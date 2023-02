Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Einbrüche in Bad Homburg,

Bad Homburg v. d. Höhe, 18.-20.02.2023

(pa)Am Montag wurden der Polizei in Bad Homburg zwei Wohnungseinbrüche zur Anzeige gebracht. Eine der Taten ereignete sich in der Straße „Im Birnbaumfeld“ im Stadtteil Dornholzhausen. Die Täter hebelten die Terrassentür eines dortigen Einfamilienhauses auf und durchsuchten die Wohnräume. Mit einigen Wertgegenständen verließen sie den Tatort anschließend unerkannt. Der Tatzeitraum kann ersten Erkenntnissen nach auf die Zeit zwischen Samstag und Sonntagvormittag eingegrenzt werden. Am Montag kam es tagsüber zu einem weiteren Fall, der sich im Kirdorfer Gluckensteinweg zutrug. Dort verschafften sich Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus Zutritt zu einer der Wohnungen. Die Täter entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Fahrräder gestohlen,

Kronberg im Taunus, Oberer Lindenstruthweg, 18.02.2023, 22.00 Uhr bis 19.02.2023, 10.00 Uhr

(pa)In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte in Kronberg zwei Fahrräder entwendet. Die beiden Räder standen in der Straße „Oberer Lindenstruthweg“ in einer Einfahrt und waren dort an einem Fahrradständer angeschlossen. Die Täter durchtrennten die Fahrradschlösser und stahlen die beiden Mountainbikes, deren Wert zusammen auf etwa 1.700 Euro geschätzt wird. Es handelt sich um ein grünes Modell „Rockhopper“ des Herstellers „Specialized“ sowie ein lilafarbenes Modell „Marlin“ der Marke „Trek“. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Unbekannter beschädigt Pkw,

Oberursel, Goethestraße, 21.02.2023, gg. 00.35 Uhr

(pa)In Oberursel kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem Fall von Vandalismus an einem geparkten Pkw. Gegen 00.35 Uhr wurde ein in der Goethestraße abgestellter Skoda durch einen bislang unbekannten Mann mutwillig beschädigt. Der Täter riss an dem Kleinwagen die Antenne sowie einen Scheibenwischer ab und zerstach einen der Reifen. Anschließend verließ der Unbekannte den Tatort in Richtung Hans-Thoma-Straße. Zeugenangaben zufolge soll er etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 180 cm groß und schlank gewesen sein. Der Mann sei dunkel gekleidet gewesen, unter anderem mit einem Kapuzenpullover. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240 – 0.

Farbschmierereien in Oberhöchstadt,

Kronberg im Taunus, Oberhöchstadt, Nacht zum 20.02.2023

(pa)In Kronberg Oberhöchstadt kam es von Sonntag auf Montag zu mehreren Fällen von Sachbeschädigung durch Farbschmierereien. Mit schwarzer und rosafarbener Spühfarbe verunstalteten die Täter in der Friedensstraße an vier Häusern die Fassaden sowie ein Hoftor. Unweit davon wurden in der Straße „Am Kirchberg“ zwei Bushaltestellen ebenfalls entsprechend beschmiert. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06174) 9266 – 0 zu melden.

Polizei bittet nach Hundebiss um Hinweise, Neu-Anspach, Stabelsteiner Weg, 08.02.2023, gg. 14.15 Uhr

(pa)Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen ermittelt derzeit in einem Fall von fahrlässiger Körperverletzung, der sich am Mittwoch, den 08.02.2023 in Neu-Anspach zugetragen haben soll. Gemäß den Schilderungen des Anzeigenerstatters befand dieser sich am Nachmittag des besagten Tages auf einem Spaziergang in der Feldgemarkung in Verlängerung des Stabelsteiner Wegs, als er auf eine Gassigängerin gestroffen sei, die ihren Hund an einer Schleppleine geführt habe. Dabei habe die Frau den Hund nicht unter ihre Kontrolle bringen können, sodass dieser den 64-jährigen Geschädigten durch Kratzen und Beißen verletzt habe. Die Gassigängerin habe vor Ort eine Herausgabe ihrer Personalien verweigert und sich von der Örtlichkeit entfernt. Die Frau wird beschrieben als etwa 55 bis 65 Jahre alt und circa 162 cm bis 165 cm groß mit hagerer, vorgebeugter Gestalt. Getragen habe sie einen hellen Mantel. Bei dem Hund soll es sich um einen schwarz-weißen Border Collie gehandelt haben, mutmaßlich mit dem Namen „Mogli“. Darüber hinaus soll ein bislang unbekanntes Pärchen, das sich ebenfalls auf einer Gassirunde befand, den Vorfall beobachtet haben. Der Mann und die Frau sollen jeweils etwa 62 bis 68 Jahre alt gewesen sein. Ausgeführt haben sollen sie zwei kleine weiße Hunde. Die Polizei bittet dieses Zeugenpärchen sowie Personen, die Hinweise auf die Identität der Frau mit dem Border Collie geben können, sich unter der Telefonnummer (06081) 9208 – 0 zu melden.