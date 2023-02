Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Tötungsdelikt in Büdingen

Am Montagabend (20.02.2023) kam es in der Büdinger Thiergartenstraße zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 63 Jahre alten, deutschen Staatsangehörigen. Ihr Lebensgefährte steht im dringenden Verdacht, dieser nach einem vorangegangenen, zunächst verbalen Streit derart schwere Verletzungen zugefügt zu haben, dass die 63-Jährige noch vor Ort verstarb.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Ermittlungen nahmen Polizeibeamte den 65-jährigen, deutscher Staatsangehörigen in der Nacht vorläufig fest. Dieser soll auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Gießen am heutigen Dienstag (21.02.2023) dem Haftrichter vorgeführt werden. Derzeit macht der Beschuldigte von seinem Schweigerecht Gebrauch.

Die Staatsanwaltschaft in Gießen ordnete noch in der Nacht die Obduktion des Leichnams an.

Weitere Auskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft in Gießen (Herr Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger, Tel. 0641/934-3230) vor.

17:00 Uhr

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erfolgte am Dienstagnachmittag (21.02.2023) die Vorführung des 65-jährigen Beschuldigten bei Gericht.

Es erging Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des vollendeten Totschlags.

Die umfangreichen Ermittlungen zum Tatablauf und den genauen Tathintergründen dauern an.

Einbrüche in Wölfersheim

Berstadt: Einen Laptop stahlen Kriminelle zwischen Samstagmittag (12 Uhr) und Sonntagmorgen (9.30 Uhr) aus einem Büroraum des Kindergartens in der Berstädter Oberpforte. Um in das Gebäude zu gelangen war zuvor ein Fenster aufgehebelt worden. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Berstadt: Unbekannte brachen im Laufe des Sonntagabends in der Straße „Am Teich“ (OT Berstadt) in ein Einfamilienhaus ein. Zwischen 18.15 Uhr und Mitternacht hatten die Kriminellen dort ein Fenster aufgehebelt und waren so in das Gebäude gelangt. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Offenbar ohne etwas mitzunehmen, flüchteten die Einbrecher anschließend. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Wetterauer Kripo zu melden.

Melbach: Etwa 10 Euro in Münzgeld erbeuteten Einbrecher zwischen Freitagnachmittag (16 Uhr) und Samstagvormittag (11.15 Uhr), indem sie ein Fenster zum Gruppenraum des Kinderhorts im Melbacher Haingraben aufhebelten und dann mehrere Räume durchsuchten. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Friedberg: Katalysator gestohlen

Den an einem blauen VW Polo verbauten Katalysator, der auf dem Parkplatz einer Autowerkstatt in der Pfingstweide stand, entwendeten Diebe zwischen zwischen Freitag (17.02.), 15.30 Uhr und Montag (20.02.), 14 Uhr. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Friedberg: Versuchter Kraftstoffdiebstahl

Vergeblich versuchten Diebe in der Feldgemarkung bei Dorheim, den Kraftstofftank eines Baggers leer zu pumpen. Zwischen Freitag(14 Uhr) und Montag (13.40 Uhr) hatte man sich zunächst gewaltsam Zutritt zur Fahrerkabine verschafft und anschließend den Tank aufgebrochen. Aus diesem wollte man mittels Schlauches das enthaltene Diesel entnehmen. Offenbar jedoch ohne Erfolg. Die Baumaschine stand unter der Brücke der B455. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden. Die Polizei in Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Rosbach: Löcher in LKW-Tanks gebohrt

Unbekannte stahlen zwischen Samstagnachmittag (14.30 Uhr) und Montagmorgen (6.30 Uhr) in der Ober-Rosbacher Carl-Benz-Straße Diesel aus drei LKW. Dazu bohrten sie kurzerhand Löcher in deren Tanks und ließen den Kraftstoff abfließen. Insgesamt erbeuteten sie auf diese Weise etwa 500 Liter.

Friedberg: Schiebetür hält stand

Etwa 1500 Euro Sachschäden an der Eingangstür der Apotheke in der Bismarckstraße versursachte ein Unbekannter am frühen Dienstagmorgen kurz nach 3 Uhr. Der erfolglose Einbrecher hatte offenbar vergeblich versucht, die Schiebetür gewaltsam aufzudrücken. Diese hielt jedoch stand, sodass der Kriminelle von seinem Handeln abließ und flüchtete. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.