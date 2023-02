St Ilgen / Rhein-Neckar-Kreis: Tresor aus Firmengebäude entwendet – Zeugen gesucht!

St Ilgen (ots) – Zwischen Samstagabend und Montagmorgen gelang es einer derzeit

noch unbekannten Täterschaft in ein Firmengebäude in der Straße Unterm Sand

einzudringen und einen Tresor zu entwenden. Wie sich die Täterschaft Zutritt zu

den Räumlichkeiten verschaffte, ist noch unklar. Einbruchspuren konnten keine

festgestellt werden. Den Tresor, welcher im Boden befestigt war, riss die

Täterschaft mit massiver Gewalt aus der Verankerung und transportierte diesen

ab. Darin befanden sich mehrere Tausend Euro Bargeld. Zeugen, welche verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06224-1749-100 beim Polizeiposten Leimen zu melden.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Schusswaffengebrauch im Zusammenhang mit polizeilichem Einsatz am 20.Februar 2023 in Weinheim

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Mannheim und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg

Am Montagnachmittag des 20. Februar 2023 kam es in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis)

zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch, bei dem ein 34-jähriger Mann

verletzt worden ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Polizei gegen

16:35 Uhr zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern gerufen. Die Männer

sollten einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden, wobei der 34-Jährige

ein Messer zog und die Beamten angegriffen haben soll. Im Verlauf des

Einsatzgeschehen machten die Polizeikräfte von ihrer Schusswaffe Gebrauch,

nachdem das zunächst eingesetzte Pfefferspray wirkungslos blieb. Der Mann wurde

hierbei verletzt und nach Erstversorgung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus

verbracht. Die Sachbearbeitung des polizeilichen Schusswaffengebrauchs wurde in

Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim noch in den Abendstunden vom

Landeskriminalamt Baden-Württemberg übernommen. Die Ermittlungen, insbesondere

zum Einsatzablauf und zum Schusswaffengebrauch, dauern an.