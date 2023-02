Einbruch in Supermarkt

Osthofen (ots) – Ein unbekannter Täter ist am heutigen Morgen um kurz vor 03:30 Uhr in einen Supermarkt in der Wonnegaustraße eingebrochen. Gewaltsam machte sich der Täter an den Eingangsschiebetüren zu schaffen und gelangte so in den Markt. Nach ersten Erkenntnissen wurden Spirituosen und Tabakwaren in noch unbekanntem Wert entwendet.

Der Täter wurde durch zwei Zeugen wie folgt beschrieben: 175-180 cm groß, schmale Statur, dunkle Oberbekleidung und helle Hose.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter Tel: 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruch in Kiosk

Worms (ots) – In der Nacht zum Dienstag brachen bislang unbekannte Täter um kurz vor 02 Uhr in ein Kiosk in der Bahnhofstraße ein. Mit einem Backstein schlugen sie eine dortige Glasscheibe ein und gelangten so ins Innere. Nach ersten Erkenntnissen wurden Tabakwaren und Bargeld im Wert eines niedrigen 4-stelligen Betrages entwendet.

Laut eines Zeugen soll es sich um zwei männliche Täter gehandelt haben. Sie seien ca. 170 cm groß und dunkel gekleidet gewesen. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten sie nicht mehr festgestellt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Zu einer Unfallflucht mit einer leicht verletzten Person kam es am gestrigen Montag im Kreisverkehr Gaustraße/Mainzer Straße. Gegen 16 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit einem PKW in den Kreisverkehr ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 75-jährigen Radfahrers. Dieser musste ausweichen, kam zum Sturz und verletzte sich leicht. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Worms/K 18 (ots) – Am Montag 20.02.2023 gegen 18:20 Uhr befuhr der 21-jährige polnische Staatsangehörige mit seinem Transporter die K 18 von Worms-Abenheim kommend in Fahrtrichtung Worms-Herrnsheim. Während eines Überholmanövers eines vorausfahrenden Pkw kam das eigene Fahrzeug nach links von der Straße ab, überschlug sich und blieb schließlich im angrenzenden Feld auf der Seite liegen.

Der Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer, der ebenfalls aus Polen stammt, konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Neben der Feuerwehr sowie dem Rettungsdienst landete auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle, allerdings verblieben beide Personen unverletzt und bedurften keiner weiteren Behandlung. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst mittels Kran geborgen werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 21-Jährige unter Alkoholeinfluss steht und keine Fahrerlaubnis besitzt. Daher wurde ihm in der Folge eine Blutprobe entnommen. Noch vor Ort zeigte sich der Mann aggressiv und leistete Widerstand gegen die eingesetzten Polizeikräfte. Verletzt wurde auch hierbei niemand. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Die Unfallstelle, die zum Zweck der Versorgungs- und Aufräumarbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden musste, konnte erst um 21:05 Uhr wieder freigegeben werden.

Größere Verkehrsbeeinträchtigungen blieben jedoch aus.