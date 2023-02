Cappel – Festnahmen nach Einbrüchen

Der Polizei gelang am Montagabend, 20. Februar, gegen 20.45 Uhr, die Festnahme von drei mutmaßlichen Einbrechern sowie die Sicherstellung von umfangreichem Diebesgut und Einbruchswerkzeugen.

Am Montagabend kam es zwischen 18 und 20.30 Uhr in Cappel in der Mönchwaldstraße, dem Teichweg und der Straße Im Lichtenholz zu Einbrüchen. Der oder die Täter drangen jeweils durch aufgehebelte Terrassentüren oder Fenster ein, durchsuchten die Wohnung und stahlen ausschließlich Bargeld, Schmuck und Uhren. In einem Fall flüchteten die Täter vor den heimkehrenden Bewohnern. Die Fahndung der Polizei endete letztlich mit der Festnahme der drei nicht in Deutschland wohnhaften Männer im Alter von 33, 38 und 39 Jahren. Im benutzten Auto und bei anschließenden Durchsuchungen stellte die Polizei nicht nur typische Einbruchswerkzeuge, sondern auch mutmaßliches Diebesgut, u.a. Schmuck und Uhren aus den Einbrüchen in Cappel sicher. Die Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft der sichergestellten mutmaßlichen Beute dauern an. Die Kripo sucht nach den Einbrüchen in Cappel nach Zeugen. Wer hat am Rosenmontagabend insbesondere in der Zeit zwischen 18 und 20.30 Uhr in Cappel fremde Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wem sind diese Männer oder das Fahrzeug aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Lahntal – Unsichere Fahrweise

Die unsichere Fahrweise auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Lahntal war der Grund für eine Polizeikontrolle. Der Alkotest offerierte mit einer positiven Reaktion schließlich den Grund für das Fahrverhalten. Für den 53 Jahre alten Autofahrer endete die Autofahrt am Montag, 20. Februar, gegen 20 Uhr. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und stellte den Führerschein und vorsorglich auch den Autoschlüssel sicher.

Marburg – Positive Testergebnisse

Nachdem der Alkotest eine leichte Alkoholisierung und der Drogentest einen Einfluss von Kokain anzeigte, beendete die Polizei die Autofahrt eines 18-Jährigen, veranlasste eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher. Aufgefallen war der junge Mann, weil er am Dienstag, 21. Februar, um 03.30 Uhr das Rotlicht einer Ampel auf der Südspange missachtete.

Am Dienstagmorgen ( 21.Februar), gegen 05.20 Uhr, kontrollierte die Polizei im Marburger Süden einen Pkw. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 32-jährige Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogentest erhärtete den Verdacht mit einer positiven Reaktion auf Morphin. Eine Blutprobe und eine Unterbindung der Weiterfahrt waren auch hier die Folge.

Momberg – Dachrinne und Ziegel kaputt – Polizei sucht Zeugen

Der Unfallfluchtermittler der Polizei Stadtallendorf sucht Zeugen eines Unfalls am Montag, 20. Februar, zwischen 08 und 09 Uhr, in der Straße Am Kirchberg. Dort beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug die Dachrinne und die Ortgangziegel des Anwesens Am Kirchberg 15. Der Fahrer des mutmaßlich hohen Fahrzeugs, Kleinlastwagen, Lastwagen oder auch Bus bemerkte den Anstoß eventuell nicht und fuhr daher weiter. Wer kann sich erinnern, welches hohe Fahrzeug zur Unfallzeit durch die Straße Am Kirchberg fuhr? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Größerer Polizeieinsatz – Mann bedrohte Rettungskräfte mit Waffe (Folge- und Abschlussmeldung zur Presseinformation vom 20. Februar)

Kirchhain

Montagmorgen (20. Februar) bedrohte ein 75 Jahre alter Mann die Besatzung eines Rettungswagens mit einer Waffe. Der Rettungsdienst zog sich zurück und informierte die Polizei. Letztlich gelang es, den 75-Jährigen dazu zu bewegen, die Wohnung zu verlassen. Er ließ sich widerstandlos durch Spezialkräfte der Polizei festnehmen. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Mittlerweile steht fest, dass es sich bei der sofort sichergestellten Waffe, mit der er die Rettungskräfte bedroht hatte, um eine Schreckschusswaffe handelt. Darüber hinaus stellte die Polizei in seiner Wohnung zwei weitere Waffen, eine Pistole und einen Karabiner, sicher. Für diese Waffen besitzt der 75-Jährige nicht die notwendigen waffenrechtlichen Erlaubnisse. Die Kripo ermittelt aufgrund bisheriger Erkenntnisse wegen der Bedrohung und wegen der festgestellten Verstöße gegen das Waffengesetz. Die Ermittlungen, insbesondere zu den derzeit noch nicht bekannten Hintergründen seines Handelns dauern an. Der 75-Jährige befindet sich mittlerweile in ärztlicher Obhut.

Gladenbach – Schwarzen B-Klasse Daimler angefahren

Nach den Spuren kollidierte ein über die Marktstraße zum Marktplatz fahrendes mutmaßlich größeres Fahrzeug mit dem vor dem Anwesen Marktstraße 15 geparkten schwarzen B-Klasse Mercedes. An dem Mercedes entstand vorne ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Beeinträchtigt waren die Frontstoßstange, der Kotflügel und die Beleuchtung auf der Beifahrerseite. Die Verkehrsunfallflucht war am Freitag, 17. Februar, zwischen 10.15 und 12 Uhr. Aufgrund der Unfallzeit, dem Unfallort und dem wahrscheinlich deutlich vernehmbaren Geräusch beim Zusammenstoß geht die Unfallfluchtermittlerin der Polizei Biedenkopf vom Vorhandensein von Zeugen aus. Wer war zur fraglichen Zeit in der Marktstraße? Wer hat den Knall gehört und in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug wegfahren gesehen? Wer kann Hinweise zum mutmaßlich verursachenden Fahrzeug geben? Wo steht ein seit Freitagmittag frisch unfallbeschädigtes Fahrzeug eventuell mit schwarzen Farbanhaftungen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Gladenbach – Zaunschaden

Am Sonntag, 19. Februar, gegen 10 Uhr, wurde ein Schaden an einem Betonpfosten und an einem daran befestigten Brett des Zauns des Anwesens Kehlnbacher Straße 16 festgestellt. Der für den Schaden wohl ursächliche Verkehrsunfall könnte zurückliegen bis um etwa die Mittagszeit am Donnerstag, 16. Februar. Ein Unfallhergang steht nicht fest und wäre rein spekulativ. Der Unfallort befindet sich an der Kreuzung Kehlnbacher Straße Königsberger Straße. Wer hat in der fraglichen Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem Betonpfosten des Zauns gekommen sein könnte? Wer kann Hinweise geben zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin? Entsprechende Beobachtungen melden Zeugen bitte der Unfallfluchtsachbearbeiterin bei der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Wallau – Kofferraumdeckel eingedrückt und Rücklicht beschädigt – Unfallflucht auf dem EDEKA-Parkplatz

Wer hat am Donnerstag, 16. Februar, zwischen 15.45 und 19.45 Uhr auf dem EDEKA-Parkplatz in der Theodor-Meissner-Straße ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem geparkten grauen Ford B-Max gekommen sein könnte? Diese Zeugen werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtermittlerin der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 in Verbindung zu setzen. Der Verursacher des Schadens hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne eine Nachricht am Auto zu hinterlassen und ohne die Polizei anzurufen.

Marburg – Verursacherin sucht beschädigtes Auto

Nach einem Verkehrsunfall am Montag, 20. Februar, zwischen 10.15 und 10.20 Uhr, in der Straße Im Lichtenholz suchte die Verursacherin vergebens nach dem beschädigten Auto und meldete den Unfall dann bei der Polizei. Die Seniorin hatte nach eigenen Angaben ausgeparkt und dabei offenbar ein gegenüber geparktes Fahrzeug angefahren. Sie hatte zwar ein Geräusch gehört, jedoch keinen Ruck oder Anprall oder ähnliches wahrgenommen und das Geräusch daher nicht auf sich bezogen. Sie setzte ihre Fahrt zunächst fort, stellte später den Schaden an ihrer hinteren Stoßstange fest und begab sich zur Polizei, nachdem sie den beschädigten Wagen in der Straße Im Lichtenholz nicht mehr fand. Leider konnte die Dame keine weiteren Hinweise zu den geparkten Fahrzeugen machen, die sie beim Ausparken sozusagen nebenbei registriert hatte. Welches Fahrzeug parkte in der fraglichen Zeit in der Straße Im Lichtenholz und hat nunmehr einen frischen Unfallschaden? Der Betroffene wird gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Fronhausen – Herunterfallende Steine und Erdklumpen verursachen Schaden

Am Mittwoch, 15. Februar, gegen 17 Uhr, fuhr ein roter Lastwagen mit einem weißen Anhänger über die Kraftfahrstraße von Marburg nach Gießen. Gegen 17 Uhr befand sich das Gespann etwa in Höhe von Fronhausen. Das Gespann verlor während der Fahrt Steine und Erdklumpen, entweder Teile der Ladung oder aber durch den Lastwagen hochgeschleudert. Das führte bei einem nachfolgenden schwarzen BMW Kombi zu einem nach ersten Schätzungen vierstelligen Schaden an der Front. Der BMW Fahrer versuchte noch längere Zeit erfolglos, den Lastwagenfahrer auf sich und den erlittenen Schaden aufmerksam zu machen. Wer war zur Unfallzeit noch dort unterwegs? Wer hat das Geschehen beobachtet? Gibt es eventuell weitere Geschädigte durch die vom Lastwagen verlorenen oder hochgeschleuderten Teile? Zeugen und/oder Betroffene werden gebeten, Kontakt aufzunehmen mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Unfallort: Großseelheimer Straße 42 – Schaden am grauen Ford Kuga

Nach der Feststellung des frischen Unfallschadens hinten links meldete der Fahrer des grauen Ford Kuga eine Verkehrsunfallflucht. Sein Auto parkte zur Unfallzeit zwischen 19.30 Uhr am Mittwoch und 12.30 Uhr am Donnerstag, 16. Februar, am Straßenrand vor dem Anwesen Großseelheimer Straße 62. Nach den Spuren könnte der Verkehrsunfall bei einem Ein- oder Ausparkmanöver passiert sein. Der Schaden am grauen Kuga beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug ergaben sich bisher nicht. Wer hat ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem geparkten SUV gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise auch in diesem Fall an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ockershausen – Unfallflucht in der Sackgasse – Gartenzaun beschädigt

Bei einem noch nicht bekannten Fahrmanöver beschädigte ein Fahrzeug den Gartenzaun des Anwesens In der Wann 15. Das Gebäude befindet sich in einem Stichweg der Straße In der Wann. Es handelt sich um einen schmalen Weg, eine Sackgasse ohne Wendehammer. Der Verkehrsunfall mit dem anschließenden Wegfahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, war zwischen Dienstag 14 und 11 Uhr am Freitag, 17. Februar. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Oberwalgern – Heckstoßstange vom Cupra Formentor beschädigt

Der mittig an der Heckstoßstange beschädigte graue Cupra Fromentor parkte zur Unfallzeit auf dem Privatparkplatz eines Wohnhauses in der Ringstraße. Der Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand zwischen 17.15 Uhr am Sonntag und 12 Uhr am folgenden Mittwoch, 15. Februar. Bislang ergaben sich keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und oder dessen Fahrer oder Fahrerin. Ebenso steht der Unfallhergang nicht fest. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte ebenfalls an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.