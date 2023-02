Haiger: Diebe im Rohbau –

Die Baustelle eines geplanten Seniorenheims in der Schlesischen Straße rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Einbrecher. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 08.30 Uhr betraten die Diebe den Rohbau und brachen im Keller zwei Abteile auf. Hieraus ließen sie eine bisher nicht bekannte Menge an Werkzeugen mitgehen. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf rund 200 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe am Rohbau des Alten- und Pflegeheimes beobachtet? Wem sind dort am Wochenende Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Braunfels: Mit Polo überschlagen –

Schwere Verletzungen trug eine Braunfelserin davon, nachdem sie sich mit ihrem Polo überschlagen hatte. Die 50-Jährige war gestern, gegen 13.35 Uhr auf der Landstraße von Kraftsolms in Richtung Neukirchen unterwegs. Hier kam sie nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben. Ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung rückten an und übernahmen die Erstversorgung. An der Unfallstelle ergaben sich Hinweise, dass die 50-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Die den Unfall aufnehmenden Polizisten ordneten eine Blutentnahme an. Die Braunfelserin wurde mit schweren Verletzungen ins Wetzlarer Krankenhaus eingeliefert. Ihr Polo hat nur noch Schrottwert und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf ca. 18.000 Euro.

Leun: Fußgänger angefahren / Polizei bittet nach Unfallflucht um Mithilfe –

Eine Unfallflucht am frühen Samstagmorgen in der Liebigstraße beschäftigt derzeit die Wetzlarer Polizei. Gegen 03.00 Uhr verließ der 40-jährige Leuner ein Bistro im Röntgenweg und machte sich angetrunken auf den Heimweg. Hierbei überquerte er den Rewe-Parkplatz, lief über den Dieselweg und ging anschließend in die Liebigstraße. Hier hörte er ein sich von hinten näherndes Fahrzeug. Kurz darauf vernahm er quietschende Reifen und nahm einen Lichtkegel wahr. Ehe er sich umdrehen konnte, traf ihn das Fahrzeug und er schleuderte zu Boden. Er verlor das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, lief er mit Schmerzen im Gesäß nach Hause und informierte am späten Vormittag die Polizei. Zuhause vermisste er seine Geldbörse, die er in seiner Hosentasche verstaut hatte. Sein Portemonnaie wurde am Vormittag im Dieselweg gefunden und letztlich bei ihm abgegeben. Ausweise, Bankkarten und sonstige Papiere waren noch darin, einzig das Bargeld fehlte. Der Leuner kann keine weiteren Angaben zu dem Fahrzeug machen, das ihn in der Liebigstraße anfuhr. Als er den Parkplatz des Rewe-Marktes überquerte, fiel ihm ein dunkler Mercedes-Kombi mit zwei Insassen auf. Möglicherweise kommen die Insassen als Zeugen in Betracht, da sie mutmaßlich die quietschenden Reifen gehört haben. Aber auch Anwohner der Liebigstraße könnten am frühen Montagmorgen das Quietschen der Reifen gehört haben.

Die Polizei bittet die beiden Männer, die sich gegen 03.00 Uhr in einem dunklen Mercedes Kombi auf dem Parkplatz des Rewe-Markte aufhielten, sich zu melden. Zudem suchen sie weitere Zeugen, die den Zusammenprall in der Liebigstraße beobachteten oder sonst in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen gemacht haben.

Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.