Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Baumaschinen und Baumaterial entwendet – Offenbach

(fg) Am Wochenende waren Unbekannte im Kellergeschoss eines Rohbaus in der Bieberer Straße (90er-Hausnummern) zugange, hebelten eine Metallzugangstür auf und entwendeten anschließend Baumaschinen sowie Baumaterial. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr. Die Kriminalpolizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Unbekannte stahlen Feuerlöscher aus Parkhaus – Offenbach

(jm) Unbekannte stahlen zwischen Donnerstag (12 Uhr) und Montagmorgen (7.30 Uhr) aus einem Parkhaus in der Berliner Straße (180er-Hausnummern) sechs Feuerlöscher. Die Täter betraten die Treppenhäuser des Parkhauses und nahmen auf den unterschiedlichen Ebenen die Feuerlöscher aus den Sicherungsbehältern mit. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Unfallflucht auf dem Parkplatz vor einem Getränkemarkt – Hainburg/Hainstadt

(jm) Innerhalb von 15 Minuten ereignete sich am Freitagmorgen auf dem Parkplatz vor einem Getränkemarkt in der Straße „Auf das Loh“ eine Unfallflucht, bei der ein geparkter BMW beschädigt wurde. Der Eigentümer stellte seinen schwarzen Wagen gegen 8.30 Uhr ab. Als er gegen 8.45 Uhr zurückkam, stellte er den Schaden in Höhe von etwa 400 Euro auf der Beifahrerseite fest. Bevor der Fahrer sein Auto dort vorwärts in der Parklücke einparkte, soll nach seinen Angaben bereits ein bronze-rötlicher SUV neben ihm gestanden haben. Auf der Fahrerseite saß ein etwa 60 bis 70 Jahre alter Mann mit grauen Haaren. Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass dieses als mögliches Verursacherfahrzeug in Betracht kommt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizei in Seligenstadt.

Main-Kinzig-Kreis

Exhibitionist entblößt sich vor Spaziergängerin – Hanau

(cl) Ein etwa 20 Jahre alter Exhibitionist hat sich am Freitagmorgen in der Straße „Schäferheide“ vor einer Spaziergängerin entblößt. Gegen 9.25 Uhr war die 50-jährige Frau spazieren, als der etwa 1,65 Meter große sowie schlanke Mann an sie herantrat und sich entblößte. Nachdem die Spaziergängerin ihn anschrie, flüchtete der Sittenstrolch, der eine dunkle Jacke mit braunem Pelzbesatz, ein schwarzes Sweatshirt, eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Rucksack mit Motiv trug, in Richtung einer Schule. Bereits am 31. Januar dieses Jahres entblößte sich ein junger Mann auf einem Spielplatz im Heinrich-Heine-Weg. Gegen 16 Uhr ließ der Unbekannte, der als circa 20 Jahre mit weißem Kapuzenpullover und dunkelgrauer Jogginghose beschrieben wird, seine Hose vor einer 37-jährigen Spaziergängerin herunter. Ob es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt, ist ebenfalls Bestandteil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Hanau sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.