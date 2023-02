Graffitisprayer am Werk – Zeugen gesucht!

Gießen (ots) – Einen Fall von illegalem Graffiti haben Beamte der

Bundespolizeiinspek-tion Kassel aufgenommen. Im Bahnhof Gießen auf dem

Abstellgleis 123 beschmierten bislang Un-bekannte einen abgestellten Reisezug

der Deutschen Bahn AG (70 qm). Festgestellt wurde der Schaden von

Bahnmitarbeitern vor der Inbetrieb-nahme des Zuges. Die Tatzeit kann nach ersten

Ermittlungen auf den Zeitraum vom 20.2. um 1:25 Uhr bis zum 20.2. um 3:33 Uhr

eingegrenzt werden.

Hoher Sachschaden

Der angerichtete Gesamtschaden beträgt rund 6000 Euro.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen

kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-816160 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Gießen: Raub scheitert

Nach einem versuchten Raub am Samstag, 18. Februar, im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Troppauer Straße ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise zum flüchtigen Täter. Dieser versuchte gegen 22.30 Uhr einer 55-jährigen Gießenerin ihre Handtasche zu entreißen. Doch die Frau setzte sich zur Wehr, kassierte im Zuge dessen mehrere Schläge und schaffte es dennoch, ihn aus dem Haus auszusperren. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung und wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, 170cm bis 175cm groß, schlank, Unterlippenbart, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, wobei er die Kapuze auf dem Kopf trug, schwarzer Jogginghose, weiße Sneaker. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Falsche Handwerker unterwegs – Polizei warnt vor Dieben

Als falsche Handwerker versuchten zwei Männer gestern Nachmittag in der Dammstraße bei älteren Menschen Beute zu machen. Gegen 13.00 Uhr klingelte ein Unbekannter bekleidet mit einer Warnweste und Arbeitshose bei einer betagten Gießenerin In der Dammstraße. Er gab an, dass es in der Nähe zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei und verschaffte sich somit Zugang zur Wohnung. Dort lenkte er die Seniorin ab, indem sie den Wasserhahn für mehrere Minuten beobachten musste. Währenddessen öffnete er offenbar die Wohnungstür und ließ einen Komplizen herein. Mit Bargeld flüchtete das Duo aus der Wohnung. Beschreibung der Tatverdächtigen: Einer ist etwa 50 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß, dunklerer Hautteint, dunkle Haare. Er sprach deutsch und trug eine Kopfbedeckung. Der Andere ist zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß, zwischen 30 und 35 Jahren und kräftig. Er hat dunkle Haare, einen dunkleren Hautteint, einen dunklen Bart und trug eine Warnweste in Orange/gelb.

In der Marburger Straße versuchten Unbekannten offenbar auch als falsche Handwerker in die Wohnung einer Seniorin zu gelangen. Gegen 12.50 Uhr klingelten die Unbekannten bei der Dame Wem sind die beschriebenen Männer in der Dammstraße oder der näheren Umgebung ebenfalls aufgefallen. Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Drei Tatverdächtige nach Diebstahl ermittelt

Die Polizei konnte nach einem Diebstahl in der Rödgener Straße drei mutmaßliche Tatverdächtige ermitteln. Das Trio stieg am Gießener Bahnhof in ein Taxi ein und ließ sich zur Asylunterkunft in der Rödgener Straße bringen. Während zwei Männer den Fahrer ablenkten, griff der Dritte nach dessen Geldbörse. Das Trio stieg aus und ging auf das Gelände der Asylunterkunft. Wenig später bemerkte der Taxi-Fahrer den Diebstahl und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu drei algerischen Bewohnern im Alter von 20, 28 sowie 34 Jahren und dauern an.

Gießen: Schulgebäude beschmiert

Etwa 450 Euro Sachschaden hinterließen Schmierfinke an einer Schule in der Lützellindener Straße in Klein-Linden. Die Unbekannten sprühten zwischen 16.00 Uhr am Samstag und 07.00 Uhr am Montag mehrere Graffitis an die Schulgebäude. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Auseinandersetzung in der Höhlerstraße

Auf dem Gehweg in der Höhlerstraße gerieten Montagabend gegen 18.15 Uhr zwei Männer im Alter von 39 und 41 Jahren in Streit. In dessen Verlauf kam es zur Schubserei und zu Beleidigungen. Wer hat den Vorfall in der Höhlerstraße Montagabend mitbekommen? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: E-Bike weg

In einem Mehrfamilienhaus in der Marktstraße schlugen Fahrraddiebe zu. Zwischen 20.45 Uhr am Sonntag und 10.00 Uhr am Montag kamen sie in den Hausflur und entwendeten ein weißes Pedelec des Herstellers Ado. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Bikes machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: 21-Jähriger wirft mit Pflasterstein

Ein 21-Jähriger warf am Montag gegen 20.50 Uhr mit Pflastersteinen die Scheiben einer Bushaltestelle im Schiffenberger Weg ein. Die Polizei leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Wettenberg: Dacheinstieg in Launsbach

In der Straße Am Weidacker verschafften sich Diebe Zutritt zu einem Einfamilienhaus, indem sie am Sonntag, 19. Februar, zwischen 19.15 Uhr und 20 Uhr über das Dach in das Haus einstiegen. Dabei verursachten sie einen etwa 1.000 Euro hohen Schaden. Anschließend durchsuchten sie das ganze Haus und flüchteten danach unerkannt. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Ermittlungen ergaben, dass es sich um mindestens zwei Täter gehandelt haben muss. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wem sind im genannten Zeitraum Personen auf einem Dach aufgefallen? Möglicherweise waren die Diebe vom Feld aus zu sehen. Weiterhin bittet die Polizei um Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweise an die Telefonnummer 0641-7006-3555.

Staufenberg: Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet

Am Montag (20.Februar) gegen 7.40 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann in einem Audi die Mainzlarer Straße und beabsichtigte in den Kreisverkehr einzufahren. Dabei missachtete der Audi-Fahrer offenbar die Vorfahrt einer 60-jährigen Ford-Fahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Sachschaden wird auf insgesamt 7.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Auffahrunfall in der Bleichstraße

Eine 51-jährige Frau in einem Toyota befuhr am Montag (20.Februar) gegen 16.15 Uhr die Bleichstraße und musste verkehrsbedingt an der Einmündung zur Südanlage hinter dem BMW eines 26-Jährigen anhalten. Die Toyota-Fahrerin entschloss sich auf der linken Spur einzuordnen und fuhr dafür an dem BMW vorbei. Offenbar zeitgleich scherte der BMW-Fahrer ebenfalls auf die linke Spur aus und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.