizei

Karlsruhe zu melden.

Pfinztal – Polizei sucht Zeugen nach mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen

Karlsruhe (ots) – Nach einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Pkw in

Pfinztal-Berghausen ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein bislang unbekannter Täter zwischen

Freitagnachmittag, 15:00 Uhr und Montagvormittag, 11:30 Uhr in der

Schlossgartenstraße insgesamt elf Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand

zerkratzte. Die betroffenen Fahrzeuge waren zwischen den Einmündungen

Selmnitzstraße und An der Roßweide abgestellt und wiesen allesamt Beschädigungen

auf der linken Fahrzeugseite auf.

Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 25.000

Euro.

Der Polizeiposten Pfinztal hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Rufnummer 0721/4907-0 in Verbindung zu

setzen.