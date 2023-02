Kontrollstelle mit Augenmerk auf Fahrradfahrer

Speyer (ots) – Das schönere Wetter sorgt dafür, dass immer mehr Bürger der Stadt Speyer das Auto wieder stehen lassen und sich auf ihr Fahrrad schwingen. Obwohl es morgens nun wieder länger hell bleibt, kommt es nicht selten zu gefährlichen Verkehrssituationen zwischen Personen auf einem Fahrrad und Kraftfahrzeugen.

Ebenfalls häufen sich die Beschwerden, dass gerade die Radfahrer sich oft rücksichtslos im Straßenverkehr verhalten würden und die Verkehrsregeln nicht einhalten. Daher kontrollierten Beamte der Polizei in Speyer am

20.02.2023 in der Gilgenstraße zur Mittagszeit.

Bei der Kontrolle wurde der Fokus auf die ordnungsgemäße Benutzung der Fahrbahn und die Überprüfung, ob es sich bei dem Fahrrad um mögliches Diebesgut handeln könnte gelegt.

Hierbei konnten im Zeitraum 8 ordnungsgemäß auf der Fahrbahn fahrende Fahrradfahrer festgestellt werden. Lediglich ein älterer Herr fuhr auf dem Gehweg. Da dieses Fehlverhalten mit eine der Hauptunfallursachen zwischen Radfahrern, Fußgängern und Autofahrern ist, wird die Polizei Speyer weiter ein Auge auf diese Problematik haben, um brenzlige Situationen und Verkehrsunfälle weiter minimieren zu können.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots) – Am 20.02.2023 gegen 08:40 Uhr befuhr eine 42-jährige Frau mit ihrem PKW die Kardinal-Wendel-Straße in Fahrtrichtung Am Germansberg. Beim Einbiegen in die Remlingstraße übersah die PKW-Fahrerin einen verkehrsbedingt stehenden 63-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem.

Der Mann stürzte zu Boden und verletzte sich am Knie und Kopf. Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst wurde der 63-Jährige medizinisch erst versorgt und zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.