Speyer (ots) – Am Dienstagabend 20.02.2023 gegen 18:00 Uhr verfolgte ein 37-jähriger Mann mit dem Fahrrad eine 44-Jährige in der St-Guido-Straße. Die Frau begab sich aus Angst zu einer Freundin und beobachtete von dort aus, wie der Mann sich vor die Haustür stellte und an seinem Glied manipulierte. Sie informierte die Polizei.

Der Mann entfernte sich aber noch vor Eintreffen der Polizei und konnte zunächst nicht mehr in der Umgebung angetroffen werden.

Gegen 19:15 Uhr konnte derselbe Mann erneut bei einer exhibitionistischen Handlung von einer 29- und einer 26-jährigen Frau in der Wormser Landstraße beobachten werden. Auch hier flüchtete der 37-Jährige.

Durch einen 17-jährigen Zeugen wurde die Verfolgung aufgenommen und der Mann konnte gestellt werden. Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt.

Wenn Sie einen solchen Sachverhalt beobachten, zögern Sie bitte nicht und melden diesen sofort. Wir sind stets für Sie ansprechbar. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie uns zu jeder Tages- und Nachtzeit.