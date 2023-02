Bergstrasse

Grasellenbach: Verkehrsunfallflucht auf der Siegfriedstraße

Grasellenbach (ots) – Am Freitag (17.02.), gegen 11.50 Uhr, befuhr ein

57-jähriger Autofahrer die Siegfriedstraße in Richtung Wegscheide, als ihm der

Fahrer eines dunkelblauen Autos entgegenkam. Dieser fuhr in Höhe der Hausnummer

53 links an einem parkenden Fahrzeug vorbei und geriet dabei auf die Fahrbahn

des 57-jährigen. Hierbei touchierten sich die beiden linken Außenspiegel. Der

unbekannte Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten

als Unfallbeteiligter nachzukommen. Er verlor bei der Kollision einen Teil

seines linken Außenspiegels. Bei dem bislang unbekannten Fahrzeug handelt es

sich vermutlich um einen blauen Opel Astra. Es entstand ein Schaden von circa

150 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden

gebeten, sich telefonisch mit der Polizeidienststelle in Wald-Michelbach

(06207/9405-0) in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

An Fasching mit über 4 Promille einen Unfall verursacht

Darmstadt (ots) – Am frühen Faschings-Dienstag befuhr ein 34-jähriger Mann aus

dem Landkreis Heilbronn die BAB 5 an der Ausfahrt DA-Eberstadt. An der Kreuzung

zur B 3 zeigte die Lichtzeichenanlage „ROT“. Offensichtlich erkannte der Fahrer

die Situation zu spät und fuhr auf die wartende 27- jährige Frau auf, die dann

noch auf den vor ihr wartenden 53-jährigen Mann, beide aus dem Landkreis

Bergstraße, auf.

Der Grund für das verkehrswidrige Verhalten des Verursachers

wurde der aufnehmenden Polizeistreife der Autobahnpolizei schnell deutlich. Ein

vor Ort durchgeführter Alkohol-Atem-Test brachte kurz darauf die Gewissheit:

4,01 Promille stand auf dem Messgerät. Glücklicherweise wurde durch den

Zusammenstoß der Fahrzeuge niemand verletzt, der angerichtete Sachschaden war

jedoch beachtlich. Knapp 50.000 EUR war die Gesamtbilanz dieses Crashes,

zusätzlich wurde ein Verfahren gegen den Unfallfahrer eingeleitet. Neben der

obligatorischen Blutentnahme wurde auch entsprechend der Führerschein

sichergestellt.

Durch den Unfall wurde der morgendliche Berufsverkehr erheblich

gestört. Es kam zu einem längeren, gefährlichen Stau bis auf die Autobahn,

sodass sogar der Anschluss Darmstadt-Eberstadt aus Richtung Süden vorübergehend

voll gesperrt werden musste, bis das stark demolierte Auto des Unfallfahrers

entfernt werden konnte.

Darmstadt: Kriminelle geben vor Wasserleitungen zu prüfen und erbeuten Schmuck

Darmstadt (ots) – Zwei noch unbekannte Männer hatten am Montag (20.2.) in der

Kittlerstraße nichts Gutes im Sinn. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte das

Duo gegen 12.45 Uhr bei einer Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses und gaben vor,

Handwerker zu sein, beauftragt damit, die Wasserleitungen prüfen zu müssen. Im

guten Glauben gewährte die Darmstädter den beiden Unbekannten Einlass. Während

einer der Unbekannten die Dame in ein Gespräch verwickelte, suchte sein

Begleiter nach Beute. Als das Duo die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die

hilfsbereite 78-Jährige das Fehlen ihres Schmuckes. Beide Männer wurden auf ein

Alter zwischen 30 und 35 Jahre geschätzt, beide waren dunkel bekleidet und

trugen FFP2-Masken. Nähere Details zur Beschreibung liegt der Polizei derzeit

nicht vor. In diesem Zusammenhang suchen die Beamtinnen und Beamten Zeugen mit

sachdienlichen Hinweisen, die das Duo möglicherweise in Tatortnähe beobachten

konnten. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die Kriminalpolizei in Darmstadt

(K21/22) zu erreichen.

Darmstadt-Arheilgen: Werkzeug entwendet und Diesel abgezapft

Darmstadt (ots) – Zwischen Freitag (17.2.) und Montag (20.2.) haben Kriminelle

auf einer Baustelle in der Frankfurter Landstraße ihr Unwesen getrieben. Die

Täter verschafften sich Zugang zu dem Gelände und machten sich dort an einem

Bagger zu schaffen. Sie brachen das Werkzeugfach auf und zapften Diesel ab. Der

Schaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Das Kommissariat 43 in

Darmstadt ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690

sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt-Nord: Grauer Peugeot entwendet / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Am Montag (20.2.) hatten es Diebe in der Zeit zwischen 12 Uhr

und 21 Uhr auf einen grauen Peugeot in der Arheilger Straße abgesehen. Auf noch

nicht bekannte Weise gelangen die Täter in das Fahrzeug und suchten damit das

Weite. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Auto die Kennzeichen DA-QA 235

angebracht. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges, nimmt die

das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151/969-41110 entgegen.

Darmstadt-Bessungen: Schnelle Festnahme nach Fahrraddiebstahl / Sicherstellung und Ermittlungsverfahren

Darmstadt (ots) – Ein 25-Jähriger kam am frühen Dienstagmorgen (21.2.) nicht

weit, nachdem er gegen 1.30 Uhr bei einem Fahrraddiebstahl in der Osannstraße

beobachtet werden konnte. Dort hatte der Tatverdächtige ein Grundstück betreten,

sich ein Fahrrad geschnappt und die Flucht angetreten. Zeugen alarmierten sofort

die Polizei. Im Rahmen der unmittelbaren Fahndung stellten die Beamtinnen und

Beamten den Beschriebenen. Bei seiner Kontrolle zeigte sich, dass er zu dem

mitgeführten Rad keine schlüssigen Angaben machen konnte, es sich dabei jedoch

auch nicht um das Diebesgut aus der Osannstraße handelte. Es erfolgte seine

vorläufige Festnahme und die Sicherstellung des mutmaßlich gestohlenen

Zweirades. Er wurde mit zur Wache genommen und verbrachte die Nacht im Gewahrsam

der Polizei. Nach Abschluss aller Maßnahmen, inklusive einer

erkennungsdienstlichen Behandlung, wurde der Frankfurter nach Hause entlassen.

Er wird sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Die Ermittlungen

zu den Hintergründen hat das Kommissariat 43 in Darmstadt übernommen (Rufnummer

06151/9690).

Darmstadt-Arheilgen: Versuchter Einbruch in Bungalow / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – An dem Fenster eines Bungalows im Zilleweg haben sich bislang

noch unbekannte Täter offenbar in den zurückliegenden Tagen zu schaffen gemacht.

Am Montagabend (20.2.) gegen 17.30 Uhr waren die Spuren der ungebetenen Besucher

entdeckt und Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Diese hat die

Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls einleitet und

sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Die Schadenshöhe und die Tatzeit sind

aktuell noch nicht bekannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 zu

melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Wixhausen/Arheilgen/Erzhausen/Messel: Odine Kunert ist neue Schutzfrau vor Ort

Wixhausen/Arheilgen/Erzhausen/Messel (ots) – Odine Kunert vom Polizeipräsidium

Südhessen ist die neue Schutzfrau vor Ort für die Darmstädter Stadtteile

Wixhausen und Arheilgen sowie für die Gemeinden Erzhausen und Messel.

Am Dienstag (21.2.) wurde sie, zusammen mit Uwe Kittner, der als Kontaktbeamter

der Stadt Darmstadt für die Belange der Einwohner in Wixhausen zuständig ist,

von dem Ordnungsdezernenten Paul Georg Wandrey vorgestellt.(Bezugsmeldung,

Pressetext der Stadt Darmstadt: https://www.darmstadt.de/nachrichten/darmstadt-a

ktuell/news/neue-schutzfrau-und-neuer-kontaktbeamter-fuer-den-stadtteil-wixhause

n-vorgestellt )

Als Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Polizei blickt die 41-jährige

Schutzfrau auf 16 Jahre Diensterfahrung zurück, in der sie im polizeilichen

Einzeldienst und als Ermittlerin in Darmstadt tätig war. Seit August des letzten

Jahres ist sie die Ansprechpartnerin für Bürgerinnen und Bürger in ihrem

Zuständigkeitsbereich. „Ich freue mich sehr, als Bindeglied zwischen Kommune,

den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Polizei zu fungieren“, so die

Polizeioberkommissarin.

Odine Kunert ist im 3. Polizeirevier (Röntgenstraße 41, 64291 Darmstadt; Tel.:

06151 / 96941352; Mobil: 0162 / 6181384:Email:

svo-darmstadt-prev03.ppsh@polizei.hessen.de) zu erreichen.

Münster-Altheim: Bewohner überrascht Einbrecher / Polizei sucht Zeugen

Münster-Altheim (ots) – Das kriminelle Vorhaben eines bislang unbekannten Mannes

scheiterte am Montagabend (20.2.). In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach

Zeugen. Gegen 21 Uhr gelangte ein Unbekannter unter Einwirkung von Gewalt ins

Innere eines Einfamilienhauses in der Sudetenstraße. Der Kriminelle schaute sich

im Anschluss in den Räumen des Hauses um und traf schließlich auf den Bewohner.

Sofort suchte der unbekannte Kriminelle das Weite, ohne Beute gemacht zu haben.

Dennoch entstanden Schäden, die auf circa 300 Euro geschätzt werden. Der

Flüchtige soll um die 1,80 Meter groß gewesen sein und eine Brille getragen

haben. Weitere Details zu seinem Aussehen liegen der Polizei zum aktuellen

Zeitpunkt nicht vor. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht

hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (21/22) in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Gross-Gerau

Kelsterbach: Mindestens drei Taxis aufgebrochen

Kelsterbach (ots)

In der Nacht zum Dienstag (21.02.) wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand bislang drei geparkte Taxis aufgebrochen und Gegenstände aus den Innenräumen entwendet.

Am Morgen meldeten sich gleich mehrere Taxifahrer bei der Polizei und teilten mit, dass in ihre Fahrzeuge eingebrochen worden war. Schnell stellten die Beamten fest, dass es Unbekannte gezielt auf Taxis abgesehen hatten und dafür in der Nachtzeit Fahrzeuge in der Rossertstraße, im Gladiolenweg und im Fingerhutweg aufgesucht hatten. Die Täter schlugen jeweils eine Fahrzeugscheibe der verschlossenen Taxis ein. Anschließend entnahmen sie Gegenstände, wie ein Kartenlesegerät und eine Sonnenbrille aus dem Inneren und suchten das Weite.

Das Kommissariat 41 der Polizeistation Kelsterbach nimmt Hinweise von Zeugen und etwaigen weiteren Geschädigten unter der Telefonnummer 06107/7198-0 entgegen.

Unfall im Gegenverkehr auf der L3482 zwischen Nauheim und Bauschheim

Rüsselsheim am Main (ots)

Am Abend des Rosenmontags, 20.02. kam es kurz vor 20 Uhr auf der L3482 zwischen Nauheim und Bauschheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem beide Fahrer verletzt wurden. Ein 34-Jähriger Groß-Gerauer fuhr in Richtung Nauheim, ein 35-Jähriger Rüsselsheimer kam ihm entgegen. Auf gerader Fahrbahn geriet der 34-Jährige laut Zeugenaussagen plötzlich in den Gegenverkehr und erfasste den Pkw des 35-Jährigen an dessen linker Fahrzeugfront. Beide Fahrer wurden durch Ersthelfer aus ihren Fahrzeugen befreit und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beim 34-Jährigen besteht der Verdacht, dass er den Unfall mit über 2 Promille verursacht hat, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Beide Fahrer erlitten nur leichte Verletzungen und konnten das Krankenhaus am selben Abend wieder verlassen.

An den beteiligten PKW entstand ein Gesamtschaden von ca. 100.000EUR. Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten musste die Landstraße für ca. 4 Std. teilweise vollgesperrt werden.

