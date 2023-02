Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 21.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Bad Dürkheim (ots) – Bei der Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers am Montagabend gegen 18.25 Uhr im Bereich der Weinstraße Nord konnten Polizeibeamte Atemalkoholgeruch feststellen. Der Verdacht bestätigte sich, da der Vortest ein Ergebnis von 0,53 Promille erbrachte. Den 52-jährigen Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 EUR sowie ein Monat Fahrverbot.

Bad Dürkheim: Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall

Bad Dürkheim (ots) – Am Montag den 20.02.2023 gegen 11.35 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung Gaustraße / Schillerstraße. Ein 60 – jähriger Autofahrer missachtete die Vorfahrtsregel „Rechts – vor – Links“ und stieß im Einmündungsbereich mit dem PKW einer 33-Jährigen zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Kindenheim: Tageswohnungseinbruch in Kindenheim

Kindenheim (ots) – Am Samstag, 18.02.2023, im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 14:30 Uhr, kam es in Kindenheim bei Abwesenheit des Bewohners zu einem Tageswohnungseinbruch. Hierbei wurde ein von der Straße nicht einsehbares Küchenfenster aufgehebelt. Wertgegenstände befanden sich nicht im Anwesen, weshalb der/ die Täter nicht fündig wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Hinweise zur Tat und Täterschaft werden bei der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegengenommen.

Weisenheim am Sand: Angebranntes Essen löst Einsatz aus

Weisenheim am Sand (ots) – Wegen eines piepsenden Brandmelders rückten Feuerwehr und Polizei am Montag gegen 13 Uhr nach Weisenheim am Sand aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass einer 57-jährigen Bewohnerin das Essen angebrannt war. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt, auch entstand kein Gebäudeschaden. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung.

