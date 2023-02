Polizeibeamte beleidigt

Ludwigshafen (ots) – Weil ein 25-Jähriger mehreren Personen am Berliner Platz Drogen anbot, musste die Polizei am Montagabend (20.02.2023) anrücken. Während der Personenkontrolle beleidigte er die Polizeibeamten und schrie herum. Betäubungsmittel fanden die Polizeibeamten bei dem jungen Mann jedoch nicht.

Da er weiterhin die eingesetzte Polizeikräfte beleidigte, sich aggressiv verhielt und sich nicht beruhigen ließ, wurde er letztendlich zur einer Polizeidienstelle gebracht. Die Nacht verbrachte er schließlich im Polizeigewahrsam.

Brand in Keller – Nachtragsmeldung

Ludwigshafen (ots) – Nach dem Brand am 18.02.2023 im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Sudermannstraße, wurde der Brandort durch Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen dürfte der Brand vorsätzlich gelegt worden sein. Hinweise auf einen technischen Defekt ergaben sich bei der Untersuchung nicht.

Haben Sie verdächtige Personen beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Mann spuckt Polizeibeamten ins Gesicht

Ludwigshafen (ots) – Ein 43-Jähriger schrie am Montag (20.02.2023) auf einem Tankstellengelände in der Heinigstraße herum und beeinträchtigte damit den Tankstellenbetrieb. Nachdem er von der Polizei kontrolliert wurde, erhielt er einen Platzverweis. Leider kam der Mann der Aufforderung nicht nach und beleidigte die Polizeibeamten.

Darüber hinaus forderte er die Polizisten zu einem Kampf heraus. Die Polizei mussten den 43-Jährigen schließlich fesseln und zu einer Polizeidienstelle bringen, wo er die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbrachte. Während der polizeilichen Maßnahmen in der Polizeidienststelle spuckte er einem Polizeibeamten ins Gesicht.

Er stand vermutlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Verkehrsschild beklebt

Ludwigshafen (ots) – Zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren wurden am Dienstag (21.02.2023), gegen 1.30 Uhr, dabei beobachtet, wie sie Sticker auf ein Verkehrsschild in der Maudacher Straße klebten. Darüber beschmierten sie mit Farbe einen Strom Verteilerkasten.

Die hinzugerufene Polizei stellte die beiden Männer noch vor Ort fest. Beide müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Fußgänger verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am 20.02.2023, gegen 08:45 Uhr, übersah ein 33-jähriger Autofahrer einen 85-jährigen Fußgänger, der mit seinem Fahrrad die Oppauer Straße überquerte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Senior und wurde leicht verletzt. Der 33-Jährige gab an, dass er von der Sonne geblendet worden sei und er den Fußgänger daher übersehen habe.

Wir appellieren: Mit einer tiefstehenden Sonne steigt die Unfallgefahr. Wenn Sie geblendet werden, fahren Sie äußert langsam und besonders vorsichtig.

Bargeld aus Wohnung gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 19.02.2023, 21 Uhr und dem 20.02.2023, gegen 01 Uhr, wurde Bargeld aus einer Wohnung in der Leuschnerstraße gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf wenige tausend Euro.

Wir bitten Personen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621/963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Unfall in der Prälat-Claire-Straße

Ludwigshafen (ots) – An der Kreuzung Prälat-Claire-Straße/Mannheimer Straße kam es am 20.02.2023 gegen 14:20 Uhr, zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß war der Radfahrer gestürzt und verletzte sich mutmaßlich im Bereich der Schulter.

Beim Eintreffen der Polizei war der Mann bereits geflüchtet. Sein Rad hatte er an der Unfallstelle zurückgelassen. An diesem sowie am Auto entstand Sachschaden. Dieser wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Polizeiwache Oggersheim bittet den Radfahrer sich unter der Tel: 0621 963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Mehrere Einbrüche

Ludwigshafen (ots) – Mehrere Einbrüche wurden am Montag der Polizei in Ludwigshafen gemeldet. Zwischen 18.02.2023, 14 Uhr und 20.02.2023, 8:50 Uhr, gelang es Unbekannten in der Wredestraße gewaltsam in ein Rasierer-Fachgeschäft einzudringen. Aus dem Laden wurde Ware im Wert von etwa 20.000 Euro gestohlen.

Am 20.02.2023, gegen 7 Uhr, musste auch der Hausmeister einer Schule in der Freiastraße feststellen, dass seit dem 17.02.2023, 16:30 Uhr, in das Schulgebäude eingebrochen worden war. Unbekannte hatten hierzu ein Fester eingeworfen und waren ins Gebäude eingedrungen. Im Innern wurden Schränke durchwühlt. Ob die Unbekannten etwas gestohlen haben, wird aktuell ermittelt.

Zu einem versuchten Einbruch kam es zwischen dem 17.02.2023, 16:30 Uhr, und dem 20.02.2023, 7 Uhr, außerdem in einem Kinderhort am Kurt-Kreiselmaier-Platz. Unbekannte hatten versucht die Türen des Horts zu öffnen. Sie scheiterten jedoch, sodass es lediglich zu einem leichten Sachschaden kam.

Auch der LKW einer Baumpflege-Firma wurde durch Unbekannte zwischen dem 17.02.2023, 15:15 Uhr, und dem 20.02.2023, 8:15 Uhr, angegangen. Das Fahrzeug war in der Leuschnerstraße am Alwin-Mittasch-Park abgestellt. Es blieb beim Versuch, entwendet wurde nichts. Der Sachschaden durch Hebelspuren durfte sich auf etwa 100 Euro belaufen.

In allen vier Fällen bitten die Kriminalpolizei Ludwigshafen um Ihre Mithilfe. Sachdienliche Hinweise werden unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Geldbeutel geklaut

Ludwigshafen (ots) – Als eine 81-Jährige am Montagmorgen 20.02.2023, zwischen 10:15-10:45 Uhr, in einem Lebensmittel-Discounter in der Mannheimer Straße einkaufte, gelang es einer bislang unbekannten Person unbemerkt ihren Geldbeutel zu stehlen. Dieser hatte sich in ihrer Handtasche befunden, die an ihrem Rollator hing. Im Geldbeutel befand sich neben Ausweisdokumenten auch rund 70 Euro.

Hinweise zur Täterin oder dem Täter liegen nicht vor. Wir bitten daher um Ihre Mithilfe. Wer hat zur fraglichen Zeit etwas beobachtet? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Beachten Sie bitte auch die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Taschendiebstählen zu schützen:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Tasche oder Rucksack.

Fordern Sie einen Sicherheitsabstand ein, wenn Ihnen Fremde zu nahe kommen wollen.

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie nötig.

Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Ihr Smartphone immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich diese unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtel-Innentasche, einen Geld-Gürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb, sondern tragen Sie sie möglichst Körper nah. Stellen Sie Ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt ab oder hängen sie irgendwo auf.

Wurde die Zahlungskarte gestohlen, heißt es umgehend handeln: Veranlassen Sie die sofortige Sperrung aller Karten. Über den Sperr-Notruf 116 116 ist das für alle Girocards und die meisten Kreditkarten möglich.

Für Smartphone Besitzer gibt es die Sperr-App 116 116, mit der sie die Daten ihrer Zahlungskarten in ihrem Handy speichern und die Girocard direkt sperren können.



Zeigen Sie einen Diebstahl auch bei der Polizei an. Diese kann zusätzlich die Sperrung des elektronischen Lastschriftverfahrens per Unterschrift (SEPA-Lastschriften) veranlassen. Prüfen Sie sorgfältig Ihre Kontobewegungen und reklamieren Sie unberechtigte Abbuchungen bei Ihrer Bank oder Sparkasse. Der Sperr-Notruf 116 116 aus Deutschland kostenfrei.