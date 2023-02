Grundstücksmauer beschädigt

Mittelkalbach. Zwischen Sonntag (19.02.), 21 Uhr, und Montag (20.02.), 8.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Mittelkalbach in der Raiffeisenstraße eine Grundstücksmauer auf bislang unbekannte Weise. Der Sachschaden an den Steinen der Grundstücksmauer wird auf rund 200 Euro beziffert.

Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten in Neuhof unter 06655-9688-0.

27.600 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Künzell. Sachschaden in Höhe von ca. 27.600 Euro entstand bei einem Unfall am Montag, (20.02.) in Künzell-Engelhelms. Eine 79-jährige BMW-Fahrerin befuhr gegen 09.00 Uhr die Edelzeller Straße in aufsteigende Richtung. In Höhe der Hausnummer 19 stieß sie aus unbekannter Ursache gegen einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten BMW, dieser wurde auf den vor ihm stehenden BWM geschoben. Das Fahrzeug der 79-Jährigen prallte ab und kollidierte mit dem Heck eines geparkten Jeeps, welcher anschließend gegen den vor ihm stehenden Volvo gedrückt wurde. An allen fünf Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Radfahrer schwer verletzt

Fulda. Ein 55-jähriger Radfahrer aus Künzell wurde bei einem Unfall am Montag (20.02.) schwer verletzt. Er befuhr gegen 11.40 Uhr in Fulda die Engelhelmser Straße aus südlicher Fahrtrichtung kommend in Fahrtrichtung Norden und wollte den Kreuzungsbereich Hohenlohestraße / Chattenstraße / Keltenstraße / Engelhelmser Straße bei grün zeigender Ampel geradeaus überfahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 82-jährigen VW-Fahrerin, welche die Hohenlohestraße aus Fahrtrichtung Norden kommend in Fahrtrichtung Süden befuhr und bei ebenfalls grüner Ampel in den Kreuzungsbereich einfuhr um nach links in die Chattenstraße abzubiegen. Der Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen in das Städtische Klinikum in Fulda gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Rollerfahrer stürzt

Großenlüder. Bei einem Unfall am Montag (20.02.) erlitt ein 33-jähriger Roller-Fahrer aus Fulda leichte Verletzungen. Er befuhr gegen 16.00 Uhr in Großenlüder die Zufahrtsstraße „Zum Himmelsberg“ aus Richtung Kleinlüder kommend in Richtung Hessenmühle. Auf halber Strecke verlor er die Kontrolle über den Roller und stürzte linksseitig in eine Böschung. Mit leichten Verletzungen wurde er in das Städtische Klinikum Fulda gebracht. Da bei dem 33-Jährigen Verdacht auf Alkoholgenuss bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro.

Volvo-Fahrerin fährt gegen geparkten Pkw

Fulda. Eine 56-jährige Volvo-Fahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Montag (20.02.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 20.15 Uhr in Fulda die Maberzeller Straße stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 23 kam sie aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen ordnungsgemäß abgestellten VW auf. Dieser wurde ca. 15 Meter nach vorne auf die Fahrbahn gegen einen Baum geschoben, welcher vollständig abgeknickt wurde. Der Volvo kam auf dem angrenzenden Gehweg zum Stehen. Die 56-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 17.400 Euro.

Kollision beim Einparken

Bad Hersfeld. Am Montag (20.02.), gegen 08.50 Uhr, parkten eine 65-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld und eine 40-jährige Pkw-Fahrer aus Hauneck auf zwei gegenüberliegenden Parkplätzen vor der VR-Bank „Am Markt“. Beide Fahrerinnen parkten zeitgleich rückwärts aus. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Zeugenhinweise erbeten

Bad Hersfeld. Am Montag (20.02.), gegen 12.50 Uhr, befuhr eine 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Eiterfeld die Eichhofstraße in östliche Richtung. Ein unbekannter Pkw-Fahrer wollte nach Aussage der Pkw-Fahrerin mit seinem Fahrzeug verbotswidrig aus dem Abteiweg nach links in die Eichhofstraße einbiegen. Die 48-Jährige musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, auf den Gehweg ausweichen, wodurch ein Reifen des Fahrzeugs beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Tätliche Auseinandersetzung vor einer Bar – Zeugenhinweise erbeten

Fulda. In den späten Abendstunden kam es am Montag (20.02.) gegen 21:45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einer Bar in der Karlstraße, bei welcher zwei Beteiligte schwer verletzt wurden.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gerieten mehrere Personen im Eingangsbereich einer Bar in Streit, in deren Verlauf ein 21-jähriger Mann aus Hofbieber sowie ein 24-jähriger Mann aus Fulda mittels eines noch unbekannten Stichwerkzeugs schwer verletzt wurden. Beide kamen zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser und befinden sich in stabilem Zustand. Eine Person wurde vorläufig festgenommen. Ob diese an den Stichverletzungen beteiligt war, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Fulda. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter der 0661 1050 in Verbindung zu setzen.

Körperliche Auseinandersetzung mit zwei Schwerverletzten

Fulda. Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße „Am Rosengarten“ kam es am Montagabend (20.02.) gegen 21:50 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, in deren Folge beide schwer verletzt wurden.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gerieten ein 24-jähriger Mann und ein 25-jähriger Mann, beide aus Fulda, verbal in Streit, welcher sich im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Hierbei stach der 24-Jährige zweimal mit einem Messer auf den 25-Jährigen ein und verletzte ihn lebensbedrohlich. Der 24-Jährige erlitt durch Schläge ebenfalls schwere Verletzungen. Beide Personen kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser.

Die genauen Hintergründe sind derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

Vermisste Minderjährige im Bahnhof Fulda aufgegriffen

Fulda (ots) – Eine 12-Jährige aus Rotenburg a.d.F., die aus der

Kinderpsychiatrie abgängig war, wurde nach einer kurzen Vemisstenfahndung

gestern Nachmittag (20.2. / 16:10 Uhr) im Bahnhof Fulda aufgegriffen.

Das Mädchen wurde kurz zuvor als vermisst gemeldet. Nach einer ausführlichen

Absuche im Bahnhof, wurde sie wohlauf angetroffen und anschließend der

psychiatrischen Einrichtung übergeben werden.

Eine Streife des Bundespolizeireviers Fulda entdeckte das 12-jährige Mädchen

beim Aufgang zum Bahnsteig 8/9.

Einsatzbilanz der Bundespolizei in Fulda und Marburg an Rosenmontag

Fulda / Marburg (ots) – Mit rund 90.000 Närrinnen und Narrhalesen feierte der

diesjährige Rosenmontagsumzug in Fulda einen neuen Besucherrekord. Rund 5.000

Teilnehmer wählten die Bahn als Beförderungsmittel nach Fulda. In Marburg

reisten rund 500 Personen mit der Bahn an und feierten den Höhepunkt der

Fastnachtszeit an Rosenmontag. Der größte Straßenumzug in Hessen fand in Fulda

statt. Die gesamte An- und Abreise im Bahnhof Fulda verlief ohne besondere

Vorkommnisse. Bis auf kleinere Auseinandersetzungen zwischen alkoholisierten

Personen, zieht die Bundespolizeiinspektion Kassel eine positive Bilanz für den

Einsatz.

Einbruch in Vereinsheim

Ebersburg. Unbekannte Täter verschafften sich am Montag (20.02.), zwischen 0 und 5 Uhr, Zutritt zu einem Vereinsheim im Wittiggrund in Thalau. Durch gewaltsames Aufbrechen der Eingangstür gelangen sie in das Innere und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung und hinterließen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl von Pkw

Hosenfeld. Ein unbekannter Täter versuchte nach derzeitigen Erkenntnissen am Montagmittag (20.02.), gegen 15.55 Uhr, einen grauen 3er BMW zu entwenden. Das Fahrzeug stand auf dem Hof vor einem Wohnhaus in der Forststraße. Die Besitzer wurden auf den Diebstahlversuch aufmerksam. Der Unbekannte flüchtete daraufhin und wird von den Zeugen wie folgt beschrieben: männlich, circa 16-18 Jahre, circa 170-180 Zentimeter groß, sportliche Gestalt, dunkle schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen grün-lila gestreiften Jogginganzug im 80er-Jahre-Stil und einem blauen Stirnband. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Petersberg. Ein Einfamilienhaus in der Straße „Igelstück“ war am Montag (20.02), zwischen 7.40 Uhr und 20 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Im rückwärtigen Bereich hebelten sie die Terrassentür auf und entwendeten diverse Wertgegenstände aus dem Inneren. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Osthessen. Wie in jedem Jahr nahm die Fastnachtszeit am heutigen Rosenmontag (20.02.) ihren Höhepunkt. In ganz Osthessen feierten tausende Närrinnen und Narrhalesen bei sonnigem Wetter auf verschiedenen Veranstaltungen und Umzügen ausgelassen und in den allermeisten Fällen friedlich.

Die osthessische Polizei war überall als Ansprechpartner präsent und gewährleistete die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger.

Der traditionelle Umzug in Fulda startete pünktlich um 13:33 Uhr. In der Innenstadt feierten rund 85.000 Besucherinnen und Besuchern einen närrischen Rosenmontag. Gegen 17 Uhr hatten alle 4.000 Umzugsteilnehmer die Strecke quer durch die Innenstadt passiert. Aufgrund des hohen Besucheraufkommens und der entsprechend notwendigen Verkehrsmaßnahmen, kam es im Innenstadtbereich noch einige Zeit länger zu Behinderungen.

Gegen 16:30 Uhr kam es am Buttermarkt zu einem möglichen Kontakt zwischen einer 8-jährigen Fußgängerin und dem Schlussfahrzeug der Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen touchierte der Pkw möglicherweise im dichten Zuschauergedränge das Mädchen leicht. Ob die 8-Jährige dabei verletzt wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die entsprechenden Unfallermittlungen wurden aufgenommen.

Nach dem Ende des Umzugs feierten viele Besucherinnen und Besucher im Innenstadtbereich weiter. Hierbei kam es vereinzelt zu kleineren Auseinandersetzungen zwischen Personen, die oftmals zu tief ins Glas geschaut hatten. Mehrere Platzverweise wurden ausgesprochen.

Aus polizeilicher Sicht waren bis zum Berichtszeitpunkt darüber hinaus erfreulicherweise keine weiteren nennenswerten Zwischenfällen bei den Veranstaltungen im gesamten Landkreis Fulda zu verzeichnen.

Weitere Veranstaltungen im Überblick:

Etwa 3.500 Narren fanden sich zum Fastnachtsumzug in Büchenberg ein, um mit den rund 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu feiern. Nach Umzugsende ging das närrische Treiben im Ortskern und am Bürgerhaus weiter.

In Mittelkalbach säumten rund 1.500 Besucherinnen und Besucher die Strecke des Umzuges, der sich bis circa 15:10 Uhr mit rund 400 Narren durch den Ortskern schlängelte.

In Hünfeld feierten 3.500 Zuschauerinnen und Zuschauer und rund 1.500 Teilnehmende beim dortigen Umzug den Rosenmontag, in Eiterfeld waren etwa 8.900 Närrinnen und Narren zu Besuch.

Auch während der Umzüge in Hosenfeld (2.500 Gäste), Schweben (250 Gäste), Blankenau (150 Gäste), Grüsselbach (1.300 Gäste) und Rückers (500 Gäste) wurde friedlich und ausgelassen gefeiert.

Natürlich hatte die osthessische Polizei auch die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführenden besonders im Blick. Erfreulicherweise auch hier: positive Bilanz. Die Allermeisten hielten sich an „Don´t drink and drive!“