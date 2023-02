Mannheim – Verkehrsunfall auf der Magdeburger Straße, Pkw liegt auf der Seite

Mannheim (ots) – Aktuell kommt es zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und

Rettungsdienst in der Magdeburger Straße in Mannheim. Der Fahrer eines Pkw

verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam im Unfallverlauf auf der Seite

liegend zum Stehen. Unfallursache und das Verletzungsbild sind aktuell noch

nicht bekannt. Es wird nachberichtet.

Mannheim: Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Montagmorgen zwischen 08:00 Uhr und 08:30 Uhr wurde ein

geparkter BMW im Stadtteil Neckarau in der Bussardstraße vermutlich durch einen

Unfall beschädigt. Der Unfallverursacher bzw. die Unfallverursacherin entfernte

sich unbemerkt.

Es entstand ein Sachschaden von 10.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter 0621/ 83397-0 zu melden.

Mannheim: Nach Unfallflucht, Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Im Zeitraum Freitag, 17.02.2023 bis Montag, 20.02.2023 gegen

06:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bzw. eine

unbekannte Fahrzeugführerin im Stadtteil Neckarau in der Straße „Vor dem Teich“

einen geparkten Ford und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne seine

Pflichten als Unfallverursacher zu erfüllen. Es entstand ein Sachschaden von

5.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter 0621/ 83397-0 zu melden.

Mannheim: Von der Fahrbahn abgekommen – hoher Sachschaden

Mannheim (ots) – Ein 30-jähriger BMW-Fahrer ist heute Nacht gegen Mitternacht

aufgrund Unachtsamkeit in der Franklin-D.-Roosvelt-Straße nach rechts von der

Fahrbahn abgekommen und mit einem geparkten Fiat zusammengestoßen. Dieser wurde

durch die Wucht des Aufpralls auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Bei dem

Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe

von 15.000EUR.

Mannheim-Innenstadt: Pfefferspray in Schnellimbiss versprüht und Kunden bedroht – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Drei derzeit noch unbekannte Täter versprühten am Montagabend

um kurz vor 20 Uhr in einem Schnellimbiss im Quadrat O7 Pfefferspray und drohten

einem Kunden mit einem Messer. Der 27-jährige Gast erlitt durch den Reizstoff

Atemwegsreizungen und meldete den Vorfall einem Restaurantangestellten. Kurz

darauf packte den 27-Jährigen einer der Täter am Hals, hielt dabei ein Messer in

der Hand und drohte dem Mann. Im Anschluss flüchteten die drei Unbekannte in

Richtung Wasserturmanlage. Sie werden wie folgt beschrieben: Täter 1 war etwa

180 cm groß, 17 – 18 Jahre alt, hatte dunkelblonde Haare, trug eine schwarze

Basecap der Marke NIKE mit dem Schild nach hinten, eine rote Trainingsjacke des

Fußballvereins PSG Paris und schwarze Turnschuhe der Marke Nike. Täter 2 war 180