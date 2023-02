Rosenmontag so friedlich und ausgelassen wie noch nie

Mainz (ots) – Mit einer überraschenden aber sehr zufrieden stellenden Bilanz zieht das Polizeipräsidium Mainz ein überaus positives Fazit nach dem diesjährigen Rosenmontag. Zeigte sich schon im gesamten Tagesverlauf, dass trotz eines Besucherrekords mit weit über einer halben Million Menschen in der Innenstadt, es nur wenige Einsatzanlässe gab, so setzte sich dies auch in den Abend- und Nachtstunden fort.

Bis 14 Uhr verzeichnete die Polizei lediglich eine Straftat. Erwartungsgemäß stieg die Anzahl der Straftaten mit Beginn der Dämmerung und des Alkoholisierungsgrades, jedoch ergab sich auch hier eine überraschende Entwicklung.

Die ausgelassen und friedlich feiernden Menschen sorgten auch in den Nachtstunden dafür, dass die Polizei deutlich weniger Einsatzanlässe zu verzeichnen hatte, als im Jahr 2020.

So wurden zum Beispiel „nur“ 564 Personen kontrolliert, die mit auffälligem Verhalten die Polizei auf sich aufmerksam machten. Das waren im Jahr 2020 noch 1.100 und 2019 sogar noch 1.223 Personen.

29 Personen erhielten Platzverweise und mussten die Innenstadt verlassen. Das waren 2020 noch 85 und 2019 sogar 133.

Insgesamt verzeichnete die Polizei 69 Straftaten. Dies stellt eine Halbierung der Zahl aus 2020, als es zu 144 Straftaten kam, dar. (2019: 174) Davon waren 38 Taten Körperverletzungen (2020: 63, 2019: 64)

Acht Personen mussten in Gewahrsam genommen werden. (2020: 31) Drei Personen davon hatten zuvor ein Betretungsverbot schriftlich ausgesprochen bekommen und nur dagegen verstoßen. Insgesamt waren 27 Personen mit Betretungsverboten belegt, da sie in der Vergangenheit bereits mit erheblichen Störungen in der Öffentlichkeit aufgefallen waren.

Auch die Zahl der Widerstandshandlungen gegen Einsatzkräfte ist deutlich zurückgegangen. Waren 2020 noch 18 Taten, so haben sich diese auf 10 Taten reduziert. Lediglich eine Zahl gibt der Polizei zu denken; waren 2020 „nur“ 38 Kinder und Jugendliche stark alkoholisiert und sind der Polizei bei gemeinsamen Kontrollen mit dem Jugendamt aufgefallen, waren es in diesem Jahr 82 Kinder.

Die Polizei wird diese Feststellung analysieren und in ihre Planungen für das Jahr 2024 mit einfließen lassen, wenn wieder hunderttausende Menschen friedlich und ausgelassen in Mainz feiern.