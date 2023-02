Straßenfastnacht 2023

Schifferstadt (ots) – Positive Bilanz der Behörden Nach Pandemiebedingter, zweijähriger Zwangspause, fand bei zunächst sonnigem Wetter am vergangenen Sonntag in der Innenstadt von Schifferstadt die Straßenfastnacht 2023 statt.

Das Ordnungsamt der Stadt Schifferstadt, das Jugendamt der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis sowie die Polizei Schifferstadt führten auch wie in den Vorjahren vernetzte Kontrollen durch. Nach der offiziellen Eröffnung um 14:11 Uhr durch die Bürgermeisterin von Schifferstadt, Ilona Volk, feierten mehrere tausend Menschen ausgelassen die Kampagne.

Nach einer vorläufigen Bilanz kam es zu insgesamt zwölf polizeilichen Maßnahmen. Hierbei wurden nach bisherigem Stand fünf Strafverfahren, ausschließlich wegen Körperverletzung und Beleidigung, eingeleitet. Gegen vier, deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden Personen, mussten Platzverweise ausgesprochen werden.

Ein Schwerpunkt der vernetzten Kontrollen waren Jugendschutz Kontrollen der Polizei gemeinsam mit dem Jugendamt. Hierbei konnten fünf Jugendliche festgestellt werden, die aufgrund ihres Alkoholkonsums im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten übergeben werden mussten.

Für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Schifferstadt handelte es sich um einen arbeitsreichen Einsatz. Aufgrund der seitens der Stadtverwaltung erlassenen Gefahren-Abwehr Verordnung wurden vom Kommunalen Vollzugsdienst und dem eingesetzten Ordnungsdienst circa 300 Liter Branntwein haltige Getränke sowie diverse Glasbehältnisse (z. B. Flaschen und Gläser) und Dosen aus dem Verkehr gezogen.

Darüber hinaus wurden durch den Kommunalen Vollzugsdienst 3 Platzverweise erteilt und 31 Verstöße gegen Urinieren in der Öffentlichkeit festgestellt. Die „Wildpinkler“ erwartet ein Bußgeld.

Auch in diesem Jahr setzte die Stadtverwaltung mit dem 2020 eingeführten Mehrweg-Becher-System wieder ein Zeichen gegen Plastikmüll und für mehr Nachhaltigkeit. Für 2 Euro gab es die bunt bedruckten Becher an jedem Stand zu kaufen. Der Erfolg der Idee zeigte sich direkt nach Abschluss der Veranstaltung: Die Berge aus zerdrückten Einweg-Plastikbechern blieben aus.

Bürgermeisterin Ilona Volk zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der Fastnacht und dankte allen Beteiligten, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.

Auch der eingesetzte Rettungsdienst zog eine positive Bilanz. Während des Festes gab es insgesamt 20 ambulante Versorgungen, lediglich 1 Person musste wegen erhöhtem Alkoholkonsum in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei und Stadt Schifferstadt ziehen im Vergleich zu den Jahren 2020 und 2019 eine insgesamt positive Einsatzbilanz und bedanken sich bei den friedlichen und ausgelassen Feiernden.

Betrugsversuch via Kurznachricht

Hochdorf-Assenheim (ots) – Von ihrer vermeintlichen Tochter erhielt eine 63-jährige aus Hochdorf-Assenheim am vergangenen Montag eine SMS in der sie gebeten wurde, ihrer Tochter zwecks Begleichung einer Rechnung 2.250 Euro auf ein litauisches Konto zu überweisen.

Zufällig rief kurz danach die richtige Tochter den Ehemann der Geschädigten an, worauf der Betrug auffiel. Nach Kontaktaufnahme mit der Bank konnte die Überweisung erfolgreich zurückgehalten werden, sodass der Frau kein Schaden entstand. Fahrradfahrerin leicht verletzt

Schifferstadt (ots) – Zu einem Unfall zwischen einer 30-jährigen Fahrradfahrerin aus Schifferstadt und einem 59-jährigen Pkw-Fahrer, ebenfalls aus Schifferstadt, kam es am Montagmittag im Kreuzungsbereich Selligstraße/Keltenstraße. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer die vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrerin.

Bei dem anschließenden Sturz zog sich die 30-jährige leichte Verletzungen am Kopf und am Knie zu, sodass sie im Anschluss in ein Speyerer Krankenhaus verbracht werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand zudem ein geringer Sachschaden.

Briefkasten beschädigt

Altrip (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag warfen unbekannte Täter eine brennende Shisha-Kohle in den Briefkasten der protestantischen Kirchengemeinde Altrip in der Ludwigstraße. Danach wurde der Briefkasten noch gewaltsam geöffnet. Die in dem Briefkasten befindliche Post wurde zwar beschädigt, war jedoch noch lesbar.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefon 06235 4950 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.